Κρίση Πανικού: Οι Πρώτες Βοήθειες, τι θα πρέπει να προσέξουμε

Η κρίση πανικού είναι ένα αίσθημα φόβου και άγχους που μπορεί να μας κυριεύσει εντελώς ξαφνικά και συνήθως συνοδεύεται από έντονα σωματικά συμπτώματα όπως ζαλάδα, δύσπνοια και ταχυκαρδία. Πώς την αντιμετωπίζουμε.

Η κρίση πανικού είναι ένα έντονο αίσθημα φόβου και άγχους. Συμβαίνει συχνά όταν οι άνθρωποι αισθάνονται άγχος για κάτι που συμβαίνει στη ζωή τους ή έχουν βιώσει κάτι δύσκολο ή αγχωτικό.Οι κρίσεις πανικού μπορεί να είναι πολύ τρομακτικές, ιδίως για τα παιδιά, αλλά συνήθως μπορούν να σταματήσουν με θεραπεία.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι μια κρίση πανικού δεν προκαλεί καμία βλάβη και, ακόμη και αν μπορεί να μην το αισθάνεστε κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, το δυσάρεστο αυτό συναίσθημα περνάει.

Όπως και τα περισσότερα αισθήματα άγχους, μια κρίση πανικού μπορεί να προκαλέσει μια σειρά συμπτωμάτων.

Τι είναι κρίση πανικού

Η κρίση πανικού είναι ένα ξαφνικό, έντονο επεισόδιο φόβου ή δυσφορίας που εκδηλώνεται μέσα σε λίγα λεπτά και κορυφώνεται γρήγορα, συνοδευόμενο από έντονα σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα όπως ταχυκαρδία, εφίδρωση, τρέμουλο, δύσπνοια, αίσθημα πνιγμονής, πόνο στο στήθος, ναυτία, ζάλη, αίσθημα αποπραγματοποίησης, φόβο απώλειας ελέγχου ή θανάτου.

Το επεισόδιο, σύμφωνα με τα επίσημα διαγνωστικά κριτήρια (DSM-V), δεν σχετίζεται με πραγματικό εξωτερικό κίνδυνο και προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στο άτομο, χωρίς να απειλεί άμεσα τη ζωή του. Παρότι μια μεμονωμένη κρίση πανικού μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, συχνές και απροσδόκητες κρίσεις μπορεί να αποτελούν ένδειξη διαταραχής πανικού.

Τα συμπτώματα της κρίσης πανικού

Δυσκολία στην αναπνοή

Αίσθημα πνιγμού

Πόνος στο στήθος

Αίσθημα τρόμου ή φόβου θανάτου

Ταχυπαλμία

Εφίδρωση

Τρέμουλο

Εξάψεις

Ρίγη

Ναυτία

Ζάλη

Αίσθημα λιποθυμίας

Μούδιασμα που το νιώθετε σαν να σας τσιμπούν καρφίτσες

Ξηροστομία

Απότομη ανάγκη να χρήση τουαλέτας

Σφύριγμα στα αφτιά

Αίσθημα καψίματος στα δάχτυλά σας

Κλονισμός (ολόκληρο το σώμα τρέμει)

Αίσθημα ψύχους χωρίς να υπάρχει κρύο

Τι πρέπει να κάνετε σε μια κρίση πανικού

Υπάρχουν διάφορες τεχνικές αυτοβοήθειας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να τη θεραπεία των συμπτωμάτων της διαταραχής πανικού στον εαυτό σας.

Εάν είναι δυνατόν, μείνετε εκεί που είστε κατά τη διάρκεια της κρίσης πανικού. Η συνολική κρίση θα μπορούσε να διαρκέσει έως και μία ώρα.

Αν οδηγείτε, θα πρέπει να παρκάρετε.

Εστιάστε την προσοχή σας και υπενθυμίστε στον εαυτό σας ότι οι τρομακτικές σκέψεις και τα ακραία συναισθήματα φόβου θα φύγουν σύντομα.

Πάρτε αργές βαθιές αναπνοές. Προσπαθήστε να επικεντρωθείτε στην αναπνοή σας. Το αίσθημα πανικού και το άγχος μπορεί να επιδεινωθούν εάν αναπνέετε πολύ γρήγορα. Δοκιμάστε να αναπνέετε αργά και βαθιά, μετρώντας μέχρι το τρία σε κάθε εισπνοή και εκπνοή.

Δημιουργική απεικόνιση: Πολλά πράγματα μπορούν να περάσουν από το μυαλό σας κατά τη διάρκεια μιας κρίσης πανικού. Για παράδειγμα, μερικοί άνθρωποι σκέφτονται την απόλυτη καταστροφή ή το θάνατο.

Αντί να συνεχίσετε τις αρνητικές σκέψεις, προσπαθήστε να επικεντρωθείτε σε θετικές εικόνες.

Σκεφτείτε ένα μέρος ή μια κατάσταση που σας κάνει να αισθάνεστε γαλήνια, χαλαρά και άνετα. Μόλις έχετε αυτήν την εικόνα στο μυαλό σας, προσπαθήστε να εστιάσετε την προσοχή σας σε αυτό. Θα σας βοηθήσει να αποσπάσετε την προσοχή σας από αυτό που σας συμβαίνει και μπορεί επίσης να συμβάλει στη μείωση των συμπτωμάτων σας εκείνη τη στιγμή.

Η δημιουργική απεικόνιση είναι μια τεχνική που απαιτεί εξάσκηση, αλλά σταδιακά θα παρατηρήσετε θετικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε.

Μην αντιστέκεστε σε μια κρίση πανικού. Το να πιστέψετε ότι μπορείτε να ξεπεράσετε συνειδητά την κρίση πανικού και να πιεστείτε μπορεί να κάνει τα πράγματα χειρότερα. Αντ’ αυτού αποδεχθείτε ότι σας συμβαίνει και ότι είναι κάτι περαστικό που δεν σας απειλεί.