Η διάχυση των συνεπειών της Ημικρανίας από τον ασθενή στην κοινωνία

Στην Ελλάδα, οι ημικρανικοί ασθενείς υπολογίζονται σε περίπου ένα εκατομμύριο. Η ημικρανία δεν επιβαρύνει μόνο τη ζωή των ατόμων που την βιώνουν, επηρεάζει και τους φίλους, την οικογένεια και τους συναδέλφους τους, διαχέοντας τον αντίκτυπό της στην κοινωνία.

Ημικρανία: Η νόσος

Η ημικρανία εμφανίζεται με κρίσεις πολύ ισχυρού πονοκεφάλου, που εμφανίζονται πολλές φορές απροειδοποίητα και συχνά συνοδεύονται από δυσανεξία στο φως, τους ήχους, τις οσμές, ναυτία ή και έμετο. Αυτά τα συμπτώματα έχουν σαν αποτέλεσμα δυσκολία ή και αδυναμία για φυσιολογική καθημερινή λειτουργικότητα και για προγραμματισμό δραστηριοτήτων.

Ωστόσο, ακόμη και σήμερα σε μια εποχή που η ιατρική προσφέρει πολλές και αποτελεσματικές λύσεις, η ημικρανία παραμένει ένα υποτιμημένο πρόβλημα υγείας, από τους ιατρούς, το οικογενειακό, κοινωνικό και επαγγελματικό περιβάλλον των ασθενών, αλλά και συχνά από τους ίδιους τους ασθενείς.

Σύμφωνα με διεθνή αλλά και ελληνικά στοιχεία, περισσότεροι από τους μισούς ημικρανικούς ασθενείς, παραμένουν αδιάγνωστοι αλλά και από τους διαγνωσμένους ασθενείς, οι περισσότεροι δεν λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή προφυλακτική θεραπεία.

Η Υποτίμηση του προβλήματος της ημικρανίας.

Το περιβάλλον, κοινωνικό, επαγγελματικό και οικογενειακό συχνά δεν μπορεί να αποδεχθεί και να κατανοήσει πώς ένας άνθρωπος μπορεί να υποφέρει τόσο πολύ από έναν πονοκέφαλο, ώστε να φτάνει σε επίπεδο που να μην μπορεί να λειτουργήσει στην καθημερινότητά του, και δεν είναι καθόλου σπάνιο να θεωρείται ότι υπερβάλουν. Συχνά πολλοί ασθενείς, πιστεύοντας πως δεν είναι εφικτή η αντιμετώπιση της ημικρανίας τους ή αισθανόμενοι ενοχές για αυτό που τους συμβαίνει, αποφεύγουν να αναζητήσουν βοήθεια.

Παράλληλα, για πολλά χρόνια η ιατρική δεν διέθετε επαρκή μέσα για φαρμακευτική αντιμετώπιση της ημικρανίας. Οι θεραπείες που χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα για την προφύλαξη από την ημικρανία παρουσιάζουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα, δεν ήταν εξαρχής σχεδιασμένες στην αντιμετώπιση της ημικρανίας και οι ασθενείς ταλαιπωρούνται από πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες που οδηγούν τις περισσότερες φορές στην διακοπή της θεραπείας.

Όλα αυτά οδήγησαν στην εντύπωση πως η ημικρανία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, άρα και πως η επίσκεψη στον ιατρό δεν έχει και ιδιαίτερο νόημα και συμβάλουν στην σημερινή πραγματικότητα των ημικρανικών ασθενών και στην Ελλάδα: Οι περισσότεροι υποφέρουν σιωπηλά, χωρίς αναγνώριση και διάγνωση της πάθησης τους, χωρίς κατανόηση από το περιβάλλον τους και χωρίς την κατάλληλη θεραπεία που θα μπορούσε να αλλάξει τη ζωή τους.

Η επιβάρυνση της ημικρανίας επηρεάζει το άτομο, τις διαπροσωπικές σχέσεις του και την ευρύτερη κοινωνία. Στην καθημερινή ζωή, η επιβάρυνση της ημικρανίας εκδηλώνεται ως μια πολυεπίπεδη και πολύπλοκη αλληλεπίδραση καταστάσεων. Ας δούμε τον αντίκτυπο της ημικρανίας στην εργασία, τις σχολικές δραστηριότητες και την οικογένεια.

Επίπτωση στις σχολικές δραστηριότητες και στην εργασία

Μελέτη σε παιδιά 6–17 ετών αποκάλυψε ότι το 23,1% των παιδιών που ζούσαν με ημικρανία έχασαν ≥1 σχολική ημέρα, το 21,8% έφυγαν νωρίτερα από το σχολείο ≥1 ημέρα και το 59,9% έχασαν ≥1 ημέρα άλλων δραστηριοτήτων στην διάρκεια ενός μήνα. Η μελέτη επισήμανε επίσης ότι το 7,1% των γονέων των οποίων τα παιδιά είχαν ημικρανία έφυγαν από την εργασία ≥1 ημέρα τον μήνα.

Για τους εργαζόμενους ενήλικες, ο αντίκτυπος της ημικρανίας στην παραγωγικότητα της εργασίας έχει εξεταστεί σε πολλές μελέτες, με αποτελέσματα που δείχνουν ότι τα άτομα που ζουν με ημικρανία χάνουν κατά μέσο όρο 10,2 εργάσιμες ημέρες κάθε χρόνο και περνούν περισσότερες μέρες δουλεύοντας με μειωμένη παραγωγικότητα.

Επίπτωση στην οικογενειακή ζωή

Το 5,5% των ασθενών με Ημικρανία ανέφεραν ότι η ημικρανία είχε επηρεάσει τον οικογενειακό τους σχεδιασμό και το 17,8% είχε δυσκολίες στην ερωτική τους ζωή τους τελευταίους 3 μήνες λόγω πονοκέφαλου. Επιπλέον, το 18,2% δήλωσε ότι ο πονοκέφαλος τους εμπόδισε να φροντίζουν τα παιδιά τους και το 9,1% επιβεβαίωσε ότι ο πονοκέφαλός τους προκάλεσε την απώλεια κοινωνικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια των τελευταίων 3 μηνών.

Το μέλλον της φαρμακευτικής αντιμετώπισης της ημικρανίας

Νέα φάρμακα που κυκλοφορούν ήδη στην Ελλάδα και αναμένεται σύντομα η αποζημίωσή τους από τον ΕΟΠΥΥ, αναμένεται να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων που υποφέρουν από ημικρανίες, καθώς θα μειώνουν σημαντικά τόσο τις ημέρες ημικρανίας το μήνα, όσο και την βαρύτητα των ημικρανκών κρίσεων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ασθενών ίσως και να τις εξαλείψουν. Η χορήγησή τους γίνεται με υποδόρια ένεση, η έναρξη δράσης τους είναι ταχύτατη, και βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών, ενώ παρουσιάζουν και ένα ιδιαίτερα καλά ανεκτό προφίλ ασφάλειας.

Τα φάρμακα αυτά είναι μονοκλωνικά αντισώματα, τα οποία ανταγωνίζονται ένα ειδικό νευροπεπτίδιο, το CGRP, το οποίο «πλημμυρίζει» τον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια μιας ημικρανικής κρίσης. Στοχεύοντας το CGRP με τα φάρμακα αυτά, η ημικρανία υποχωρεί.

Ένα από αυτά τα μονοκλωνικά αντισώματα το οποίο έχει μελετηθεί εξ αρχής ως μια στοχευμένη προφυλακτική θεραπεία έναντι της ημικρανίας είναι το Fremanezumab, με δυνατότητα χορήγησης μια φορά τον μήνα ή μια φορά το τρίμηνο και ενδείκνυται για προφύλαξη από την ημικρανία σε ενήλικες οι οποίοι παρουσιάζουν τουλάχιστον 4 ημέρες ημικρανίας τον μήνα, δρώντας από την πρώτη κιόλας εβδομάδα θεραπείας.

Η αποζημίωση των νέων μονοκλωνικών αντισωμάτων από τον ΕΟΠΥΥ αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από γιατρούς και ασθενείς, με την ελπίδα μιας καλύτερης ποιότητας ζωής.

