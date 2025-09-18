Η εθνική των Βάσκων θα παίξει φιλικό με την Παλαιστίνη τον Νοέμβριο

Η χώρα των Βάσκων θέλει να δείξει την αλληλεγγύη της στην Παλαιστίνη και γι’ αυτό το λόγο θα διεξαχθεί ένα φιλικό μεταξύ της εθνικής των Βάσκων και των Παλαιστίνιων στο Σαν Μαμές στις 15 Νοεμβρίου.

Oπως αναφέρει το Sport24.gr oι οπαδοί της (βάσκικης) Αθλέτικ Mπιλμπάο εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς την Παλαιστίνη (και) στο παιχνίδι με την Άρσεναλ.

Μάλιστα για τους Παλαιστίνιους δεν θεωρείται απλά ένας αγώνας ποδοσφαίρου, αλλά μια ευκαιρία να ευαισθητοποιήσουν φιλάθλους και πολίτες του κόσμου για όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή.