Κάνναβη: Χημικές ενώσεις βοηθούν στην υγιή γήρανση

Η κάνναβη μειώνει τη φλεγμονή και προστατεύει τον εγκέφαλο, ωστόσο η ποσότητα λήψης της θα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένη, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Χημικές ενώσεις της κάνναβης ενδέχεται να συμβάλουν από νωρίς στην υγιή γήρανση, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Ωστόσο, χρειάζεται πολύ περισσότερη έρευνα για να μάθουμε πώς τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης και σε κάθε άτομο διαφορετικά, σπεύδουν να διευκρινίσουν οι επιστήμονες.

Στο πλαίσιο της μελέτης, ερευνητές στη Βρετανία εξέτασαν 18 διαφορετικές μελέτες σε διάστημα 15 ετών έρευνας (2008 έως 2023), οι οποίες αφορούσαν τόσο ζωικά μοντέλα όσο και ανθρώπους.

«Συνθέτοντας ευρήματα από προκλινικά μοντέλα, κλινικές μελέτες και στοιχεία από τον πραγματικό κόσμο, στοχεύσαμε να διευκρινίσουμε τις δυνατότητες των κανναβινοειδών, στην προώθηση της υγιούς γήρανσης, στον μετριασμό της σχετιζόμενης με την ηλικία παρακμής και στην προαγωγή της ευημερίας σε ηλικιωμένους πληθυσμούς», γράφουν οι ερευνητές στην εργασία τους.

Οι επιστήμονες επικεντρώθηκαν στις βασικές ενώσεις της κάνναβης, την κανναβιδιόλη (CBD) και την τετραϋδροκανναβινόλη (THC), αποκαλύπτοντας κάποια ισχυρά αποτελέσματα για αντιγηραντικές επιδράσεις σε δοκιμές σε ζώα και πιο ανάμεικτα αποτελέσματα σε ανθρώπους.

Η κάνναβη μειώνει τη φλεγμονή και προστατεύει τον εγκέφαλο

Συνολικά, τα στατιστικά στοιχεία είναι «ελπιδοφόρα», αναφέρουν, τουλάχιστον όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η κάνναβη μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και να προστατεύσει τον εγκέφαλο, αναφέρουν οι ερευνητές.

Στα ζώα, οι δόσεις κάνναβης συνδέθηκαν με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, βελτιωμένη μάθηση και μειωμένη φλεγμονή.

Ωστόσο, οι ερευνητές προειδοποιούν κατά της υπερβολής αυτών των θετικών ενδείξεων.

Γνωρίζουμε από προηγούμενες μελέτες ότι η κάνναβη μπορεί να έχει αντιγηραντική επίδραση στους εγκεφάλους ποντικιών.

Στους ανθρώπους, έχουμε δει ότι έχει τη δυνατότητα να βλάψει τη λειτουργία της μνήμης σε μια μελέτη, ενώ παράλληλα προστατεύει από τη γνωστική έκπτωση σε μια άλλη. Αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι εύκολο να ερμηνευτούν.

Οι ερευνητές επιθυμούν επίσης να αναγνωρίσουν ότι η διατήρηση της υγείας μέχρι τα βαθιά γεράματα εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του τι τρώμε και πόσο κοιμόμαστε. Η κάνναβη είναι μόνο ένα μέρος της Ιστορίας.

«Ενώ αυτές οι ενώσεις υπόσχονται την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προκλήσεων που σχετίζονται με την ηλικία, η διατήρηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής μέσω μιας ισορροπημένης διατροφής, της τακτικής άσκησης, της καλής υγιεινής του ύπνου και της διαχείρισης του άγχους παραμένει ζωτικής σημασίας για την προώθηση της υγιούς γήρανσης και της συνολικής ευεξίας», γράφει η ομάδα.

Αυτά σημαίνουν ότι υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία και ότι η ανασκόπηση υπογραμμίζει ένα κενό στις γνώσεις μας: χρειαζόμαστε περισσότερες έρευνες σχετικά με τις επιδράσεις της κάνναβης στους ανθρώπους, που να περιλαμβάνουν μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων, μεγαλύτερες χρονικές περιόδους και σαφέστερες ενδείξεις αιτίας και αποτελέσματος όσον αφορά την αντιγήρανση, αναφέρουν οι επιστήμονες.

Γνωρίζουμε ότι το ναρκωτικό χρησιμοποιείται πλέον όλο και περισσότερο για ιατρικούς σκοπούς και είναι νόμιμο σε όλο και περισσότερα μέρη του κόσμου και για γενική χρήση.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα σχετικά με το πώς ακριβώς μας επηρεάζει η χρήση κάνναβης, με βάση την ηλικία, την ποσότητα της δόσης και τις συνοδευτικές συνθήκες υγείας.

Ο παγκόσμιος πληθυσμός γερνάει και τα σώματά μας καλούνται να ζήσουν περισσότερο από ποτέ, κατά μέσο όρο.

Ως εκ τούτου οι επιστήμονες επιθυμούν να βρουν τρόπους για να διασφαλίσουν ότι η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής μπορεί να απολαμβάνεται με καλή υγεία, και η προσεκτική χρήση κάνναβης θα μπορούσε να είναι κάτι που αξίζει να διερευνηθεί.

«Με τη γήρανση να αναδεικνύεται σε παγκόσμια πρόκληση που συνδέεται με χρόνιες ασθένειες, ο εντοπισμός παρεμβάσεων που υποστηρίζουν την υγιή διάρκεια ζωής και το εύρος της υγείας έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη», γράφουν οι ερευνητές.

Η μελέτη έχει δημοσιευθεί στην επιστημονική επιθεώρηση Journal of Cannabis Research.