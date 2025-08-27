Κύθηρα: Ταξίδι στο νησί των Ενετών και Βυζαντινών

Κάστρα, σπήλαια, χωριά και παραλίες. Τα Κύθηρα είναι ένα νησί με Ιστορία και απαράμιλλη ομορφιά.

Κύθηρα. Το Τσιρίγο των Ενετών, το νησί της Αφροδίτης των Αρχαίων, το ορμητήριο των Πειρατών. Μόλις το γνωρίσετε θα το ερωτευτείτε.

Θα σας τα προσφέρει όλα απλόχερα επιβλητικές καστροπολιτείες, μυσταγωγικά σπήλαια, γραφικούς κολπίσκους, χωριά και παραλίες για κάθε προτίμηση και επιθυμία. Αυτές οι διακοπές στην Ελλάδα θα είναι συναρπαστικές.

«Un mondo fa un mondo, e il Cerigo un altro mondo» (Όλος ο κόσμος φτιάχνει έναν κόσμο, το Τσιρίγο είναι ένας άλλος κόσμος). Αυτό έλεγαν για τα Κύθηρα οι Ενετοί. Και είναι αλήθεια, αρκεί να το εξερευνήσετε.

Φορτέτσα: σκοπιά πάνω από τρία πελάγη

Το αποκαλούσαν «μάτι της Κρήτης», γιατί ελέγχει τα τρία μεγαλύτερα πελάγη στην Ελλάδα: το Ιόνιο, το Αιγαίο και το Κρητικό. Περπατώντας στο κάστρο της Χώρας, η εποχή των Ενετών αναβιώνει.

Το Παλάτι των Προβλεπτών, οι φυλακές, η παλιά στέρνα, η Μυρτιδιώτισσα, ο Παντοκράτορας όλα είναι ακόμη εκεί, σηματοδότες και προστάτες της μακρόχρονης ιστορίας των Κυθήρων.

iStock

Το Καψάλι με τους δίδυμους κόλπους

Αν και βρίσκεται στο νότιο άκρο του νησιού, είναι… ο ομφαλός του. Ο δημοφιλής παραθαλάσσιος οικισμός με τους δίδυμους κόλπους και τον μοναχικό φάρο θα σας γοητεύσει από την πρώτη στιγμή. Μπαρ, καφέ, εστιατόρια που σερβίρουν ολόφρεσκο ψάρι και αστακούς, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, γκαλερί και υπαίθρια βιβλιοπωλεία παρατεταγμένα στον παραλιακό δρόμο, σας προσκαλούν να τα γνωρίσετε και να τα απολαύσετε.

Παλαιοχώρα: Ο Μυστράς των Κυθήρων

Η καστροπολιτεία του Αγίου Δημητρίου, η παλιά πρωτεύουσα του νησιού και το σημαντικότερο ίσως ιστορικό αξιοθέατο του νησιού, είναι ένας τόπος όπου οι θρύλοι ζωντανεύουν. Κτισμένη από Μονεμβασίτες τον 12ο αιώνα, στα 216 μέτρα ύψος, πάνω σε δύο φαράγγια, ήταν αθέατη από τη θάλασσα.

Παρ’ όλα αυτά ο τρομερός ναύαρχος του τουρκικού στόλου και πρώην πειρατής Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσσα την ανακάλυψε, την πολιόρκησε και την κατέστρεψε ολοσχερώς.

Στο χώρο θα δείτε ερείπια από 80 σπίτια και 20 εκκλησίες, ενώ διατηρείται ο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής ναός της Αγίας Βαρβάρας.

iStock

Η Χύτρα: Κολύμπι σε σπηλιά

Τα Κύθηρα θα σας χαρίσουν συγκινήσεις. Υπάρχει μια συγκεκριμένη ώρα της ημέρας που ο ήλιος φωτίζει τη σπηλιά της βραχονησίδας, που τη λένε Χύτρα, και τη ζωντανεύει: τα νερά λάμπουν τιρκουάζ, τα τοιχώματα γίνονται χρυσαφί και η μαγεία ξεδιπλώνεται.

Θα πάτε με καραβάκι από το Καψάλι και μπορείτε να κολυμπήσετε μέσα στη σπηλιά που έχει 200 μ. μήκος, 22 ύψος και είναι από τις πιο εντυπωσιακές της Ελλάδας.

Σπήλαιο Αγίας Σοφίας: Το εκκλησάκι στη σπηλιά

Στην είσοδο του σπηλαίου σάς υποδέχονται μορφές αγίων σε φυσικό μέγεθος, ζωγραφισμένες τον 13ο αιώνα με τη μέθοδο του «φρέσκο». Στο εσωτερικό οι σταλαγμίτες και οι σταλακτίτες είναι ένας ύμνος στην ομορφιά της φύσης. Ένα από τα συναρπαστικότερα αξιοθέατα στα Κύθηρα.

iStock

Το Καλαδί: Μια παραλία καρτ-ποστάλ

Η σταρ παραλία του νησιού. Γαλαζοπράσινα νερά, σπηλιές και βράχια-γλυπτά προσδίδουν στο Καλάδι μια αναντίρρητη ομορφιά και αξία.

Παραλίες για κάθε γούστο

Η λίστα με τις παραλίες στα Κύθηρα είναι ατελείωτη: Mελιδόνι, Φυρή Άμμος, Χαλκός, Πλατειά Άμμος, Λιμιώνας, Όχελες. Μικρές ή μεγάλες, κλειστές ή ανοιχτές, οι παραλίες των Κυθήρων ικανοποιούν κάθε επιθυμία και προτίμηση.

Οι κρυμμένοι θησαυροί των Κυθήρων

Νερόμυλοι στο ρέμα της Νεράιδας

Το θέαμα είναι συναρπαστικό – πραγματικό αξιοθέατο! Ξεκινάτε από τον καταρράκτη. Περιδιαβαίνετε στο ρέμα, για να ανακαλύψετε τους παλιούς νερόμυλους. Υπέροχη εμπειρία!

iStock

Το βενετσιάνικο κάστρο στην Κάτω Χώρα Μυλοποτάμου

Ο οικισμός, που αναπτύχθηκε μετά την καταστροφή της Παλαιοχώρας, έχει εντυπωσιακή αρχιτεκτονική. Θα δείτε τα ερείπια του ενετικού κάστρου και ναούς κτισμένους στο τέλος του 15ου αιώνα.

Ο παραθαλάσσιος Αβλέμονας

Στο λιμανάκι του χωριού, που μοιάζει με κυκλαδίτικο, θα δείτε το υπέροχο αρχοντικό Καβαλίνι με το ηλιακό ρολόι. Στις γραφικές παραλίες που σχηματίζουν οι κόλποι του θα απολαύσετε μπάνιο και βουτιές.