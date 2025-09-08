Νέο περιστατικό με λανθασμένη μετάγγιση αίματος – Τρεις συλλήψεις σε ιδιωτική κλινική

Συνελήφθη νοσηλεύτρια ιδιωτικής κλινικής που χορήγησε σε ασθενή αίμα διαφορετικής ομάδας. Χειροπέδες και σε δύο γιατρούς.

Νέο περιστατικό λανθασμένης μετάγγισης αίματος καταγράφηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (8/9), αυτή τη φορά στην Ευρωκλινική.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, νοσηλεύτρια χορήγησε σε ασθενή αίμα διαφορετικής ομάδας, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός. Το λάθος εντόπισε συγγενικό πρόσωπο και ειδοποίησε την Άμεση Δράση.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα – η νοσηλεύτρια που πραγματοποίησε τη μετάγγιση και δύο γιατροί. Ο ασθενής μεταφέρθηκε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, όπου και νοσηλεύεται.

Στην ανακοίνωσή της, η ιδιωτική κλινική αναφέρει:

«Σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες, σε έκτακτη μετάγγιση σε ασθενή της κλινικής μας και κατά παρέκκλιση των αυστηρών διαδικασιών που εφαρμόζουμε, ξεκίνησε χορήγηση μονάδας αίματος που προοριζόταν για άλλον ασθενή. Το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και η διαδικασία διεκόπη χωρίς καθυστέρηση.

Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του, παρακολουθείται στενά από την ιατρική μας ομάδα και δεν διατρέχει κίνδυνο. Η κλινική έχει ενημερώσει και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές.

Η ασφάλεια και η φροντίδα των ασθενών μας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα από το σύνολο του προσωπικού μας».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγους μήνες είχε συμβεί ανάλογο περιστατικό στο Τζάνειο Νοσοκομείο Πειραιά, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε μια 62χρονη γυναίκα.