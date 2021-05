Δυσθρεψία: Ποια είναι τα σημάδια της πάθησης που ταλαιπωρεί τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα

Όσο μεγαλώνουμε καμιά φορά κονταίνουμε- λόγω της μείωσης της μυϊκής μάζας, γι’ αυτό και η υγιεινή διατροφή δεν πρέπει να τηρείται στη θεωρία, αλλά στην πράξη. Όσο μεγαλώνουμε, ο μεταβολισμός μας πέφτει γι’ αυτό και το βάρος μας αυξάνει.

Αυτό το τελευταίο, δεν είναι καθόλου δεδομένο. Η ακριβώς αντίθετη κλινική κατάσταση που λέγεται δυσθρεψία μπορεί να οδηγήσει έναν άνθρωπο άνω των 65 σε σοβαρή απώλεια βάρους. Για την ακρίβεια, 1 στους 3 είναι πιθανό να εμφανίσει δυσθρεψία* και πολύ συχνά χωρίς να αναγνωρίζει τα σημάδια.

Δυσθρεψία: Δώσε Βάρος στα Σημάδια

Οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας, είτε είναι οι γονείς, είτε οι παππούδες, οι θείοι μας, οι γονείς των συντρόφων μας αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στη ζωή μας. Είναι- και πρέπει να είναι- τα πιο αγαπημένα μας πρόσωπα. Εκείνοι που μας μεγάλωσαν, που έδωσαν ένα κομμάτι του εαυτού τους για να είμαστε εμείς εδώ ακριβώς αυτή τη στιγμή. Ο κύκλος της ζωής νομοτελειακά φέρνει τα πράγματα αντίστροφα. Εκείνοι που κάποτε σε φρόντισαν, είναι αυτοί που θα φροντίσεις κι εσύ και θα προσέξεις σαν παιδιά σου, όταν το χρειαστούν. Η δυσθρεψία είναι μία πάθηση που αφορά τους ηλικιωμένους.

Τι είναι η δυσθρεψία

Η δυσθρεψία παρουσιάζεται όταν ο οργανισμός χρειάζεται περισσότερα θρεπτικά συστατικά από αυτά που τελικά λαμβάνει μέσω της καθημερινής διατροφής και παρόλο που αφορά 1 στους 3 άνω των 65 ετών, τα συμπτώματά της συνήθως περνούν απαρατήρητα. Ανεξήγητη απώλεια βάρους, εξάντληση, αδυναμία, μειωμένη όρεξη για φαγητό ή δυσκολία στην κίνηση αποτελούν κάποια από τα σημάδια της δυσθρεψίας που κάποιος μπορεί να αναγνωρίσει στον εαυτό του ή σε κάποιο αγαπημένο του πρόσωπο. Άρα όταν η βέρα της γιαγιάς και του παππού μια μέρα αρχίσουν να γλιστράνε από το χέρι, ας μην πάει το μυαλό μας απευθείας στο ότι αδυνάτισαν «απλά».

Το παρακάτω βίντεο της Nutricia από την καμπάνια ευαισθητοποίησης του Fortimel δείχνει πώς μπορεί να έχουν τα πράγματα με τη δυσθρεψία.

Η καμπάνια ευαισθητοποίησης που έλειπε

Μέσα από μια τηλεοπτική ταινία και την ιστορία ενός ηλικιωμένου ζευγαριού που έδωσε όρκο αγάπης πριν πολλές δεκαετίες, το Fortimel της NUTRICIA ρίχνει φως σε ένα σημαντικό ζήτημα υγείας, τη δυσθρεψία, χρησιμοποιώντας ως «όχημα» τη βέρα της ηλικιωμένης γυναίκας, που από μια ένδειξη αγάπης, έχει πλέον μετατραπεί σε ένδειξη σοβαρής απώλειας βάρους.

Με βασικό μήνυμα το «Δώσε βάρος στα σημάδια»- που τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (Ε.Γ.Γ.Ε.)- το Fortimel της Nutricia, ξεκινά μια καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού για τη δυσθρεψία. Το βάρος της καμπάνιας «πέφτει» στην εκπαίδευση του κόσμου αναφορικά με την αναγνώριση και την αντιμετώπιση της δυσθρεψίας και προτρέπει το κοινό να μάθει περισσότερα για το πρόβλημα και να αναζητήσει τη συμβουλή ενός Επαγγελματία Υγείας: ιατρού, διαιτολόγου ή φαρμακοποιού.

*Σύμφωνα με την μελέτη « Malnutrition in older adults: Correlations with social, diet- relates, and neuropsychological factors», Κ. Κατσάς, Μάρτιος 2020