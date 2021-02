Διασχιστική Διαταραχή Προσωπικότητας: Πώς είναι να μοιράζεσαι το σώμα σου με 7 διαφορετικές

Μια 22χρονη γυναίκα από το Plymouth του Devon, νοτιοδυτικά στην Αγγλία, εμφανίστηκε στα media για να πει πως έχει 25 διαφορετικές προσωπικότητες. Μεταξύ τους είναι ένας φωνακλάς έφηβος και μια δυναμική μεσήλικας. H Bo Harper θέλησε να ενημερώσει με αυτόν τον τρόπο επί της Διασχιστικής Διαταραχής Προσωπικότητας.

ADVERTISING

Τι είναι το DID

Η παλαιότερα γνωστή ως διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας (και παγκοσμίως ως DID από τις λέξεις dissociative identity disorder) αναφέρεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως 'διαταραχή πολλαπλής προσωπικότητας'.

Η Ένωση Αμερικανών Ψυχιάτρων έχει προσδιορίσει τα συμπτώματα ως εξής: το άτομο πρέπει να έχει διαταραχή ταυτότητας που χαρακτηρίζεται από τουλάχιστον δυο ξεχωριστές χαρακτηριστικές προσωπικότητες (ντύνονται διαφορετικά, συμπεριφέρονται διαφορετικά, μιλούν διαφορετικά), οι οποίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά, τη μνήμη, τη συνείδηση, την επίγνωση του εαυτού μας, προκύπτουν δυσκολίες στο να θυμηθούμε καθημερινά γεγονότα, σημαντικές προσωπικές πληροφορίες ή τραυματικά γεγονότα, σε βαθμό που ξεπερνά τη συνηθισμένη λησμοσύνη. Επηρεάζεται η συνεισφορά μας στην κοινωνία, τη δουλειά ή άλλα περιβάλλοντα, με το λόγο να μην αφορά πολιτιστικούς και θρησκευτικούς λόγους ή τη χρήση ουσιών. Μελέτες δείχνουν πως αφορά το 3% όσων εισάγονται σε νοσοκομεία, με θέματα ψυχικής υγείας στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική. Το ποσοστό στους ασθενείς ψυχιατρικών κλινικών στις ΗΠΑ κυμαίνεται μεταξύ 4 με 7.5%.

Είναι έξι φορές πιο πιθανό να διαγνωστούν γυναίκες με DID, από ό,τι άνδρες, γιατί οι γυναίκες εμφανίζουν πιο τακτικά συμπτώματα, ενώ οι άνδρες είναι πιο ικανοί ως προς το να τα κρύψουν -και μαζί το όποιο τραυματικό γεγονός έχουν βιώσει.

Επίσης, οι άνδρες παρουσιάζουν πιο επιθετική συμπεριφορά και μικρότερη απώλεια μνήμης από τις γυναίκες, κάτι που κάνει δύσκολη τη διάγνωση. Οι γυναίκες εν τω μεταξύ, αντιμετωπίζουν πιο συχνά από τους άνδρες παιδική κακοποίηση. Η διαταραχή επηρεάζει την αντίληψη, τη σκέψη, τα συναισθήματα, τη συμπεριφορά, το σώμα και τη μνήμη και η λανθασμένη διάγνωση είναι τακτικό φαινόμενο, αφού τα συμπτώματα είναι κοινά με άλλες ψυχικές διαταραχές.

Πώς προκύπτει

Το DID λειτουργεί ως αμυντικός μηχανισμός σε ακραίες περιπτώσεις στρες και τραυμάτων, εμπειρία πολέμου, ιατρικές διαδικασίες/επεμβάσεις κατά τα παιδικά χρόνια και κακοποίηση κατά τα παιδικά χρόνια. Το τελευταίο ισχύει στο 90% των υποθέσεων στις ΗΠΑ, βάσει έρευνας που έγινε το 2013. Ρόλο μπορούν να παίξουν και γενετικοί και βιολογικοί παράγοντες.

Η διάσχιση γίνεται για να προστατέψει την κύρια προσωπικότητα, από συναισθηματικό και σωματικό πόνο. Αυτή που δημιουργείται για να βιώσει το τραύμα και να προφυλάξει τη βασική προσωπικότητα από την οδύνη και τις αναμνήσεις. Στην ουσία ο ασθενής αποξενώνεται από τον εαυτό του (η αποπροσωποποίηση είναι διαταραχή της αντίληψης -νιώθεις πως δεν ζεις κάτι αλλά βλέπεις κάποιον άλλον να το ζει). Κάθε alter ego εμφανίζει τα χαρακτηριστικά που απαιτεί το κάθε σοκ, προκειμένου να επιβιώσει ο παθών και στην πορεία της ζωής κάνει δύσκολη την καθημερινότητα του ασθενή και αδύνατη τη σύναψη σχέσεων ή την εργασία. Οι προσωπικότητες μπορεί να συνυπάρχουν αρμονικά ή να είναι σε κόντρα.

Ο αριθμός των υποθέσεων Διασχιστικής Διαταραχής Προσωπικότητας αυξήθηκε δραματικά, στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Πλέον αντιστοιχεί στο 1.5% με 2% του γενικού πληθυσμού. Υπάρχουν στοιχεία που αναφέρουν πως το ποσοστό είναι στο 7%, αλλά δεν υπάρχουν σχετικές διαγνώσεις.

Στο ίδιο διάστημα (το δεύτερο μισό του προηγούμενου αιώνα) παρουσιάστηκε αύξηση και των προσωπικοτήτων των ασθενών (μπορούν να φτάσουν τις 100, με έναν μέσο όρο να είναι οι 7), που εμφανίζονται εναλλάξ στη συμπεριφορά. Η μία αγνοεί τις δραστηριότητες της άλλης και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν μνήμες. Κατά συνέπεια, το άτομο 'ξυπνά' σε ένα άγνωστο περιβάλλον, χωρίς να μπορεί να θυμηθεί πώς βρέθηκε εκεί.

Οι διαγνωσμένοι με DID αντιμετωπίζουν και πλήθος άλλων διαταραχών, όπως είναι α) του μετατραυματικού στρες, β) της χρήσης ουσιών, γ) της διατροφής, δ) του προσηλυτισμού, στ) σωματικές, ε) του εμμονικού ψυχαναγκασμού και ζ) της αϋπνίας. Συμπτώματα είναι ο αυτοτραυματισμός, οι επιληπτικές κρίσεις, η αμνησία με flashbacks μνήμης, οι κρίσεις άγχους και η αυτοκτονική τάση.

Η κύρια θεραπεία είναι η ψυχοθεραπεία, ενώ γίνεται και χρήση φαρμακευτικής αγωγής (με αντιψυχωσικά, αντικαταθλιπτικά και φάρμακα κατά του άγχους). Βοηθά και να γράφει ο ασθενής ημερολόγιο, με όσα ζει κάθε μέρα και τις συνήθειες κάθε alter ego.

Η Bo Hooper ενημέρωσε ότι δεν έχει την παραμικρή ιδέα πότε θα εμφανιστεί κάποια από τις 25 προσωπικότητες και πόσο θα μείνει ως κυρίαρχη, με τη σύντροφο της Casey να καταγράφει τις αλλαγές στη συμπεριφορά. Έτσι η 22χρονη ξέρει πως μεταξύ των προσωπικοτήτων υπάρχει ένα 13χρονο αγόρι, μια μεσήλικας που ζει στο Τέξας, ένα κορίτσι που δεν θυμώνει ποτέ και ένα άλλο κορίτσι με τεράστια αυτοπεποίθηση. Κάθε ένα από τα alter egos έχει διαφορετικά γούστα σε φαγητό, ρουχισμό και επιλογή συντρόφου. “Είχα αρχίσει να παρατηρώ τις διαφορετικές προσωπικότητες, όταν ήμουν έφηβη, με την εμφάνιση μιας ώριμης γυναίκας που ήταν επιθετική προς τους φίλους μου. Εμφανίστηκε όταν ήμουν 13 χρόνων. Την προκάλεσε ένας από τους φίλους μου και τότε εκείνη παραδέχθηκε πως δεν θα έπρεπε να είναι στο σώμα μου”.

Οι ερωτήσεις που βοηθούν στην κατανόηση (και τη διάγνωση) του DID

Σύμφωνα με άρθρο του Very Well Health υπάρχει μια λίστα ερωτήσεων που βοηθούν τους ειδικούς να καταλάβουν αν ο ασθενής έχει DID. Είναι οι ακόλουθες:

1. Έχετε κενά στις σκέψεις, τις πράξεις ή στην επίγνωση του τι κάνατε;

2. Έχετε νιώσει ποτέ να κοιτάτε στον καθρέφτη τον εαυτό σας και να νιώθετε πως δεν αναγνωρίζετε αυτό που βλέπετε;

3. Είχατε στιγμές που ξεχάσατε εντελώς ένα σημαντικό γεγονός της ζωής σας;

4. Διαπιστώσατε πως όταν μιλάτε σε άλλους, ξαφνικά δεν έχετε ιδέα περί τίνος συζητάτε;

5. Σας έχει περιγράψει ποτέ κάποιος ένα γεγονός ή μια συμπεριφορά επί των οποίων δεν έχετε την παραμικρή ανάμνηση ή νιώσατε πως επρόκειτο για όνειρο;

6. Έχετε δει τον εαυτό σας με ρούχα που δεν θυμάστε ότι φορέσατε ή να έχετε κάτι που δεν θυμάστε ότι αγοράσατε;

7. Σας έχει πει ποτέ κανείς πως κοιτούσατε για ώρα στο κενό και ήσασταν εντελώς απαθής για ώρα;

8. Υπάρχουν φορές που δεν μπορείτε να αγνοήσετε τον πόνο ή να είστε ανθεκτικοί σε αυτόν;

9. Υπάρχουν φορές που νιώθετε πως είστε δυο ξεχωριστοί άνθρωποι;

10. Έχετε βρεθεί ξαφνικά να μιλάτε δυνατά στον εαυτό σας, ενώ είστε μόνοι;

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr