ΕΟΠΥΥ: Προσοχή σε εξαπάτηση μέσω ηλεκτρονικού ψαρέματος

Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει τους πολίτες για τις πρακτικές που χρησιμοποιούν επιτήδειοι για να τους αποσπάσουν χρήματα.

Ο ΕΟΠΥΥ ενημερώνει πως οι απατεώνες υπόσχονται μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (emails) «επιστροφή χρημάτων» και ζητούν τα προσωπικά στοιχεία των πολιτών. Ο Οργανισμός προειδοποιεί τους πολίτες να μην απαντούν σε αυτά τα παραπλανητικά μηνύματα.

Η ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ αναφέρει τα εξής:

Ο ΕΟΠΥΥ λόγω της συνέχισης των κρουσμάτων ηλεκτρονικής απάτης με αποστολή παραπλανητικών μηνυμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (phishing) ενημερώνει το κοινό ότι:Τα μηνύματα εμφανίζονται ως ειδοποιήσεις που φαινομενικά προέρχονται από τον Οργανισμό και υπόσχονται επιστροφή χρημάτων στους παραλήπτες.

Η διαδικασία οδηγεί σε κακόβουλες ιστοσελίδες που αποσκοπούν στην υποκλοπή των τραπεζικών κωδικών ή άλλων προσωπικών δεδομένων των ασφαλισμένων.

Το παραπλανητικό μήνυμα επίσης εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:

Αποστολέας: Η διεύθυνση email του αποστολέα δεν είναι ποτέ η επίσημη του ΕΟΠΥΥ. Οι πραγματικές διευθύνσεις e-mail του ΕΟΠΥΥ τελειώνουν σε @eopyy.gov.gr. Παραδείγματα απατηλών διευθύνσεων τα οποία πρέπει να αποφεύγετε είναι:

@client.com, @outlook.com, @gmail.com, @yahoo.com, @yahoo.gr κ.ά.

Γενική Προσφώνηση: Χρησιμοποιείται γενική προσφώνηση (“Αγαπητέ/ή Ασφαλισμένε/η”) αντί του ονοματεπωνύμου του ασφαλισμένου.

Αίτημα για Στοιχεία: Ζητείται η επιβεβαίωση τραπεζικών ή προσωπικών στοιχείων μέσω συνδέσμου στο μήνυμα.

Αίσθηση Επείγοντος: Το μήνυμα δημιουργεί την εντύπωση του επείγοντος για να πιέσει να δράσει άμεσα ο ασφαλισμένος.

Τι πρέπει να κάνει ο ασφαλισμένος αν λάβει τέτοιο μήνυμα:

Να μην πατήσει κανέναν σύνδεσμο μέσα στο μήνυμα.

Να μην απαντήσει στο μήνυμα.

Ακόμη και αν πατήσει στον σύνδεσμο ή απαντήσει στο μήνυμα, να μην δώσει κανένα προσωπικό ή τραπεζικό στοιχείο.

Να διαγράψει άμεσα το απατηλό μήνυμα.

Σε περίπτωση που έχει πατήσει τον σύνδεσμο και έχει εισάγει στοιχεία:

Να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζα.

Να αλλάξει όλους τους κωδικούς πρόσβασης που ενδέχεται να έχει χρησιμοποιήσει (e-banking, email, άλλες υπηρεσίες).

Να παρακολουθεί στενά τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών.

«Καλούμε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε οποιοδήποτε είδους τέτοιο μήνυμα αξιοποιώντας τα σημάδια αναγνώρισης που αναφέρθηκαν παραπάνω», καταλήγει ο ΕΟΠΥΥ στην ανακοίνωσή του.