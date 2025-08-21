Σπάνιος πορτοκαλί καρχαρίας με ξανθισμό ανακαλύφθηκε στην Καραϊβική – Φωτογραφίες

Καρχαρίας με εξαιρετικά σπάνια γενετική μετάλλαξη καταγράφηκε στα νερά της Καραϊβικής. Έχει πορτοκαλί χρώμα και λευκά μάτια.

Ένας καρχαρίας με εντυπωσιακό πορτοκαλί χρώμα, αποτέλεσμα μιας σπάνιας δερματικής πάθησης, πιάστηκε στα νερά της Κόστα Ρίκα.

Πρόκειται για έναν καρχαρία – τροφό, μήκους πάνω από δύο μέτρα, ξεχώριζε από τα συνηθισμένα καφέ χρώματα της είδους του. Αλιεύτηκε κατά τη διάρκεια ενός ψαρευτικού ταξιδιού κοντά στο Εθνικό Πάρκο Tortuguero, σε βάθος 37 μέτρων.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι το ξεχωριστό χρώμα οφείλεται σε ξανθισμό, μια σπάνια γενετική κατάσταση που δημιουργεί υπερβολικά κίτρινα ή χρυσαφένια χρώματα στο δέρμα λόγω έλλειψης κόκκινου χρωστικού.

Πρόκειται για μια πάθηση που δεν είχε ποτέ παρατηρηθεί σε χονδροειδή ψάρια, όπως καρχαρίες και σαλάχια, στην Καραϊβική, σύμφωνα με το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο του Ρίο Γκράντε.

Ο καρχαρίας έφερε επίσης χαρακτηριστικά αλμπινισμού, με έντονα λευκά μάτια, που τον κάνουν ακόμα πιο ξεχωριστό.

Στη φύση, οι καρχαρίες – τροφοί έχουν καφέ δέρμα για να μένουν καλά κρυμμένοι στον βυθό. Το φωτεινό πορτοκαλί δέρμα ή τα λευκά μάτια τους καθιστούν πιο ευάλωτους σε θηρευτές.

Αντίθετα με τους περισσότερους καρχαρίες που πρέπει να κολυμπούν συνεχώς για να αναπνέουν, οι καρχαρίες-τροφοί έχουν μια ειδική στοματική αντλία που τους επιτρέπει να αναπνέουν χωρίς κίνηση.

Μολονότι κάποιες μελέτες λένε ότι τα ζώα με ξανθισμό έχουν μικρότερες πιθανότητες επιβίωσης, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η συγκεκριμένη περίπτωση δείχνει ότι αυτό δεν είναι απόλυτο.

Η πάθηση προκαλείται συνήθως από γενετική μετάλλαξη, αλλά και παράγοντες όπως η διατροφή μπορούν να επηρεάσουν την εμφάνιση.

Η ανακάλυψη ανοίγει νέες ερωτήσεις για τη γενετική των τοπικών πληθυσμών καρχαρία.

«Χρειάζονται περαιτέρω έρευνες για να κατανοήσουμε πώς γενετικοί ή περιβαλλοντικοί παράγοντες δημιουργούν αυτή τη σπάνια χρωματική ανωμαλία στους καρχαρίες», δηλώνουν οι επιστήμονες.

Ο ξανθισμός είναι εξαιρετικά σπάνιος στο ζωικό βασίλειο και έχει επιβεβαιωθεί μόνο σε λίγα ψάρια, ερπετά και πουλιά.