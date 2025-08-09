Φωτιά στην Αν. Αττική: Στάχτη 15.808 στρέμματα – Δορυφορική λήψη δείχνει το μέγεθος της καταστροφής

Σε 15.808 στρέμματα ανέρχεται η έκταση που επλήγη από την μεγάλη φωτιά στην Ανατολική Αττική που ξέσπασε την Παρασκευή (8/8).

Χιλιάδες στρέμματα καμένης γης άφησε πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε εχθές Παρασκευή (8/8) στην Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με δορυφορική λήψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 9 Αυγούστου 2025, στις 12:19, η συνολική έκταση που έχει πληγεί από την πυρκαγιά στη Λαυρεωτική ανέρχεται σε 15.808 στρέμματα.

Στην εικόνα, αποτυπώνεται με σαφήνεια η περιοχή που επλήγη, ενώ με κίτρινο χρώμα σημειώνεται και η έκταση που είχε καεί σε προηγούμενη πυρκαγιά στις 26 Ιουνίου 2025, στην περιοχή Θυμάρι.

Copernicus

Ο απολογισμός της πυρκαγιάς στην Αν. Αττική περιλαμβάνει έναν νεκρό, καθώς και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες, περιουσίες και αγροτικές εκτάσεις.

Οι ζημιές σε κινητή και ακίνητη περιουσία είναι πολλές και η καταγραφή τους αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες ημέρες.

Σε 55 ανήλθαν οι πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σημειώνεται ότι σε 55 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 43 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 12.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.