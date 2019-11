Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί την πρώτη άδεια κυκλοφορίας εμβολίου κατά του ιού Ebola

Το πράσινο φως για την κυκλοφορία του πρώτου εμβολίου για τον ιό Ebola έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν σχετικής σύστασης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ), ο οποίος αξιολόγησε τα οφέλη και τους κινδύνους του εμβολίου. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, προηγήθηκε ανακοίνωση σχετικά με μια κλινική δοκιμή για ένα δεύτερο σχήμα εμβολιασμού κατά του ιού Ebola , η οποία βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με την υποστήριξη του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας Ορίζων 2020

Ο κ. Vytenis Andriukaitis, Ευρωπαίος επίτροπος αρμόδιος για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, δήλωσε τα εξής: «Η ταχύτερη δυνατή ανακάλυψη ενός εμβολίου ενάντια στον τρομερό αυτόν ιό αποτέλεσε στόχο υψηλής προτεραιότητας για τη διεθνή κοινότητα εδώ και πέντε χρόνια, από τότε που ο ιός Ebola έπληξε τη δυτική Αφρική. Έτσι, η απόφαση συνιστά ένα σημαντικό βήμα που θα βοηθήσει να σωθούν ανθρώπινες ζωές στην Αφρική και αλλού».

Ο κ. Χρήστος Στυλιανίδης, επίτροπος αρμόδιος για την ανθρωπιστική βοήθεια και τη διαχείριση κρίσεων και συντονιστής της ΕΕ για τον ιό Ebola, δήλωσε επίσης: «Η ΕΕ υποστηρίζει τις διεθνείς προσπάθειες για την καταπολέμηση του ιού Ebola σε όλα τα μέτωπα – από την ανάπτυξη εμβολίων μέχρι την παροχή υλικής ανθρωπιστικής βοήθειας. Θα συνεχίσουμε να βοηθάμε τον αγώνα για την αντιμετώπιση της επιδημίας, για όσο καιρό χρειαστεί.»

Η κλινική ανάπτυξη του εμβολίου Ervebo είχε ξεκινήσει πριν από πέντε χρόνια, μετά την επιδημική έξαρση στη δυτική Αφρική. Στην ανάπτυξη του εμβολίου συνεργάστηκαν και φορείς δημόσιας υγείας, όπως εθνικά ιδρύματα υγείας και υπουργεία υγείας αφρικανικών χωρών (κυρίως της Σιέρρα Λεόνε, της Λιβερίας και της Γουινέας), καθώς και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), το νορβηγικό Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF). Η ανάπτυξη του εμβολίου υποστηρίχθηκε από δύο έργα της πρωτοβουλίας για καινοτόμα φάρμακα (IMI), η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Ορίζων 2020

Ιστορικό

Η νόσος Ebola είναι μια σπάνια αλλά πολύ σοβαρή ασθένεια που προκαλείται από τον ομώνυμο ιό. Η θνητότητα των ασθενών που προσβλήθηκαν από τη νόσο στις προηγούμενες εξάρσεις της κυμαινόταν από 25% μέχρι 90%. Η μεγαλύτερη επιδημική έξαρση μέχρι σήμερα εκδηλώθηκε στη δυτική Αφρική από το 2014 έως το 2016 και προκάλεσε περισσότερους από 11.000 θανάτους. Η έξαρση που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό οφείλεται στο στέλεχος Ebola Zaire και προκαλεί θνητότητα 67% περίπου. Η έξαρση αυτή, κατά την οποία έχουν μολυνθεί περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι, χαρακτηρίστηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης διεθνούς σημασίας για τη δημόσια υγεία(link is external) από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)(link is external) τον Ιούλιο του 2019. Τον Οκτώβριο του 2019 ο WHO ανανέωσε τον χαρακτηρισμό αυτόν για άλλους τρεις μήνες.