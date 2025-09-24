Έδεσσα: City break στους μεγαλύτερος καταρράκτες της Ελλάδας

Ορμητικοί καταρράκτες, γειτονιές με ζεστούς ανθρώπους, μουσείο νερού και μαγική ενέργεια. Αυτή είναι η Έδεσσα!

Μέσα στην πόλη της Έδεσσας, οι καταρράκτες, αυτά τα μικρά «θαύματα» του Εδεσσαίου ποταμού, έχουν τη δύναμη να σας μαγέψουν.

Στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού, το μοναδικό στην Ελλάδα. Εδώ, θα ανακαλύψετε σπουδαία «υδάτινα» μυστικά. Αυτά έδωσαν ζωή στις κλωστοϋφαντουργίες, τους μύλους, τη βιομηχανία της Έδεσσας.

Ένα ένδοξο χθες που αναβιώνει μπροστά σας, με μια βόλτα στο Βαρόσι, με σπίτια μακεδονικής αρχιτεκτονικής, βυζαντινές εκκλησίες.

Πίσω στο σήμερα, η πόλη της Έδεσσας σάς διασκεδάζει το βράδυ στα Καταρρακτάκια και σας χορταίνει ντόπιες εκλεκτές γεύσεις στη Φλαμουριά. Η Έδεσσα προσφέρει την ενέργειά της πηγαία και αυθόρμητα. Απολαύστε την απλά, σαν ένα ποτήρι δροσερό καθαρό νερό.

Έδεσσα: Μια πόλη με καταρράκτες, νεράιδες, πλατάνια

Ακολουθήστε τον Εδεσσαίο ποτάμο -ή Βόδα- και τους παραπόταμούς του, που «τριγυρίζουν» στην πόλη αυτή της Μακεδονίας. Επτά καταρράκτες θα ανακαλύψετε, έναν θα ξεχωρίσετε.

Στην υπέροχη φύση της Μακεδονίας, ανάμεσα στα αιωνόβια πλατάνια στο καταπράσινο πάρκο, δεσπόζει ο διάσημος Κάρανος: το νερό πέφτει από τα 70 μέτρα, δημιουργώντας «μαγικά» σύννεφα υδρατμών.

Το βράδυ ο Κάρανος φωτίζεται και εσείς μένετε εκστατικοί μπροστά του, να τον κοιτάτε μέχρι να ανακαλύψετε τη νεράιδα που εμφανίζεται στα νερά του. Ανακαλύψτε τη Βόρεια Ελλάδα με ένα ταξίδι που ξεχειλίζει μαγεία!

Ιστορικές πηγές στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού

Εδώ, το νερό έχει γράψει ιστορία: Αλευρόμυλος Σαλαμπάση, Σησαμοτριβείο Περτσεμλή, Νερόμυλος Γιαννάκη, Κανναβουργείο. Η δύναμη του νερού κινούσε τους μύλους, τα προβιομηχανικά εργαστήρια και τα 6 εργοστάσια που λειτουργούσαν εδώ τον 19ο αιώνα. Κάποια από αυτά θα τα δείτε σήμερα στο Υπαίθριο Μουσείο Νερού της πόλης, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα αξιοθέατά της.

Επισκεφθείτε τον Νερόμυλο Γιαννάκη που σας κρατάει για έκπληξη ένα ενυδρείο-ερπετάριο. Είναι το πρώτο στην Ελλάδα με ψάρια του γλυκού νερού, αλλά και φίδια, νεροχελώνες, χέλια, καβούρια έως κροκοδειλάκια. Τα πλάσματα του νερού σάς καλωσορίζουν στην Έδεσσα!

«Ταξίδι» στο αριστοκρατικό Βαρόσι

Εδώ βρίσκονται τα ωραιότερα παλιά σπίτια της Έδεσσας, κτισμένα πάνω στον βράχο με την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, που θα συναντήσετε σε ολόκληρη τη Μακεδονία.

Την ξεχωριστή ατμόσφαιρα της γειτονιάς ενισχύουν οι παλιές βυζαντινές εκκλησίες της Κοίμησης της Θεοτόκου και των Αγίων Πέτρου και Παύλου, κτισμένες τον 14ο αιώνα και με ενδιαφέρουσες τοιχογραφίες.

Μικροί καταρράκτες, μια μεγάλη παρέα

Ο παλμός της πόλης χτυπάει στην περιοχή με τους μικρούς καταρράκτες και η νεολαία που διασκεδάζει εδώ συναγωνίζεται επάξια… τη βοή του νερού!

Γεφυράκια μέσα στο πράσινο, καφενεία και ταβέρνες κοντά στο ποτάμι συνθέτουν ένα πανέμορφο σκηνικό στα βόρεια της Μακεδονίας.

Οι ντόπιοι λένε ότι η ‘Έδεσσα έχει 71 μεγάλες και μικρές γέφυρες. Περπατήστε και μετρήστε τις.

Αρχαιολογικός χώρος Λογγού

Αρχαία σπίτια, μαγαζιά, κίονες και τρίλιζες σκαλισμένες στους δρόμους. Τα λείψανα της αρχαίας Έδεσσας, κάτω από τη σημερινή πόλη, μέσα στα εύφορα χωράφια του Λογγού σάς συστήνουν το παρελθόν αυτής της γραφικής πόλης της Βόρειας Ελλάδας.

Η λίμνη του Άγρα

Σε απόσταση μόλις 8 χλμ. από την πόλη της Έδεσσας θα συναντήσετε ένα από τα πιο ξεχωριστά τοπία της Βόρειας Ελλάδας: τον μοναδικό υγροβιότοπο της λίμνης του Άγρα –όπου και εδώ το νερό είναι πρωταγωνιστής. Οι καλαμιώνες ολόγυρα φιλοξενούν σπάνια είδη πουλιών.

Ώρα για δράση

Είστε λάτρης της αδρεναλίνης; Η Έδεσσα θα σας ανταμείψει. Πτήσεις παραπέντε (αλεξίπτωτο πλαγιάς) από τον λεγόμενο Ψηλό Βράχο, βόλτες με άλογα στην αρχαία πόλη και τους καταρράκτες, ο γύρος της Έδεσσας με ποδήλατο, πεζοπορία στο περιαστικό δάσος της Γαβαλιώτισσας και τον λόφο 606, πεζοπορίες στον υγροβιότοπο του Άγρα και στα αξιοθέατα της πόλης…

Στη Μακεδονία η δράση δεν σταματά ποτέ – και η Έδεσσα είναι αποφασισμένη να σας πείσει γι’ αυτό.