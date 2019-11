YouTube: Τα 10 πιο επιτυχημένα βίντεο που σκαρφάλωσαν στο Billion View Club

Από τις απαρχές της λειτουργίας του που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2005, το YouTube εστίαζε στο να προσφέρει το λεγόμενο viral περιεχόμενο, βίντεο δηλαδή που θα απαριθμούσαν όσο το δυνατό περισσότερες προβολές ανά την υφήλιο. Τον Νοέμβριο του 2005 η διαφήμιση της Nike με τον Ροναλντίνιο ήταν το πρώτο βίντεο που ξεπέρασε το φράγμα του ενός εκατομμυρίου views.

Στην αρχή τα πιο διαδεδομένα βίντεο ήταν αυτά που είχαν αστείο περιεχόμενο, στην πορεία ωστόσο άρχισαν να αναρριχώνται τα μουσικά βίντεο δημοφιλών και επιτυχημένων καλλιτεχνών. Η αρχή της επέλασης των μουσικών βίντεο έγινε με το "Bad Romance" της Lady Gaga, το οποίο το 2009 έγινε το πρώτο βίντεοκλιπ που κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα με τις περισσότερες θεάσεις, έκτοτε ωστόσο έχασε τον "θρόνο" δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός αυξανόταν ολοένα και περισσότερο στη διαδικτυακή πλατφόρμα.

Τον Δεκέμβριο του 2012 το "Gangnam Style" του Psy έγινε το πρώτο βίντεο που ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο θεάσεις, εγκαινιάζοντας επισήμως τη χρυσή λίστα " Billion View Club" του YouTube, τον κατάλογο δηλαδή με τα βίντεο που καταμετρούν δισεκατομμύρια views. Τον Ιούνιο του 2015 στο κλαμπ μπήκε το "Baby" του Justin Bieber, ενώ τέσσερις μόλις μήνες μετά άλλα δέκα βίντεο κατάφεραν να μπουν στη χρυσή λίστα. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, η πλατφόρμα καταμετρούσε 87 βίντεο τα οποία είχαν ξεπεράσει το ένα δισ. προβολές. Εξ αυτών τα 19 ξεπέρασαν τις δύο δισ. προβολές, τα τρία τις 3 δισ. προβολές και μόλις ένα βίντεο, το "Despacito" των Luis Fonsi και Daddy Yankee τις 4 δισ. θεάσεις.

Τα βίντεο που έφτασαν γρηγορότερα το ένα δισ. θεάσεις είναι το "Hello" της Adele (87 μέρες), το "Despacito" (96 μέρες) και το "Shape of You του Ed Sheeran" (97 ημέρες). Ως προς τους χρυσούς καλλιτέχνες της λίστας, αυτοί είναι η Katy Perry και ο Justin Bieber που καταμετρούν τις περισσότερες καταχωρήσεις στον κατάλογο (τέσσερα έκαστος). Ακολουθούν η Shakira, η Taylor Swift, ο Calvin Harris, η Ariana Grande και ο Bruno Mars από τρία, ενώ από δύο έχουν οι Fifth Harmony, ο Psy, η Adele, η Ellie Goulding, οι The Weeknd, ο Εντ Σίραν, ο Nicky Jam, ο Eminem, o Maluma, o J Balvin και ο Ricky Martin. Μόνο δύο καλλιτέχνες έχουν δύο βίντεο με πάνω από δύο δισεκατομμύρια θεάσεις: η Swift και η Perry.

Σήμερα, το Top 10 του Billion View Club απαρτίζουν εννέα μουσικά βίντεο (ανάμεσά τους κι ένα παιδικό τραγούδι) και ένα επεισόδιο της ρωσικής παιδικής σειράς animation "Η Μάσα και ο αρκούδος":

ΤΑ ΔΕΚΑ "ΧΡΥΣΑ" ΒΙΝΤΕΟ ΤΟΥ YOUTUBE

1. "Despacito" - Luis Fonsi ft. Daddy Yankee

2. "Shape of You" - Ed Sheeran

3. "See You Again" - Wiz Khalifsa ft. Charlie Puth

4. Masha and the Bear - "Recipe for Disaster"

5. "Baby Shark Dance" - Pinkfong Kids' Songs & Stories

6. "Uptown Funk" - Mark Ronson ft. Bruno Mars

7. "Gangnam Style" - Psy

8. "Sorry" - Justin Bieber

9. "Sugar" - Maroon 5

10."Roar" - Katy Perry