ΕΟΠΥΥ: Προσοχή σε εξαπάτηση μέσω ηλεκτρονικού ψαρέματος

ΕΟΠΥΥ: Προσοχή σε εξαπάτηση μέσω ηλεκτρονικού ψαρέματοςΔιαβάζεται σε 2'
Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει τους πολίτες για τις πρακτικές που χρησιμοποιούν επιτήδειοι για να τους αποσπάσουν χρήματα.
- 17 Σεπτεμβρίου 2025 14:09
Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει πως οι απατεώνες υπόσχονται μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (emails) «επιστροφή χρημάτων» και ζητούν τα προσωπικά στοιχεία των πολιτών. Ο Οργανισμός προειδοποιεί τους πολίτες να μην απαντούν σε αυτά τα παραπλανητικά μηνύματα.
Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ αναφέρει τα εξής:
Ο ΕΟΠΥΥ λόγω της συνέχισης των κρουσμάτων ηλεκτρονικής απάτης με αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing) ενημερώνει το κοινό ότι:Τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Οργανισμό και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες.
Η διαδικασία οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων.
Το παραπλανητικό μήνυμα επίσης εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:
- Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι ποτέ η επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr. Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων τα οποία πρέπει να αποφεύγετε είναι:
@client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.ά.
- Γενική Προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση (“Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η”) αντί του ονοματεπωνύμου του ασφαλισμένου.
- Αίτημα για Στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.
- Αίσθηση Επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να πιέσει να δράσει άμεσα ο ασφαλισμένος.
Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος αν λάβει τέτοιο μήνυμα:
- Να μην πατήσει κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.
- Να μην απαντήσει στο μήνυμα.
- Ακόμη και αν πατήσει στον σύνδεσμο ή απαντήσει στο μήνυμα, να μην δώσει κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.
- Να διαγράψει άμεσα το απατηλό μήνυμα.
- Σε περίπτωση που έχει πατήσει τον σύνδεσμο και έχει εισάγει στοιχεία:
- Να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζα.
- Να αλλάξει όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).
- Να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.
«Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε οποιοδήποτε είδους τέτοιο μήνυμα αξιοποιώντας τα σημάδια αναγνώρισης που αναφέρθηκαν παραπάνω», καταλήγει ο ΕΟΠΥΥ στην ανακοίνωσή του.