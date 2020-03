Κορονοϊός: Πώς θα μάθεις πόσες μέρες αντέχεις στο σπίτι με το χαρτί υγείας που έχεις

Ένα από τα προϊόντα που φεύγουν με ταχύτατους ρυθμούς από τα ράφια των σούπερ μάρκετ τις τελευταίες ημέρες (εκτός από τα αντισηπτικά) είναι φυσικά και τα χαρτιά υγείας.

Το χαρτί υγείας φαίνεται πως έχει γίνει εμμονή στην πλειοψηφία του κοινού που με αφορμή την εξάπλωση του κορονοϊού, μένει σπίτι. Υπάρχουν λόγοι που οδηγούν σε αυτή τη συμπεριφορά, όμως ήρθε μια νέα πλατφόρμα να μας αποκαλύψει την πάσα αλήθεια.

Πόσες δηλαδή ημέρες θα αντέξεις σπίτι σου με το διαθέσιμο χαρτί υγείας που έχεις, χωρίς να χρειαστεί να αγοράσεις άλλο.

Μπαίνοντας στο howmuchtoiletpaper.com, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να βάλεις στην πρώτη μπάρα (rolls you have), τον αριθμό των χαρτιών υγείας που έχεις στο σπίτι, ενώ στη δεύτερη σου ζητάει να προσθέσεις τον αριθμό των επισκέψεων που κάνεις καθημερινά στην τουαλέτα (toilet visits per day). Στη συνέχεια η πλατφόρμα κάνει τους υπολογισμούς και σου δίνει τις ακριβείς ημέρες που μπορείς να 'επιβιώσεις'.

Μήπως να ηρεμήσουμε, με τη αγορά χαρτιού υγείας;