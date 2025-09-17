Καβάλα: Κάθε βήμα και μια μεγάλη έκπληξη

Από όπου και αν την κοιτάξεις, η Καβάλα προσφέρει στους επισκέπτες της ένα απρόσμενο μίγμα εμπειριών που μπορείς και εσύ να το ζήσεις. Πως; Ξεκινώντας να την περπατάς!

Η Καβάλα είναι μια πόλη της βόρειας Ελλάδας, χτισμένη επάνω σε σταυροδρόμι μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Στην αρχαιότητα ονομαζόταν Νεάπολη, ενώ οι Βυζαντινοί την αποκαλούσαν Χρυσούπολη.

Με την πάροδο των αιώνων έζησε την Ενετική και την Οθωμανική κυριαρχία. Εν τω μεταξύ, οι Ρωμαίοι έχοντας αντιληφθεί τη στρατηγική σημασία της, την είχαν συμπεριλάβει στην εμπορική οδό Εγνατία.

Οι Οθωμανοί άρχισαν να ανακατασκευάζουν τις υποδομές της Καβάλας τον 16ο αιώνα, μετά την καταστροφή της στα τέλη της Βυζαντινής εποχής. Μια εξίσου σημαντική περίοδο άνθισης γνώρισε και στην πιο σύγχρονη ιστορία της ως ένα ισχυρό, πρωτοπόρο κέντρο καλλιέργειας καπνού (τον 19ο και 20ο αιώνα), όπως μαρτυρούν οι παλιές καπναποθήκες της πόλης.

Τα σοκάκια της Παλιάς Πόλης «μαρτυρούν» την πλούσια ιστορία της Καβάλας. Θα την αισθανθείς στην αρχιτεκτονική της και θα τη ζήσεις στον τρόπο που θα σε υποδεχθεί αυτή η αυθεντικά πολυπολιτισμική πόλη. Θα το γευτείς ακόμα στην τοπική κουζίνα: οι γλυκιές και πικάντικες επιρροές που έφεραν κάποτε στο γυρισμό από τα ταξίδια τους οι έμποροι καπνού και οι πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία.

Οπωσδήποτε πρέπει να δοκιμάσεις το πικάντικο πιλάφι και φυσικά, τα φρέσκα θαλασσινά που θα βρεις παντού στην πόλη, αλλά και στο λιμανάκι των Σφαγείων, 10 λεπτά από το κέντρο.

Τα βουνά στον Βορρά και το Αιγαίο στο Νότο δίνουν στην Καβάλα το πλεονέκτημα ενός εκρηκτικού συνδυασμού. Γι’ αυτό βάλε τα αναπαυτικά σου παπούτσια και ετοιμάσου για μια συναρπαστική εξερεύνηση!

iStock

Παλιά Πόλη

Μια βόλτα στην Παλιά Πόλη και συγκεκριμένα στην περιοχή της Παναγίας είναι σαν να περιηγείσαι στην ιστορία 2,500 ετών της Καβάλας. Ήσυχα, πλακόστρωτα δρομάκια, πολύχρωμα σπίτια με ξύλινα μπαλκόνια και αυλές γεμάτες λουλούδια συνδυάζονται θαυμάσια με τη θέα της πόλης προς τη θάλασσα.

Ακρόπολη

Στην κορυφή του ακρωτηρίου, όπου βρίσκεται η Παλιά Πόλη και η περιοχή Παναγία, δεσπόζει η ακρόπολη της Καβάλας, η οποία χτίστηκε τον 15ο αιώνα επάνω σε προγενέστερη Βυζαντινή ακρόπολη. Πρακτικά χρησίμευε ως φρούριο για τον έλεγχο της εμπορικής οδού και πιο πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο από τις δυνάμεις κατοχής. Η θέα του Αιγαίου που θα απολαύσεις από εδώ είναι απλά συγκλονιστική.

Ιμαρέτ

Χτισμένο τον 19ο αιώνα από τον Μεχμέτ Αλή (ιδρυτή της τελευταίας Αιγυπτιακής δυναστείας) ως δώρο στην γενέτειρά του, Καβάλα, το Ιμαρέτ χρησίμευε ως θρησκευτικό και εκπαιδευτικό ίδρυμα για τους Οθωμανούς. Αργότερα μετατράπηκε σε μουσείο και ακόμα πιο μετά άρχισε να λειτουργεί ως πολυτελές ξενοδοχείο. Πάρε το χρόνο σου για να εξερευνήσεις την γραφική περιοχή γύρω από το Ιμαρέτ. Εδώ θα βρεις εξαιρετικές ταβέρνες.

iStock

Υδραγωγείο «Καμάρες»

Το αρχαίο υδραγωγείο με μήκος 270μ. και ύψος 25μ. (στο ψηλότερο σημείο του) ήταν κάποτε η βασική πηγή υδροδότησης της Καβάλας. Σήμερα αποτελεί σήμα κατατεθέν της. Είναι από τα σημαντικότερα έργα υποδομών των Οθωμανών και πιστεύεται ότι κατασκευάστηκε επάνω σε προγενέστερο Ρωμαϊκό υδραγωγείο που υπήρχε στο ίδιο σημείο. Λειτούργησε μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα.

Παλιός Φάρος

Η βόλτα στην Παλιά Πόλη της Καβάλας κλείνει μόνο με μια επίσκεψη στον Παλιό Φάρο στην παραλία ή ακόμα καλύτερα με την κάθοδο –ακριβώς κάτω από τον Φάρο- στα βράχια της Παναγίας. Τις μέρες που ο ορίζοντας είναι καθαρός, μπορείς από εδώ να διακρίνεις ακόμα και τη Θάσο.

iStock

Καπναποθήκες και Μουσείο

Υπάρχουν πολλές καπναποθήκες στο κέντρο της πόλης μερικές από τις οποίες είναι ανακαινισμένες, που θα κάνουν πιο ατμοσφαιρικές τις φωτογραφίες σου. Από εκείνες που είναι ανοιχτές στο κοινό μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Δημοτική Καπναποθήκη, η οποία έχει μετατραπεί σε χώρο πολιτισμού. Υπάρχει ακόμα η Καπναποθήκη Ρεζή, όπου λειτουργεί τριώροφο εμπορικό κέντρο. Και φυσικά το Μουσείο Καπνού με αντικείμενα της καπνοπαραγωγής, αρχειακό υλικό για την καλλιέργεια και παραγωγή του καπνού, αλλά και για την σημαντικότατη συμβολή του στην κοινωνική-οικονομική ανάπτυξη της Καβάλας.

Βόλτα στην παραλία

Μια από τις απλές, αλλά και πιο όμορφες απολαύσεις αν βρεθείς στην Καβάλα είναι να κάνεις μια βόλτα στην παραλία. Ακολούθησε την παραλιακή οδό από την Παλιά Πόλη μέχρι το πάρκο του Φαλήρου, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Θέλεις και μια συμβουλή, που θα απογειώσει την εμπειρία σου; Αγόρασε ένα κουτί κουραμπιέδες, βρες ένα παγκάκι που να «κοιτάζει» θάλασσα και απόλαυσε μια αυθεντική, γλυκιά στιγμή χαλαρότητας!