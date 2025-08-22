Πύλος, Μεθώνη, Κορώνη – Διεθνής λάμψη, αυθεντική ομορφιά

Ιστορικά κάστρα, μυκηναϊκά ανάκτορα, ένας σπουδαίος υδροβιότοπος, μοναδική φιλοξενία υψηλών αξιώσεων και ο Βοιδοκοιλιάς, η παραλία σταρ της Δυτικής Μεσσηνίας.

Το ελληνικό καλοκαίρι στην ωραιότερή του εκδοχή. Στη Δυτική Μεσσηνία, υπέροχες θάλασσες, ψαροχώρια, απέραντοι ελαιώνες, παραθαλάσσιες και ορεινές διαδρομές με μοναδική θέα σάς περιμένουν. Αλλά και αρχαίες πολιτείες, και μυκηναϊκά ανάκτορα και η Γιάλοβα, ένας υδροβιότοπος μοναδικός στην Ελλάδα.

Σκαρφάλωμα στο Παλαιόκαστρο, περπάτημα στο Νιόκαστρο και στα κάστρα της Μεθώνης και της Κορώνης. Ποδηλατάδα, βόλτα, φρέσκο ψάρι στις ταβέρνες και τα μεζεδοπωλεία πλάι στο νερό. Aλλά και διαμονή σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά και πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα στη Μεσόγειο.

Κομμάτι κομμάτι θα συνθέσετε το παζλ της Δυτικής Μεσσηνίας, ταξιδεύοντας και ανακαλύπτοντας. Και να ξέρετε, ένα καλοκαίρι δεν φτάνει. Kαι του χρόνου, στη Δυτική Μεσσηνία θα έρθετε ξανά για διακοπές!

Τι θα δείτε στη Δυτική Μεσσηνία

Παλαιόκαστρο: το ξεχασμένο, μα αγέρωχο καστέλι των Φράγκων

Μη χάσετε την εμπειρία της ανάβασης με τα πόδια. Το κάστρο, ένα από τα πολλά αξιοθέατα που θα συναντήσετε στη Δυτική Μεσσηνία, δεσπόζει στον κόλπο του Ναβαρίνου. Η θέα είναι τόσο εντυπωσιακή που οι ντόπιοι λένε, υπερβάλλοντας ίσως, ότι σε μια ξάστερη νύχτα μπορείτε να δείτε ακόμη και τα φώτα της Μάλτας.

Το Νιόκαστρο: το εντυπωσιακά διατηρημένο φρούριο των Τούρκων

Θεωρείται από τα καλύτερα διατηρημένα κάστρα στην Ελλάδα. Η περιήγησή του είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Στη μέση του περιβόλου δεσπόζει η εντυπωσιακή Μεταμόρφωση του Σωτήρος, η οποία λειτούργησε για πολλά χρόνια ως τζαμί. Οικοδομήθηκε το 1573, είναι απόρθητο από τη θάλασσα και έχει συνδεθεί με την περίφημη Ναυμαχία του Ναβαρίνου.

H Πύλος: η ξακουστή «οικοδέσποινα» της Πελοποννήσου

Τίποτα δεν προδίδει το πολυτάραχο παρελθόν της πόλης που είναι ταυτισμένη με τη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. Σήμερα αναπαύεται ήρεμη, κτισμένη αμφιθεατρικά κάτω από το Νιόκαστρο και θυμίζει νησιωτικό οικισμό.

Απολαύστε τον καφέ σας στη σκιά των καφενείων της κεντρικής πλατείας Τριών Ναυάρχων με τους φοίνικες. Δείτε το Αρχαιολογικό Μουσείο. Κάντε μια βόλτα στον παραλιακό δρόμο και διαλέξτε εστιατόριο για το δείπνο. Λίγο έξω από τον οικισμό θα θαυμάσετε τις Καμάρες, τμήμα του παλιού υδραγωγείου. Οι διακοπές σας εδώ θα είναι ονειρεμένες.

Πύλος iStock

Η παραλία Βοϊδοκοιλιά: στο θερινό ημικύκλιο του ονείρου

Οι εικόνες της διάσημης παραλίας κάτω από το Παλαιόκαστρο με τον ημικυκλικό όρμο της, έχουν κάνει το γύρο του κόσμου. Υπέροχα πρασινογάλαζα και τιρκουάζ νερά και λευκή άμμος που, αν την ψάξετε με το χέρι σας, θα ανακαλύψετε πανέμορφα κοχύλια.

Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας: βιότοπος-καταφύγιο σπάνιων πουλιών και ζώων

Εξοπλισμένος με κιάλια και φωτογραφική μηχανή, θα ακολουθήσετε το μονοπάτι που οδηγεί στο παρατηρητήριο των πουλιών. Βρίσκεστε στη Γιάλοβα, έναν εξαιρετικής ομορφιάς βιότοπο στην Πελοπόννησο, όπου φιλοξενούνται πάνω από 250 είδη σπάνιων πουλιών -μεταξύ αυτών φλαμίνγκο, κύκνοι, πρασινοκέφαλες πάπιες, αλλά και μεγάλα αρπακτικά.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η παρουσία του αφρικανικού χαμαιλέοντα. Η Γιάλοβα είναι το μοναδικό μέρος στην Ευρώπη, όπου επιβιώνει και αναπαράγεται.

Διακοπές σε παραλίες σπάνιας ομορφιάς

Στην περιοχή της Πύλου θα βρείτε την παραλία Χρυσή Ακτή ή αλλιώς Διβάρι, που «κοιτάζει» την Πύλο και θεωρείται προστατευόμενη περιοχή. Πολύ κοντά βρίσκεται η Βοϊδοκοιλιά. Από εδώ και μέχρι την Κυπαρισσία θα συναντήσετε μεγάλες αμμώδεις παραλίες, όπως το Μάτι και ο Λαγκούβαρδος, αλλά και μικρούς γραφικούς κολπίσκους με βαθιά νερά, όπως το Στόμιο στα Φιλιατρά. Βόρεια από τη Βοϊδοκοιλιά είναι η απέραντη παραλία του Ρωμανού.

Κάστρο της Mεθώνης: ο «φρουρός» του λιμανιού

Περνάτε την πέτρινη γέφυρα με τα 14 τόξα, φλερτάροντας με τη φουσκοθαλασσιά, εντυπωσιασμένοι ήδη από το κάστρο και την πύλη που αντικρίζετε μπροστά σας. Μια δεύτερη και μια τρίτη πύλη οδηγούν στο εσωτερικό του, όπου κάποτε βρισκόταν ο οικισμός. Σήμερα σώζονται σημαντικά αξιοθέατα, όπως ο ναός της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, τα τουρκικά λουτρά που χρονολογούνται στον 19ο αιώνα, η οικία του Ιμπραήμ και το Μπούρτζι που κτίστηκε το 1500 από τους Τούρκους. Το ίδιο το κάστρο είναι του 13ου αιώνα και το έκτισαν οι Ενετοί.

Η Μεθώνη: το κάστρο στη θάλασσα

Ένα με το κάστρο της που ακουμπάει στη θάλασσα, η νέα πόλη της Μεθώνης με τα χαμηλά πέτρινα σπίτια, κτισμένα το ένα κοντά στο άλλο, και με αυλές, που αναδύουν αρώματα λουλουδιών, γοητεύει και σας προσκαλεί να απολαύσετε τις παραλίες, τα καφέ, τα εστιατόριά της.

Το Κάστρο της Μεθώνης iStock

To «ατρόμητο» κάστρο της Κορώνης

Κτίστηκε την ίδια εποχή με το κάστρο της Μεθώνης. Επί τουρκοκρατίας θεωρείτο ως το καλύτερα οχυρωμένο της Μεσσηνίας και ένα από τα ισχυρότερα της Πελοποννήσου. Μέσα στο κάστρο και πάνω στα ερείπια αρχαίου ναού αφιερωμένου στον Απόλλωνα και μιας παλαιοχριστιανικής βασιλικής, κτίστηκε ο βυζαντινός ναός της Αγίας Σοφίας, δίπλα σχεδόν στο γυναικείο, παλαιοημερολογίτικο μοναστήρι του Τίμιου Προδρόμου.

H αρχοντική και «ατόφια» Koρώνη

Κτισμένη στη θέση της αρχαίας Ασίνης, η σύγχρονη Κορώνη, αρχοντική, με καλοδιατηρημένα παλιά πέτρινα σπίτια και στενά ανηφορικά δρομάκια αναδύει μία ατμόσφαιρα που θυμίζει χωριό της Κάτω Ιταλίας. Τους καλοκαιρινούς μήνες στην παραλιακή οδό, που κατακλύζεται από καφετέριες και ταβέρνες, επικρατεί το αδιαχώρητο, ενώ τριγύρω απλώνονται όμορφες παραλίες, με πιο δημοφιλή την αμμώδη παραλία του Ζάγκα.

Κορώνη iStock

Η «υπήνεμη» και φιλόξενη Φοινικούντα

Αξίζει να έρθετε για φαγητό ή καφέ. Κτισμένη σε έναν απάνεμο όρμο, την τριγυρίζουν παραλίες με άμμο και ρηχά νερά, που λατρεύουν οι οικογένειες με μικρά παιδιά. Το όνομά της εικάζεται ότι το οφείλει στους Φοίνικες, που είχαν εμπορικές διασυνδέσεις με την περιοχή, ενώ το σύγχρονο χωριό άρχισε να αναπτύσσεται από Κρητικούς μετανάστες, περίπου το 1840.

Οι κρυμμένοι θησαυροί της Δυτικής Μεσσηνίας

Σφακτηρία: η νησίδα-προστάτης του κόλπου

Στο κατάφυτο νησάκι έχουν στηθεί μνημεία αφιερωμένα στους νεκρούς της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Με το βαρκάκι που θα σας πάει στη Σφακτηρία θα δείτε και το μικρό νησί Χελωνάκι με μνημείο των Άγγλων πεσόντων στη ναυμαχία.

Η σπηλιά του Νέστορα

Η κατοίκιση της ευρύτερης περιοχής ήδη από τη νεολιθική περίοδο αποδεικνύεται από ευρήματα που χρονολογούνται στα μέσα της 6ης χιλιετίας π.Χ. και εντοπίστηκαν στη σπηλιά του Νέστορα. Βρίσκεται σε ύψωμα πάνω από την παραλία Βοϊδοκοιλιά και κάτω από το Παλαιόκαστρο.

Tο ανάκτορο της Πύλου

Το ανάκτορο καλύπτει μία έκταση περίπου 2 στρεμμάτων και θεωρείται το καλύτερα διατηρημένο μυκηναϊκό ανάκτορο στην Πελοπόννησο από όσα έχουν -μέχρι σήμερα- εντοπιστεί. Στα σημαντικότερα ευρήματα συγκαταλέγονται οι πινακίδες με κείμενα της Γραμμικής Γραφής Β’.