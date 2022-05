Αναστάτωση και στην Ελλάδα από την ευλογιά των πιθήκων

Αυξάνονται τα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων στην Ευρώπη, με τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες της χώρας μας να βρίσκεται σε επιφυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΕΟΔΥ αναμένεται σήμερα να προβεί σε ανακοινώσεις για τη νόσο.

Μάλιστα χθες βράδυ, ο οργανισμός έστειλε σχετική εγκύκλιο σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, στην οποία αναφέρει ότι πρέπει να είναι σε εγρήγορση για τυχόν εντοπισμό κρούσματος. Εάν αυτό συμβεί, το νοσοκομείο πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με τον Οργανισμό και το κρούσμα να απομονωθεί σε νοσοκομειακό θάλαμο συγκεκριμένων προδιαγραφών, για τον περιορισμό της διασποράς.

Στο πλαίσιο προστασίας από τον ιό της ευλογιάς των πιθήκων, γιατροί, νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό συστήνεται να φοράνε στολές με εξοπλισμό ατομικής προστασίας, ώστε να μην κολλήσουν και να μην μεταδώσουν τον επικίνδυνο ιό, όταν έρχονται σε επαφή με κρούσμα.

Επιπλέον ο ΕΟΔΥ αναμένεται να ανακοινώσει συγκεκριμένες οδηγίες για τους πολίτες, που θα διαπιστώσουν ότι έχουν συμπτώματα, που μοιάζουν με αυτά της συγκεκριμένης ασθένειας. Το πρώτο βήμα είναι να ειδοποιούν τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και να ακολουθούν τις οδηγίες, που θα τους δίνονται.

Σε ετοιμότητα οι υγειονομικές αρχές

Η ευλογιά των πιθήκων πήρε το όνομά της από τον ....πίθηκο. Συνήθως μεταδίδεται στον άνθρωπο μετά από επαφή με τρωκτικά, τα οποία μεταδίδουν τη νόσο μέσω των σωματικών υγρών τους και το αίμα, οι φουσκάλες και τα κόπρανα διευκολύνουν τη μετάδοση.

Μπορεί ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό να θεωρείται μικρός αυτή τη στιγμή, αλλά το γεγονός ότι εντοπίστηκαν κρούσματα και σε άτομα, τα οποία δεν ταξίδεψαν στην Αφρική, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας, που παρακολουθεί στενά την πορεία της ασθένειας.

Σε επαγρύπνηση βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες, κυρίως σε νεαρούς άνδρες.

Η ευλογιά των πιθήκων μπορεί να είναι θανατηφόρα για τον έναν στους δέκα ασθενείς και οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα παιδιά την περνούν πιο βαριά.

Οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν πυρετό, πόνους στο σώμα, ρίγη και κόπωση, κάπως σαν να περνούν μια βαριά γρίπη. Επιπλέον όσοι την περνούν πιο βαριά, μπορεί να εμφανίσουν εξανθήματα στο πρόσωπο και στα χέρια, τα οποία μπορεί να εξαπλωθούν και σε άλλα μέρη του σώματος. Τα εξανθήματα αυτά θυμίζουν αρκετά εκείνα της ανεμοβλογιάς.

Η περίοδος επώασης είναι από περίπου πέντε ημέρες έως τρεις εβδομάδες. Οι περισσότεροι αναρρώνουν μέσα σε περίπου δύο έως τέσσερις εβδομάδες, χωρίς να χρειάζεται να νοσηλευτούν σε κάποιο νοσοκομείο.

Μεταξύ των ανθρώπων η νόσος μεταδίδεται μέσω των αναπνευστικών σταγονιδίων κατά την παρατεταμένη επαφή πρόσωπο με πρόσωπο ή μέσω σωματικών υγρών. Δεν αποκλείεται, δε, να μεταδίδεται και μέσω της σεξουαλικής επαφής, αν και δεν έχει περιγραφεί κάποια τέτοια περίπτωση ως τώρα.

Κυκλοφορεί ο ιός

Μέχρι στιγμής στην Ευρώπη έχουν αναφερθεί μολύνσεις στη Βρετανία, στην Ιταλία, στην Πορτογαλία, στην Ισπανία και στη Σουηδία.

Οι λοιμώξεις στην Πορτογαλία εντοπίστηκαν σε κλινική σεξουαλικής υγείας, όπου οι άνδρες αναζήτησαν βοήθεια για βλάβες στα γεννητικά τους όργανα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι υπάρχουν χιλιάδες μολύνσεις από ευλογιά των πιθήκων σε περίπου δώδεκα αφρικανικές χώρες κάθε χρόνο. Οι περισσότερες εντοπίζομται στο Κονγκό, το οποίο αναφέρει περίπου 6.000 κρούσματα ετησίως, και στη Νιγηρία, με περίπου 3.000 κρούσματα ετησίως.

Το ζήτημα είναι, ωστόσο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ότι πολλοί μολυσμένο είναι πιθανό να μην εντοπιστούν.

Ο καθηγητής Επιδημιολογίας Γκίκας Μαγιορκίνης σε ανάρτησή του αναφέρει:

«Όσον αφορά στην εξάπλωση του ιού της ευλογιάς των πιθήκων έχουμε τουλάχιστον τρία επιδημιολογικά ενδιαφέροντα σημεία:

Τα στοιχεία συγκλίνουν στην παρατεταμένη μετάδοση μεταξύ ανθρώπων και όχι ανθρώπων από μολυσμένα ζώα (όπως βλέπαμε στο παρελθόν)

Πρώτη φορά στα χρονικά βλέπουμε εξάπλωση σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες

Τα κρούσματα δεν έχουν όλα μεταξύ τους άμεση σχέση, συνεπώς σίγουρα υπάρχουν αδιάγνωστοι (ασυμπτωματικοί;) φορείς της νόσου.

Σε κάθε περίπτωση δεν είναι μία επιδημική έξαρση, όπως αυτές που γνωρίζαμε για αυτόν τον ιό και έχουμε συνηθίσει. Συνεπώς είναι σημαντικό να σκεφτούμε out of the box, καθώς υπάρχει η πιθανότητα να βλέπουμε μία σημαντική αλλαγή συμπεριφοράς του ιού, ως αποτέλεσμα και της μειωμένης ανοσίας από το εμβόλιο της ευλογιάς. Χωρίς να πιστεύω ότι υπάρχει άμεσα λόγος ανησυχίας, θα έλεγα ότι τα στοιχεία δείχνουν ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση».

