Μετρήστε την τροφή με την παλάμη και βελτιώστε την υγεία σας!

Τη σημασία της Μεσογειακής Διατροφής, ως βασικό στοιχείο, για τη διατήρηση της καλής υγείας ακόμη και της αποκατάστασής της ορισμένες φορές, επισημαίνουν συνεχώς οι γιατροί στα επιστημονικά τους συνέδρια. Πλησιάζοντας στην Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη στις 14/11, Έλληνες γιατροί αναφέρουν ότι η εν λόγω διατροφή μπορεί ακόμη και να υποστρέψει την εξέλιξη της νόσου, εφόσον βέβαια εντοπιστεί η νόσος νωρίς. Σημειώνουν δε χαρακτηριστικά ότι δεν είναι τυχαίο που η Μεσογειακή Διατροφή έχει εγγραφεί στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) ήδη από το 2013.

Τα τρόφιμα που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο διαιτολόγιο θεωρούνται ιδιαίτερα υγιεινά διότι είναι πολύ κοντά στην φύση και έχουν υποστεί μικρή επεξεργασία. Με βάση αυτή την αρχή η σωστή διατροφή, που μπορεί να «κωδικοποιηθεί» και ως Πιάτο Υγιεινής Διατροφής, περιλαμβάνει:

Το 1/2 του πιάτου περιλαμβάνει λαχανικά και φρούτα (με έμφαση σε προϊόντα εποχής)

Το 1/4 του πιάτου περιλαμβάνει άπαχη πρωτεΐνη: Με έμφαση στην κατανάλωση ψαριών, οσπρίων και πουλερικών. Είναι σημαντικό να μειωθεί η κατανάλωση κόκκινου κρέατος και να αποφευχθεί η κατανάλωση επεξεργασμένων κρεάτων.

Το 1/4 του πιάτου περιλαμβάνει ακατέργαστα δημητριακά (ολικής άλεσης προϊόντα). (Τα ακατέργαστα δημητριακά παρουσιάζουν πιο ήπια επίδραση στο σάκχαρο του αίματος και την ινσουλίνη σε σύγκριση με τα επεξεργασμένα).

Υγιεινά Φυτικά Έλαια – με μέτρο: Με έμφαση στην κατανάλωση ελαιόλαδου. Αποφυγή των μερικώς υδρογονωμένων ελαίων και trans λιπαρών.

Η σημασία της ενυδάτωσης και η πρόσληψη υγρών, χωρίς θερμίδες.

Τέλος, το «κερασάκι»: φυσική δραστηριότητα

Πέρα από τις αναλογίες οι γιατροί σημειώνουν ότι θα πρέπει να υπολογίζουμε την ποσότητα με βάση την ...παλάμη μας χωρίς τα δάχτυλα. Ένα πλήρες γεύμα θα πρέπει να περιέχει μία παλάμη πρωτεΐνη και δύο παλάμες υδατάνθρακα και συνολικά μέσα στη μέρα 2-3 κουταλιές ελαιόλαδο. Επίσης η σειρά που τα τρώμε -συνήθως πρώτα η σαλάτα μετά πρωτεΐνη-υδατάνθρακας και στο κλείσιμο φρούτο σε μέγεθος όσο η γροθιά μας- βοηθά πολύ στη διατήρηση σωστών επιπέδων ινσουλίνης στο αίμα και αποφεύγεται κάποια μεταβολική διαταραχή.