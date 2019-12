Το καρέ της χρονιάς: Δύο ποντίκια παίζουν μπουνιές στο μετρό Λονδίνου

Το καρέ του Sam Rowley είναι ένα μικρό έργο τέχνης, ένα ντοκουμέντο που άξια κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου.

Ο φωτογράφος από το Bristol της Βρετανίας είναι wildlife filmmaker και απόφοιτος Βιολογίας από το Bristol University. Πριν λίγες ημέρες, είδε τα δύο μικρά ποντίκια να "τσακώνονται" για φαγητό όπως ανέφερε ο ίδιος, πήρε τη μηχανή του, "έπιασε" τη στιγμή και η μικρή μάχη των δύο τρωκτικών έγινε viral στο διαδίκτυο θυμίζοντας σε πολλούς σεκάνς από καρτούν. Η αλήθεια είναι πως ο Μπραντ Μπερντ, σκηνοθέτης του "Ρατατούη", θα ήταν περήφανος.

Το καρέ είναι υποψήφιο για το βραβείο κοινού Wildlife Photographer of the Year, "The LUMIX People's Choice Award".

Τεχνικές προδιαγραφές του καρέ: Nikon D500 + 105mm f2.8 lens; 1/125 sec at f2.8; ISO 1000.

Δείτε περισσότερα καρέ του Rowley στο Instagram page του: