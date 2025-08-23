Νέα αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό στον Ασπρόπυργο – 5 συλλήψεις

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι ένας 14χρονος κι ένας 17χρονος που αναζητούνταν για ληστεία. Εντοπίστηκαν δύο κυνηγετικά όπλα και πλήθος φυσιγγίων.

Επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς του Ασπροπύργου.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οικίες όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κυνηγετικά όπλα και 60 φυσίγγια.

Κατόπιν συνελήφθησαν 3 άτομα για παράβαση του νόμου περί όπλων, καθώς και δύο ανήλικοι ηλικίας 14 και 17 ετών οι οποίοι αναζητούνταν στα όρια του αυτοφώρου για ληστεία κατά συναυτουργία. Επιπλέον, συνελήφθη μία 37χρονη για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.