Ανησυχία για την εξάπλωση θανατηφόρου μύκητα στα νοσοκομεία – Η κατάσταση στην Ελλάδα

SOS εκπέμπουν οι επιστήμονες του ECDC για την εξάπλωση του επικίνδυνου μύκητα Candida auris σε νοσοκομεία της ΕΕ. Στην 5άδα με τα περισσότερα κρούσματα η χώρα μας.

Θανατηφόρος μύκητας εξαπλώνεται ταχύτατα στα νοσοκομεία της Ευρώπης, σύμφωνα με το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), το οποίο κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, το 2023 καταγράφηκαν 1.346 κρούσματα του μύκητα Candida auris (C. auris), που ισοδυναμεί με αύξηση 67% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όπως ανακοίνωσε το ECDC την Πέμπτη (11/9). Δεν είχαν αναφερθεί κρούσματα μέχρι το 2013.

Ο μύκητας, ο οποίος είναι δύσκολο να θεραπευτεί, καθώς συχνά είναι ανθεκτικός στα αντιμυκητιακά φάρμακα, επιβιώνει σε επιφάνειες νοσοκομείων και ιατρικό εξοπλισμό και εξαπλώνεται εύκολα μεταξύ των ασθενών.

Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος για άτομα που είναι ήδη άρρωστα, με τα ποσοστά θνησιμότητας να φτάνουν έως και το 60%. Το ECDC προειδοποίησε ότι χωρίς άμεση δράση, οι επιδημίες μπορούν να εδραιωθούν γρήγορα σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.

Στην 5αδα με τα περισσότερα κρούσματα στην ΕΕ η χώρα μας

Πρόσφατα κρούσματα αναφέρθηκαν στην Κύπρο, τη Γαλλία και τη Γερμανία.

Στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία, η μετάδοση είναι τόσο εκτεταμένη που οι μεμονωμένες εστίες δεν μπορούν πλέον να διακριθούν, σύμφωνα με τον οργανισμό.

Ειδικότερα, οι πέντε χώρες με τον υψηλότερο αριθμό κρουσμάτων C. auris ήταν η Ισπανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ρουμανία και η Γερμανία. Από το 2020, ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται ραγδαία μέχρι το 2023, όταν και αναφέρθηκαν 1.346 ετήσια κρούσματα από 18 χώρες ΕΕ/ΕΟΧ.

«Αυτό δείχνει πόσο γρήγορα μπορεί να εδραιωθεί σε νοσοκομεία», δήλωσε στο Bloomberg ο Διάμαντης Πλαχούρας, επικεφαλής του τμήματος ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά και των λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη του ECDC. «Αλλά αυτό δεν είναι αναπόφευκτο. Η πρώιμη ανίχνευση και ο συντονισμένος έλεγχος των λοιμώξεων μπορούν ακόμα να αποτρέψουν τη περαιτέρω μετάδοση».

Η απομόνωση των ασθενών σε μεμονωμένα δωμάτια και ο καθαρισμός του εξοπλισμού μπορεί να βοηθήσει στη περιορισμένη εξάπλωση.

Το ECDC ανέφερε τη Δανία ως παράδειγμα προς μίμηση, καθώς κατάφερε να περιορίσει τον μύκητα, ελέγχοντας μια επιδημία και αναφέροντας μηδενικά νέα κρούσματα έκτοτε.

Ωστόσο, πολλές χώρες αντιμετωπίζουν σημαντικά κενά στην ανταπόκρισή τους. Από τις 36 χώρες που εξέτασε το ECDC, μόνο οι 17 διαθέτουν εθνικά συστήματα παρακολούθησης για τον μύκητα C. auris και μόλις οι 15 έχουν εκδώσει ειδικές οδηγίες για την πρόληψη λοιμώξεων.

Παράλληλα, η χρηματοδότηση για νέα αντιμυκητιακά φάρμακα είναι ασταθής. Μετά την αύξηση των επενδύσεων το 2022 σε σχεδόν 383 εκατομμύρια δολάρια, δεν υπήρξαν νέες δεσμεύσεις για φέτος, σύμφωνα με δεδομένα που συγκέντρωσε η πλατφόρμα PitchBook για το Bloomberg.

Οι περισσότερες επενδύσεις κατευθύνονται σε μια μικρή ομάδα εταιρειών, όπως η Pulmocide Ltd. και η F2G. Η ευρύτερη στήριξη παραμένει περιορισμένη λόγω της δυσκολίας εύρεσης νέων στόχων για φάρμακα και των αδύναμων κινήτρων για τα αντιμυκητιακά, περιλαμβανομένων των υψηλών κοστών ανάπτυξης.