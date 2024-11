Οι Lebanon Hanover μαζί με τους Selofan έρχονται στο Floyd Live Music Venue

Lebanon Hanover και οι Έλληνες Selofan, σε μια σπουδαία βραδιά για τη σύγχρονη dark / cold wave σκηνή, στο Floyd Live Music Venue.

Οι επιβλητικοί Lebanon Hanover επιστρέφουν στην Αθήνα, την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου, στο Floyd Live Music Venue. H Larissa Iceglass και ο William Maybelline θα φέρουν τη σκοτεινή, ρομαντική αισθητική τους στο μεγαλύτερο show που έχουν δώσει στη χώρα μας, μέχρι σήμερα.

Special guests, οι εξαιρετικοί Selofan, σε μια σπουδαία βραδιά για τη σύγχρονη dark / cold wave σκηνή.

Lebanon Hanover – Το ντουέτο, που θαυμάζει την ποίηση του William Wordswort

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, οι Lebanon Hanover έχουν εδραιωθεί ως μια ξεχωριστή ηχητική πρόταση στον μουσικό κόσμο – “παγωμένη”, αλλά με βάση δύο “ζεστές” καρδιές. Το ντουέτο, που θαυμάζει την ποίηση του William Wordsworth και μαγεύεται από την αισθητική της art nouveau, συνεχίζει να δημιουργεί μουσική που αποσκοπεί να αποτελέσει το ιδανικό soundtrack “για περιπάτους σε βρετανικές ακτογραμμές, σε δάση τη νύχτα ή στους δρόμους του Βερολίνου”, όπως λένε οι χαρακτηριστικά οι ίδιοι.

Αναβιωτές της goth πλευράς της post-punk, η Ελβετή Larissa Iceglass και ο Βρετανός William Maybelline, με έξι δίσκους στο ενεργητικό τους αλλά και ξεχωριστά EPs και singles, όλα κάτω από την ετικέτα της Fabrika Records των συνοδοιπόρων Selofan, επιστρέφουν στην Αθήνα για να θυμίσουν πως η “θλίψη είναι επανάσταση”, με στοιχειωτικά τραγούδια όπως τα “Gallowdance”, “Kiss Me Until My Lips Fall Off”, “Babes of the 80s”, “Come Kali Come”, “Saddest Smile” και πολλά ακόμα.

Selofan και πειραματικά synths

Οι Selofan, στο ετήσιο ραντεβού τους με το εγχώριο κοινό, θα πιστοποιήσουν για ακόμα μια φορά στη σκηνή τους λόγους για τους οποίους συγκαταλέγονται ανάμεσα στους κορυφαίους εκπροσώπους της μοντέρνας dark wave. Το Αθηναϊκό ντουέτο της Ιωάννας Παυλίδου και του Δημήτρη Παυλίδη, πάντα ανήσυχο και συνειδητά ενεργό σε έναν ουσιαστικά ανεξάρτητο μουσικό χώρο, αποτελεί την κινητήρια δύναμη πίσω από την Fabrika Records και, ταυτόχρονα, υπηρετεί το δικό του δημιουργικό όραμα.

Με αφετηρία τους goth ήχους των 80s και τον μινιμαλισμό, οι Selofan έχουν ξεκινήσει το ταξίδι τους εδώ και μία δεκαετία. Έχοντας ηχογραφήσει ήδη επτά δίσκους, προσπαθούν πάντα να επανεφευρίσκουν τον ήχο τους, η βάση του οποίου παραμένει ένα μίγμα φιλτραρισμένων και πειραματικών synths, η παλλόμενη μπασογραμμή, το drum machine και τα ψυχοφθόρα φωνητικά, προσφέροντας ένα συνολικό αποτέλεσμα που χαρακτηρίζεται από ένταση και συναισθήματα έρωτα, απελπισίας και χαρμολύπης.