Ακίνδυνες οι θεραπείες υπογονιμότητας για την πρόκληση καρκίνου του μαστού

Η απενοχοποίηση των θεραπειών που συνοδεύουν τη διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για την πρόκληση καρκίνου του μαστού, αποτέλεσε βασικό αντικείμενο της Ημερίδας «Θεραπεία Υπογονιμότητας και Καρκίνος Μαστού: Μύθος & Πραγματικότητα». Τα συγκεντρωτικά στοιχεία από ανασκόπηση μελετών 30 ετών, καταδεικνύουν ότι τα φάρμακα γονιμότητας δεν αύξησαν στις γυναίκες τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνο του μαστού.

ADVERTISING

Τονίζεται πάντως ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας πλήρης κλινικός έλεγχος ώστε ύποπτες βλάβες της υγείας που θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε κακοήθειες να εντοπίζονται και να θεραπεύονται, πριν τη διαδικασία υποβοήθησης.

Την ημερίδα οργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Αναπαραγωγικής Ιατρικής 0σε συνεργασία με την Immune Recognition Ι.Κ.Ε. Spin – off Εταιρεία του Πανεπιστήμιου Κρήτης και του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας & Άσκησης στην Ιατρική. Παρουσιάστηκαν σημαντικά επιστημονικά δεδομένα και πιο συγκεκριμένα μια μελέτη που διήρκησε 30 χρόνια, συμμετείχαν 1,7 εκατ. γυναίκες από 15 χώρες, μεταξύ των οποίων ένα μεγάλο ποσοστό είχε λάβει θεραπεία γονιμότητας και παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο 27 χρόνια μετά από τις θεραπείες που έλαβαν.

ADVERTISING

Οι ερευνητές από το King’s College του Λονδίνου διαπίστωσαν ότι τα φάρμακα γονιμότητας δεν αύξησαν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού σε σύγκριση με γυναίκες που δεν υποβλήθηκαν σε αντίστοιχες θεραπείες. Μέσα από ιατρικά δεδομένα αποδεικνύεται ότι οι γυναίκες που λαμβάνουν φαρμακευτική διέγερση προκειμένου να προχωρήσουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση δεν διατρέχουν κίνδυνο να εμφανίσουν στο μέλλον πρόβλημα με καρκίνο του μαστού.

Τα στοιχεία καταγράφονται στο έγκριτο περιοδικό Fertility Sterility του 2021, σε μια ανασκόπηση-μετανάλυση με τίτλο «Risk of breast cancer in women treated with ovarian stimulation drugs for infertility: a systematic review and meta-analysis». Η μελέτη αυτή συζητείται και αναλύεται από τους ίδιους τους συγγραφείς και από άλλους έγκριτους συναδέλφους τους, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.

«Η μελέτη μας αποτελεί μια ξεκάθαρη απάντηση στο χρόνιο ερώτημα που βασανίζει πολλά υπογόνιμα ζευγάρια για τους κινδύνους που απορρέουν από την Εξωσωματική Γονιμοποίηση», ανάφερε ο Yusuf Beebeejaun Dr, B.Sc., M.B.B.S., Βοηθός Κλινικός Ερευνητής στην Αναπαραγωγική Ιατρική King’s Fertility, Γυναικολογικό Ινστιτούτο, ΗΒ. κατά την παρουσίαση της μελέτης.

Επίσης ότι «Πρόκειται για μια μεθοδολογικά άρτια μελέτη, με το μεγαλύτερο αριθμητικά πληθυσμιακό δείγμα που καλύπτει τον γενικό πληθυσμό των υπογόνιμων γυναικών αλλά και υποομάδες όπως γυναίκες με γενετική προδιάθεση για καρκίνο του μαστού από χώρες υψηλού, μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος».

Επίσης ο κ. Ιπποκράτης Σαρρής, Μαιευτήρας & Γυναικολόγος, Σύμβουλος Αναπαραγωγικής Ιατρικής και Επίτιμος Διευθυντής King’s Fertility

Συμπλήρωσε ακόμη ότι το συμπέρασμα της μελέτης είναι σημαντικό «δεδομένου ότι ο καρκίνος του μαστού αφορά σε 1 στις 8 γυναίκες, καθιστώντας τον, τον συχνότερο γυναικολογικό καρκίνο παγκοσμίως. Παράλληλα διεθνή στοιχεία δείχνουν ότι όλο και περισσότερες γυναίκες καταφεύγουν σε θεραπείες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής προκειμένου να τεκνοποιήσουν μετά την ηλικία των 40 ετών. Έχει λοιπόν ιδιαίτερη σημασία να είναι ξεκάθαρο ότι τα υπογόνιμα ζευγάρια μπορούν να συνεχίσουν να επιδιώκουν την απόκτηση απογόνων χωρίς τον φόβο του καρκίνου του μαστού».

Τονίστηκε δε ότι η εμφάνιση καρκίνου μαστού στην κατηγορία των γυναικών δε διαφέρει από αυτή στο γενικότερο πληθυσμό.

Επίσης κατά τη διάρκεια της επιστημονικής ημερίδας, ο παγκοσμίου φήμης Κύπριος καθηγητής Dr. Κύπρος Νικολαΐδης -εφευρέτης της αυχενικής διαφάνειας, ενός σημαντικού δείκτη για την αυξημένη πιθανότητα να παρουσιάζει το έμβρυο κάποια χρωμοσωματική ανωμαλία (π.χ. σύνδρομο Down, τρισωμία 18, τρισωμία 13) ή ανωμαλία από το καρδιαγγειακό του σύστημα (συγγενείς καρδιοπάθειες)- ανακοίνωσε τη συνεργασία του για πρώτη φορά με ελληνικό κέντρο αναπαραγωγικής ιατρικής.

«Με μεγάλη μου χαρά ανακοινώνω τη συνεργασία μου με τον κ. Κωνσταντίνο Πάντο και την Κλινική "Γένεσις" στην Ελλάδα. Από την επόμενη εβδομάδα ξεκινάμε κοινό πρόγραμμα για την πρόγνωση των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν σε μια κύηση, πριν καν επιτευχθεί η κυοφορία», εξήγησε ο Δρ Νικολαΐδης.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις