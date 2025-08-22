Μαραθώνιος: Πώς συνδέεται με καρκίνο του παχέος εντέρου

Όχι απλώς μη αναμενόμενα, αλλά και δυσάρεστα ήταν τα αποτελέσματα μελέτης σε 100 μαραθωνοδρόμους ηλικίας 35-50 ετών, οι οποίοι είχαν υψηλά ποσοστά καρκίνου του εντέρου.

Απρόσμενη σχέση ανάμεσα στο τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων και τον καρκίνο του παχέος εντέρου αποκάλυψανεπιστήμονες, οι οποίοι μελέτησαν 100 μαραθωνοδρόμους.

Όπως διαπίστωσαν, υπερβολικά πολλοί από αυτούς είχαν αδενώματα (πολύποδες) στο παχύ έντερο, το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις ήταν ήδη προκαρκινικοί όγκοι.

Η συχνότητα των πολυπόδων ήταν αρκετά μεγαλύτερη από ό,τι στον γενικό πληθυσμό και εκείνη των προκαρκινικών σχεδόν τριπλάσια.

Οι ερευνητές δεν είναι σίγουροι πώς θα μπορούσε να εξηγείται η συσχέτιση. Εκτιμούν όμως πως οπωσδήποτε πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.

Η νέα μελέτη παρουσιάσθηκε σε πρόσφατο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO).

Όπως είπαν, το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων μπορεί να προκαλέσει γαστρεντερικό τραυματισμό, που σχετίζεται με μειωμένη παροχή αίματος (ισχαιμία) στο έντερο στη διάρκειά του.

Ωστόσο αυτού του είδους η ισχαιμία του εντέρου δεν είχε σχετισθεί έως τώρα με την ανάπτυξη καρκίνου.

Μία τυχαία παρατήρηση, όμως, από τον επικεφαλής ερευνητής δρ. Timothy Cannon, επίκουρο καθηγητή Ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Commonwealth της Βιρτζίνια, δημιούργησε πολλά ερωτηματικά.

Όπως ανέφεραν οι New York Times, προσφάτως κλήθηκε να φροντίσει τρεις πάσχοντες από καρκίνο του παχέος εντέρου οι οποίοι θα έπρεπε να είναι καθ’ όλα υγιείς. Και αυτό, διότι ήταν νέοι (ο μεγαλύτερος ήταν 40 ετών), αδύνατοι και με άριστη φυσική κατάσταση.

Στην πραγματικότητα είχαν υπερβολικά καλή φυσική κατάσταση, αφού και οι τρεις ήταν μαραθωνοδρόμοι. Όλοι όμως είχαν προχωρημένο καρκίνο του παχέος εντέρου και κανέναν γνωστό παράγοντα κινδύνου γι’ αυτόν.

Η περίπτωσή τους παρακίνησε τον δρ. Cannon να εκπονήσει τη νέα μελέτη σε ανθρώπους που αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο στο τρέξιμο. Οι 100 εθελοντές που εντάχθηκαν σε αυτήν είχαν ηλικία 35 έως 50 ετών. Οι 55 ήταν γυναίκες.

Για να θεωρηθούν ως μαραθωνοδρόμοι έπρεπε να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 5 επίσημους μαραθωνίους δρόμους (πάνω από 42 χιλιόμετρα ο καθένας).

Μεταξύ τους όμως υπήρχαν και υπερμαραθωνοδρόμοι, δηλαδή δρομείς που είχαν ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 αγώνες των 50 χιλιομέτρων ο καθένας.

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν έπασχε από φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, ούτε είχε οικογενειακό ιστορικό πολυπόδων.

Τα ευρήματα της μελέτης για τους μαραθωνοδρόμους και τον καρκίνο

Οι ερευνητές υπέβαλλαν τους δρομείς σε κολονοσκόπηση. Τα ευρήματα της εξέτασης ήταν εντελώς απρόσμενα.

Οι 39 από αυτούς είχαν τουλάχιστον έναν πολύποδα στο παχύ έντερο και άλλοι τρεις είχαν τουλάχιστον τρεις πολύποδες.

Το πιο ανησυχητικό εύρημα, όμως, ήταν πως το 15% είχαν προχωρημένους (προκαρκινικούς) πολύποδες, οι οποίοι είναι πιθανό να εξελιχθούν σε καρκίνο.

Το ποσοστό αυτό ήταν πολύ υψηλότερο από το αναμενόμενο για τις ηλικίες 40-49 ετών. Στους ενήλικες 48-49 ετών, π.χ., υπολογίζεται σε 4,5% έως 6%, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες.

Πώς μπορεί το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων να σχετίζεται με κάτι τόσο σοβαρό; Ο δρ Cannon δεν έχει ακόμα κάποια απάντηση. Εκτιμά ωστόσο πως η συσχέτιση πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω.

Μαζί του συμφωνούν και άλλοι επιστήμονες που δεν συμμετείχαν στη νέα μελέτη. «Τα ευρήματά της δείχνουν ότι κάτι υπάρχει εδώ», σχολίασε ο δρ. David Lieberman, καθηγητής Γαστρεντερολογίας στο Πανεπιστήμιο Υγείας και Επιστήμης του Όρεγκον (OHSU).

«Δεν περιμένει κανείς τόσο μεγάλο ποσοστό υψηλού κινδύνου αδενωμάτων, τα οποία αποτελούν προκαρκινικές βλάβες, στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα».

Τι πρέπει να προσέχουν οι δρομείς του Μαραθωνίου

Σε καμία περίπτωση, ωστόσο, τα νέα ευρήματα δεν σημαίνουν πως πρέπει οι δρομείς να σταματήσουν το τρέξιμο, τόνισε ο δρ. Cannon. «Έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα στους ανθρώπους που δεν γυμνάζονται αρκετά».

Εν τούτοις, οι δρομείς μεγάλων αποστάσεων «πρέπει να μάθουν να ακούν το σώμα τους», είπε ο Dr. Eric Christenson, επίκουρος καθηγητής Ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Τζωνς Χόπκινς. «Αν έχουν ύποπτα συμπτώματα, όπως π.χ. αίμα στα κόπρανα, πρέπει να τα ελέγχουν αμέσως».

Απαραίτητο είναι επίσης να γνωρίζουν το ιστορικό πολυποδίασης και καρκίνου παχέος του εντέρου στην οικογένειά τους. Τέλος, δεν πρέπει να αμελούν την τακτική κολονοσκόπηση, αναλόγως με τις συστάσεις του γιατρού τους.