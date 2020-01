Κοροναϊός: Σιγά μη δεν έβρισκαν τρόπο οι Instagram Influencers για να πάρουν followers

Οι αυτοπροσδιοριζόμενοι "influencers" του Instagram χρησιμοποιούν τις τελευταίες ώρες το #coronavirus hashtag προσπαθώντας να επωφεληθούν από την περίσταση και να κερδίσουν περισσότερους followers.

Την ώρα που περισσότεροι από 200 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους με τα κρούσματα να είναι τουλάχιστον 10.000 και τον ΠΟΥ να θέτει τον πλανήτη σε εγρήγορση, οι Instagrammers φωτογραφίζονται με μάσκες, selfies και ατάκες τύπου... "F**k the corona virus".

"Remember to put your mask on to protect yourself! Checkout my stories" γράφει η Μαλαισιανή influencer Jeii Pong σε μια απόπειρα ενημέρωσης μετά του ωφελίμου πάντα.

"Μη ξεχνάτε να φοράτε τη μάσκα σας. Δείτε τα stories μου για να μάθετε tips για το πώς πρέπει να τη φοράτε σωστά", πρόσθεσε η ίδια.

Ακόμη ένα ενδεικτικό παράδειγμα:

Το μοντέλο Sonya Buchik αποφάσισε να διαφημίσει τα νέα της ρούχα από την Osaka της Ιαπωνίας, σε... στυλ κοροναϊού.

Η Adena Wilson συμβούλευσε τους followers της πως η "πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία", καλώντας τους να κάνουν εγγραφή στο κανάλι της στο YouTube.

Η Ουκρανή Instagrammer, Masha Kuzmenko, δέχθηκε κριτική μετά τα παρακάτω καρέ. Στο ένα απεικονίζεται με μια σέξι εμφάνιση αναρτώντας την ατάκα "θα σε καταστρέψουμε #coronaviruschina #coronavirus #virus #china #protaction", κατά την επίσκεψή της στην Κίνα.

Ιδού και ο Logan Paul, σαν άλλος Νταν Μπιλζέριαν:

Φυσικά δε λείπει η παραπληροφόρηση και τα fake news σε πλατφόρμες όπως το TikTok. Σύμφωνα με μια θεωρία συνωμοσίας που ξεπήδησε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ιός ξεκίνησε από ιατρικό εργαστήριο στην Κίνα και τον άφησαν να εξαπλωθεί για να "ελεγχθεί" ο πληθυσμός. Άλλη θεωρία, θέλει τον... Bill Gates να είναι ο "εγκέφαλος" για τη δημιουργία του ιού.

Την ίδια ώρα, εκατοντάδες είναι τα memes που έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο, τα οποία σατιρίζουν την επιδημία. Δεν είναι λίγοι αυτοί που δικαίως ασκούν κριτική σε όσους διακωμωδούν την κατάσταση "για την αυτοπροβολή τους". Βέβαια, social media και χιούμορ πάνε μαζί, από καταβολής τους.

Παρά την απόπειρα πάντως πολλών να κερδίσουν likes από την παγκόσμια εξάπλωση του ιού, οι χρήστες των social media ανήγαγαν ως πιο viral την παρακάτω φωτογραφία που εικονοποιεί την αγωνία με τον πιο εμβληματικό τρόπο.

Απεικονίζεται ένας γιατρός στη Γουχάν της Κίνας, την ώρα που χαιρετά τη σύντροφό του πριν πάει να εξετάσει ασθενείς που πάσχουν από τον κοροναϊό