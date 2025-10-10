Το αδιανόητο μποτιλιάρισμα στην Κίνα που θα σε κάνει να “εκτιμήσεις” τον Κηφισό

Ουρές δεκάδων χιλιομέτρων σχηματίστηκαν σε διόδια στην Κίνα, με τους οδηγούς να μένουν εγκλωβισμένοι για ώρες.

Ο μεγαλύτερος σταθμός διοδίων της Κίνας στην επαρχία Anhui βρέθηκε αντιμέτωπος με τεράστιο κυκλοφοριακό κομφούζιο τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, καθώς εκατομμύρια ταξιδιώτες επέστρεφαν στα σπίτια τους μετά από τις 8ήμερες εορτές Εθνικής Ημέρας και Φεστιβάλ Μεσοφθινοπωρινής Πανσελήνου.

Βίντεο που δείχνουν αυτοκίνητα σε ουρές στον σταθμό Wuzhuang έγιναν viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα πλάνα φαίνεται ο σταθμός Wuzhuang, με 36 λωρίδες, φωτισμένος από τα κόκκινα φώτα των οπίσθιων φαναριών, καθώς τα αυτοκίνητα σχηματίζουν ουρές για να περάσουν από τα διόδια. Ο σταθμός αναμενόταν να εξυπηρετήσει πάνω από 120.000 οχήματα την τελευταία μέρα των εορτών.

Από πλάνα drone φαίνεται πως πολλά οχήματα κινούνται παράλληλα σε αρκετές λωρίδες προκειμένου να περάσουν από τα διόδια, δημιουργώντας τελικά μια ουρά τεσσάρων λωρίδων.

CFOTO/AFP

CFOTO/AFP

Το Φεστιβάλ Μεσοφθινοπωρινής Πανσελήνου έχει μεγάλη σημασία για τις οικογενειακές συγκεντρώσεις στην Κίνα και φέτος συνέπεσε με την Εθνική Ημέρα, με αποτέλεσμα οι διακοπές να επεκταθούν από 1 έως 8 Οκτωβρίου.

Κατά τη διάρκεια των φετινών διακοπών πραγματοποιήθηκαν περίπου 888 εκατομμύρια ταξίδια, ενώ πέρυσι, σε επταήμερες διακοπές, έγιναν 765 εκατομμύρια ταξίδια, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού.

CFOTO/AFP

Η τεράστια συμφόρηση στον σταθμό Wuzhuang θύμισε σε πολλούς οδηγούς τις αντίστοιχες καταστάσεις κατά τη διάρκεια του Κινεζικού Νέου Έτους. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, με πιο διάσημο το 12ήμερο κομφούζιο του 2010 στην Beijing-Tibet Expressway, όπου η κυκλοφορία είχε ακινητοποιηθεί για 12 ημέρες λόγω τεράστιας ουράς 100 χιλιομέτρων και βλάβης αρκετών φορτηγών.