“Κλέφτης από Σπόντα”: Ντάρεν Αρονόφσκι και Ματ Σμιθ στο NEWS 24/7 για την πανκ και τα ’90s

Ο σκηνοθέτης Ντάρεν Αρονόφσκι (“Η Φάλαινα”, “Ρέκβιεμ για Ένα Όνειρο”) και ο ηθοποιός Ματ Σμιθ (“House of the Dragon”, “Doctor Who”) μιλούν στην κάμερα του NEWS 24/7 και στον Θοδωρή Δημητρόπουλο για την έμπνευση πίσω από τη νέα ταινία του σκηνοθέτη, “Κλέφτης από Σπόντα”, την πανκ, τα ’90s και τη Νέα Υόρκη.

Στην ταινία, ο Χανκ Τόμσον (Όστιν Μπάτλερ) ήταν φαινόμενο του μπέιζμπολ στο λύκειο. Παρότι πλέον δεν μπορεί να παίξει, όλα τα υπόλοιπα στη ζωή του πάνε καλά. Έχει ένα υπέροχο κορίτσι (Ζόι Κράβιτς), είναι σερβιτόρος σε ένα παλιομοδίτικο μπαρ σε της Νέας Υόρκης, και η αγαπημένη του ομάδα κάνει μια προσπάθεια για το πρωτάθλημα ως αουτσάιντερ.

Όταν ο punk-rock γείτονάς του Ρας (Ματ Σμιθ) τού ζητάει να φροντίσει τη γάτα του για λίγες μέρες, ο Χανκ βρίσκεται ξαφνικά στη μέση μιας ετερόκλητης συμμορίας απειλητικών γκάνγκστερ. Όλοι τον κυνηγούν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ιδέα γιατί. Καθώς ο Χανκ προσπαθεί να τους ξεφύγει, πρέπει να χρησιμοποιήσει όλο του το τσαγανό για να μείνει ζωντανός και να μάθει…