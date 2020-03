Έρωτας στα χρόνια του κορονοϊού: "Το πλύσιμο χεριών τώρα είναι σέξι"

Καθώς τα κρούσματα του κορονοϊού αυξάνονται, οι άνθρωποι ανά τον κόσμο λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα.

Η κοινωνική απόσταση, όπως ορίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας αποτελεί πρακτική του να διατηρούν οι άνθρωποι μια απόσταση τουλάχιστον 0,91 μέτρων από κάποιον που βήχει ή φτερνίζεται και των γύρω του.

Αυτό αποτελεί μόνο ένα από τα μέτρα που προτείνονται κατά της διάδοσης του κορονοϊού.

Τι γίνεται όμως με τον έρωτα, τις σχέσεις και τις στενές επαφές; στην εποχή του κορονοϊού;

Ένα βίντεο παρουσιάζει πώς είναι, ή πώς θα είναι, ο έρωτας στα χρόνια της πανδημίας. Το βίντεο έχει τίτλο "Love in the time of coronavirus (washing your hands is sexy now!)" και έχει γίνει viral.

Πρόκειται για το θέμα που μας απασχολεί περισσότερο από κάθε άλλο, αφού η πανδημία προκαλεί πανικό.

Το παρακάτω βίντεο του "The Feed" πρόκειται για μία ερωτική ιστορία με πολύ χιούμορ και αναφορές στον ιό.