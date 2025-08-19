Επιστήμονες ανακάλυψαν το μυστικό για διπλάσια απώλεια βάρους

Το μυστικό για πιο εύκολη απώλεια βάρους περιγράφει νέα επιστημονική έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Medicine, με ένα εντυπωσιακά μη αναμενόμενο εύρημα.

Διπλάσιο βάρος έχασαν στο πλαίσιο ειδικής δίαιτας όσοι κατανάλωναν ελάχιστα έως και καθόλου επεξεργασμένα τρόφιμα, όπως είναι το αλλαντικό γαλοπούλας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας νέα τυχαιοποιημένης, διασταυρούμενης μελέτης.

Στη μελέτη οι εθελοντές είχαν χωριστεί σε δύο ομάδες, η πρώτη που κατανάλωνε αρκετά επεξεργασμένα τρόφιμα κατά τη διάρκεια της δίαιτας για απώλεια βάρους και η δεύτερη που είχε αρκετούς περιορισμούς.

Και οι δύο ομάδες έχασαν κιλά κατά τη διάρκεια της κλινικής δοκιμής απώλειας βάρους, στην οποία όλοι οι συμμετέχοντες ακολούθησαν μια δίαιτα βασισμένη στον οδηγό «Eatwell» της Βρετανίας.

Τα άτομα στη δεύτερη ομάδα έχασαν διπλάσιο βάρος από εκείνα της πρώτης ομάδας, γεγονός που υποδηλώνει, όπως αναφέρουν οι επιστήμονες στο Nature Medicine, ότι η κατανάλωση λιγότερων σε ποσότητα επεξεργασμένων τροφίμων μπορεί να βοηθήσει καλύτερα κάποιον να χάσει περισσότερα κιλά και να διατηρήσει ένα υγιές βάρος.

Οι συμμετέχοντες στη δίαιτα με ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα κατανάλωναν 289,9 λιγότερες θερμίδες την ημέρα και έχασαν κατά μέσο όρο 2% του σωματικού τους βάρους.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς της μελέτης, αυτό θα μπορούσε να ισοδυναμεί με απώλεια βάρους έως και 13% για τους άνδρες και 9% για τις γυναίκες σε διάστημα 1 έτους.

Τα άτομα που κατανάλωναν εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα μείωσαν την ημερήσια πρόσληψη θερμίδων κατά λιγότερο, 119,5 θερμίδες, και έχασαν 1% του βάρους τους κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα, λιγότερες λιγούρες, μεγαλύτερη απώλεια βάρους

Στην αρχή, οι συγγραφείς της μελέτης έκαναν μια σειρά εξετάσεων και στους 55 συμμετέχοντες, καταγράφοντας μετρήσεις για μια ολοκληρωμένη σειρά δεικτών υγείας.

Τα άτομα χωρίστηκαν τυχαία είτε στην ομάδα των ελάχιστα επεξεργασμένων είτε στην ομάδα των εξαιρετικά επεξεργασμένων τροφίμων και ακολούθησαν την αντίστοιχη δίαιτα για 8 εβδομάδες.

Τα τρόφιμα που έλαβαν οι συμμετέχοντες περιείχαν περισσότερες θερμίδες από όσες χρειάζονταν και τους δόθηκαν οδηγίες να τρώνε όσο ήθελαν.

Οι συμμετέχοντες απαντούσαν τακτικά σε ερωτηματολόγια στα οποία ανέφεραν τις επιθυμίες τους για φαγητό.

Η Michelle Routhenstein, MS, RD, CDCES, CDN, διαιτολόγος προληπτικής καρδιολογίας στο EntirelyNourished, η οποία δεν συμμετείχε στη μελέτη, σχολίασε στο Medical News Today ότι «η ρύθμιση της ελεύθερης διαβίωσης καθιστά τα ευρήματα πιο ρεαλιστικά, αλλά εισάγει επίσης μεταβλητές που είναι δύσκολο να ελεγχθούν, οπότε, ενώ τα αποτελέσματα φαίνονται πειστικά, θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή».

Τα άτομα που ακολουθούσαν τη δίαιτα με ελάχιστα επεξεργασμένα τρόφιμα ανέφεραν μεγαλύτερη επιτυχία στο να αντιστέκονται στις λιγούρες, και παράλληλα ήταν η ομάδα που αποδείχθηκε ότι έχασε περισσότερο βάρος.

Μη αναμενόμενο εύρημα: Τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να μην αυξάνουν τη χοληστερόλη

Απροσδόκητα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η δίαιτα με τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα σχετιζόταν με χαμηλότερα επίπεδα LDL (κακής) χοληστερόλης.

Τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα συχνά επικρίνονται για την προσθήκη ανθυγιεινών στοιχείων στη διατροφή ενός ατόμου.

Η Routhenstein περιέγραψε το εύρημα ως «ασυνήθιστο», λέγοντας ότι «δεν ευθυγραμμίζεται με τις περισσότερες υπάρχουσες έρευνες».

Σημείωσε, ωστόσο, ότι «μπορεί να αντικατοπτρίζει τους συγκεκριμένους τύπους υπερεπεξεργασμένων τροφίμων που καταναλώνονται, όπως εκείνα με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά ή εμπλουτισμένα με συστατικά που μειώνουν τη χοληστερόλη».

Πώς μια ισορροπημένη διατροφή μπορεί να βοηθήσει στην απώλεια βάρους

Είναι πιθανό ότι ο λόγος που και οι δύο ομάδες έχασαν βάρος είναι ότι και οι δύο έτρωγαν λογικά.

Σύμφωνα με τη Routhenstein, «μια ισορροπημένη, πυκνή σε θρεπτικά συστατικά διατροφή, όπως αυτή που περιγράφεται στις κατευθυντήριες οδηγίες του Ηνωμένου Βασιλείου, βοηθά στην υποστήριξη της διαχείρισης του βάρους, της μεταβολικής λειτουργίας, της υγείας της καρδιάς και της υγιούς γήρανσης, παρέχοντας τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός».

«Αν και τα εξαιρετικά επεξεργασμένα τρόφιμα συχνά συνδέονται με κακά αποτελέσματα», είπε, «αυτό που επιλέγουμε να συμπεριλάβουμε στη διατροφή μας μπορεί να έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία από αυτό που αποφεύγουμε».

Πώς επηρεάζουν τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα την απώλεια βάρους

«Ενώ τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να μην εμποδίζουν άμεσα την απώλεια βάρους, προηγούμενες έρευνες τα έχουν συνδέσει με κακή μεταβολική υγεία, αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο, υψηλότερη θνησιμότητα και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του εντέρου», εξηγεί η Routhenstein.

«Οι κατασκευασμένες γεύσεις τους, ο χαμηλός κορεσμός και η υψηλή γευστικότητα μπορούν να οδηγήσουν σε υπερκατανάλωση τροφής και συχνά περιέχουν πρόσθετα, συντηρητικά ή μολυσματικές ουσίες με άγνωστες μακροπρόθεσμες επιπτώσεις», κατέληξε η ίδια.