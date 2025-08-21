Απόστολος Βεσυρόπουλος: Διασώστης εκτός υπηρεσίας τού πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες

Η ανακοίνωση του σωματείου εργαζομένων ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης για τον θάνατο του Απόστολου Βεσυρόπουλου.

Θλίψη στον πολιτικό κόσμο έχει προκαλέσει ο ξαφνικός θάνατος του Απόστολου Βεσυρόπουλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών από ανακοπή καρδιάς, ενώ βρισκόταν στην παραλία Καλογριάς στην Χαλκιδική.

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και κατέρρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου και οι γιατροί και οι διασώστες έδωσαν μάχη για να τον επαναφέρουν.

Στη συνέχεια, διακομίστηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Με ανάρτηση του, το σωματείο εργαζομένων ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, αναφέρει ότι πριν φτάσει το ασθενοφόρο για να παρέχει βοήθεια στον πολιτικό που κατέρρευσε από το ανακοπικό επεισόδιο, διασώστης του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας που ήταν εκτός υπηρεσίας προσέφερε άμεσα τις πρώτες βοήθειες βάσει πρωτοκόλλου.

Μάλιστα, σύμφωνα με το σωματείο εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε άμεσα το πρωτόκολλο καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης έως ότου φτάσει στο ασθενοφόρο.

Οι προσπάθειες των διασωστών συνεχίστηκαν και μέσα στην κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ και στο κέντρο υγείας του Αγίου Νικολάου.

Στο συμβάν επιχείρησαν 1 συμβατικό ασθενοφόρο & 1 μηχανή ταχείας απόκρισης με 4 συνολικά Διασώστες ΕΚΑΒ.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ, το ασθενόφορο του ΕΚΑΒ άργησε να φτάσει στο σημείο, με την καθυστέρηση να εκτιμάται κοντά στα 25 λεπτά αντί για 10 που ήταν ο εκτιμώμενος χρόνος.