Νυμφαίο: Διακοπές στο σπίτι του παραμυθένιου βουνού

Μακεδονίτικη αρχοντιά και ατμόσφαιρα παραμυθιού: ένας πανέμορφος χειμερινός προορισμός σάς περιμένει στις πλαγιές του Βίτσι.

Τέρψη για τα μάτια και όλες τις αισθήσεις στα 1.350 μ. υψόμετρο. Στη Μακεδονία, μέσα σε ένα εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, κομψός, αριστοκρατικός, παραμυθένιος, ο οικισμός του Νυμφαίου. Ένας από τους καλύτερους χειμερινούς προορισμούς της Ελλάδας.

Εδώ, θα μείνετε σε μεγαλόπρεπα αρχοντικά με χειροποίητα έπιπλα, απολαμβάνοντας εκλεκτά κρασιά και τοπικές γεύσεις, περπατώντας στα καλντερίμια του χωριού και εξερευνώντας τα μονοπάτια στα δάση της οξιάς.

Μη λησμονήσετε να γνωρίσετε τις αρκούδες που ζουν στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας «Αρκτούρος», το μοναδικό στην Ελλάδα. Λίγα χιλιόμετρα μακριά, σάς περιμένει η Φλώρινα, μια πόλη με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα που αποτυπώθηκε και στις ταινίες του γνωστού Έλληνα σκηνοθέτη Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Όποια εποχή και αν διαλέξετε να επισκεφτείτε το Νυμφαίο, η πεντάμορφη «νύφη» του βουνού θα σας μαγέψει.

Νυμφαίο: η αναγέννηση ενός φημισμένου χωριού

Στο Νυμφαίο ή Νέβεσκα, όπως το αποκαλούσαν παλιά, ένα από τα πιο πλούσια και ακμαία Βλαχοχώρια της Μακεδονίας, στη δεκαετία του 1980 συντελέστηκε ένα μικρό «θαύμα». Μερικοί ευπατρίδες Νεβεσκιώτες ξεκίνησαν την προσπάθεια αναγέννησης του χωριού του, που ερήμωσε στη διάρκεια των ετών, με πρωτοφανή επιτυχία.

Έτσι σήμερα με τα αναστηλωμένα και εντυπωσιακά αρχοντικά σπίτια του, την επιβλητική Νίκειο Σχολή του 1927, τις παλιές εκκλησίες και τα πεντακάθαρα καλντερίμια του, το Νυμφαίο υποδέχεται τους φιλοξενούμενούς του σαν αβρός αριστοκράτης.

Νυμφαίο ISTOCK

Οι αρχοντικοί ξενώνες: ταξίδι στο όνειρο

Ως γνήσιος δημοφιλής χειμερινός προορισμός το Νυμφαίο ξέρει πώς να μεταμορφώσει το σκηνικό σε όνειρο. Αναμμένα τζάκια, ψηλοτάβανες σάλες, κεντητές βελέντζες και πολύτιμα χαλιά, ονειρικά κρεβάτια με ουρανό, αντίκες, πορσελάνινα σερβίτσια και κομψά έπιπλα, μικρά spa: οι ξενώνες του Νυμφαίου θυμίζουν αρχοντικά του Μεσοπολέμου και θα σας γοητεύσουν από την πρώτη στιγμή.

Στις πετρόκτιστες αυλές με τα λουλούδια ή στα ζεστά σαλόνια θα απολαύσετε τον καφέ σας και το πρωινό με τα ολόφρεσκα και υγιεινά, τοπικά προϊόντα.

Παραδοσιακές νοστιμιές και εκλεκτές γεύσεις

Νυμφαίο: Στον τόπο αυτόν της Μακεδονίας, τα παλιά καφενεία έγιναν ζεστά μπιστρό, για να απολαύσετε το γλυκό σας το απόγευμα. Οι πέτρινες παραδοσιακές ταβέρνες σερβίρουν πεντανόστιμες τραχανόσουπες, κρέας στη στάμνα, κυνήγι, πίτες.

Εύγευστα κόκκινα κρασιά θα συνοδέψουν το γεύμα ή το δείπνο σας πλάι στο αναμμένο τζάκι. Και απέξω οι νιφάδες του χιονιού πέφτουν, μεταμορφώνοντας τις γειτονιές του χωριού σε αυθεντικό σκηνικό Χριστουγέννων.

Νυμφαίο

Ένα καταφύγιο για αρκούδες

Αρκούδες από τσίρκα που δεν θα μπορέσουν ποτέ ξανά να ενταχθούν στο φυσικό τους περιβάλλον, έχουν βρει από το 1993 το καλύτερο καταφύγιο στο Κέντρο Προστασίας Αρκούδας «Αρκτούρος». Γνωρίστε τες από κοντά και ενημερωθείτε γι’ αυτές από τους φιλόξενους οικοδεσπότες του «Αρκτούρου».

Η αρχοντική Φλώρινα

Σε κοντινή απόσταση από το Νυμφαίο θα βρείτε τη Φλώρινα, επίσης έναν χειμερινό προορισμό από τους δημοφιλέστερους στην Ελλάδα. Αυτή η πόλη ξεχωρίζει για την ατμόσφαιρά της, το διχοτομημένο από τον ποταμό Σακουλέβα τοπίο της και τους ορεινούς όγκους που αναπνέουν τριγύρω.

Ξεχωρίζει για τους κατοίκους της με την πολύ φιλόξενη διάθεση και για την αρχιτεκτονική της, που αποπνέει αρχοντιά. Θα αγαπήσετε και εσείς την περίφημη «παλιά βόλτα». Η γειτονιά κατά μήκος του ποταμού Σακουλέβα ήταν ο οικιστικός πυρήνας της πόλης και μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα ο βασικός άξονας της πολεοδομικής οργάνωσης της.

Το Μουσείο αργυροχοΐας

To Νυμφαίο ήταν διάσημο για τους αρχυροχόους του. Δείγματα της τέχνης τους και συλλογές εργαλείων θα θαυμάσετε στο μουσείο αρχυροχοΐας του Νυμφαίου.

Λίμνη στη Φλώρινα ISTOCK

Βόλτα στις λίμνες

Λίγα χιλιόμετρα από το Νυμφαίο θα ανακαλύψετε τις λίμνες Ζάζαρη και Χειμαδίτιδα, από τις ομορφότερες στη Μακεδονία. Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 141 είδη πουλιών και 150 είδη φυτών.

Δραστηριότητες στο βουνό

Περπατήστε μέσα στα δάση οξιάς που περιβάλλουν το Νυμφαίο και αναπνεύστε τον αναζωογονητικό αέρα του βουνού. Στη λίμνη Ζάζαρη θα δοκιμάσετε τις αντοχές σας, κάνοντας canoe-kayak, ποδήλατο βουνού, ιππασία, σκαρφάλωμα σε πύργο αναρρίχησης.