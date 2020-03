Νοσοφοβία, κρίσεις πανικού, κλειστοφοβία: Πού να απευθυνθείς εν μέσω κορονοϊού

Τρεις πολίτες ανά δευτερόλεπτο ζητούν ψυχολογική - ψυχιατρική υποστήριξη υπό την απειλή της πανδημίας του κορονοϊού μέσω της OnLine πλατφόρμας τηλε-ψυχιατρικής Melapus, η οποία σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον ΙΣΑ παρέχει στους πολίτες τηλεϊατρικά και εντελώς δωρεάν, επικοινωνία και προγραμματισμό συνεδριών με ψυχιάτρους και πιστοποιημένους ψυχολόγους.

Το παραπάνω επιβεβαίωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής της εταιρείας Melapus Νίκος Γκούβας, με την εκτίμηση ότι η κορύφωση της κρίσης αναμένεται να εκδηλωθεί την ερχόμενη εβδομάδα. Ωστόσο το αποτύπωμα της επιδημίας στη ψυχολογία των πολιτών, υπογραμμίζεται από την υψηλή αποδοχή και ανταπόκρισή τους στην υπηρεσία, καθώς μέσα σε δύο 24ωρα (20-22 Μαρτίου) έγιναν περισσότερες από 2.157 βιντεοκλήσεις και μάλιστα οι 4 στους 10 πολίτες ήταν νεαρά άτομα ηλικίας 18-35 ετών.

Σύμφωνα με τις κλήσεις, το 72,3% προερχόταν από γυναίκες, ενώ το 27,7% από άντρες. Οι περισσότεροι ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 35 έως 44 ετών (27,49% ) και ακολουθούν οι ηλικιακές ομάδες 25-35 (24,56%), 45-53 (19,88%), 18-24 (14,62 %), 55-64 (9,94%), και άνω των 65 (3,51%).

Επίσης 9.677 άτομα αναζήτησαν πληροφορίες στην πλατφόρμα, ενώ 862 άρχισαν συνεδρίες. Το 60% ήταν από την Αττική, το 15% από τη Θεσσαλονίκη και 10% από τον Πειραιά.

Τα θέματα αφορούσαν κυρίως νοσοφοβία, κρίσεις πανικού, κλειστοφοβία, προβλήματα σχέσεων, αλλά και απορίες για πρακτικά ζητήματα συνταγογράφησης.

Σε σχέση με το υψηλό ποσοστό των κλήσεων από νεαρά άτομα ο κ. Γκούβας τόνισε ότι κυρίως πρόκειται για κρίσεις άγχους ή πανικού μπροστά στα πρωτόγνωρα συναισθήματα που βιώνουν, ενώ πιθανά προϋπήρχαν προβλήματα αυτού του είδους. "Δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε" σημείωσε ο ίδιος, ότι "οι πολίτες σε ποσοστό 25-27% φέρουν ψυχικά νοσήματα υπό ομαλές συνθήκες, τα οποία ελέγχονται κατά κάποιον τρόπο". "Οπωσδήποτε ξεκλείδωσαν φοβίες και εντάσεις, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες εντοπίζονται τεράστια προβλήματα στις σχέσεις ιδιαίτερα σε όσους εργαζόντουσαν και πλέον δεν αντέχουν τον εγκλεισμό στο σπίτι (περίπου στο 20%)", επισήμανε ο κ. Γκούβας. Πρόσθεσε δε, ότι στην παρούσα κατάσταση και με την "επιρροή της μονοδιάστατης πληροφόρησης επί του θέματος λογικό είναι ο κόσμος να αισθάνεται τρομαγμένος μπροστά σε μια μεγάλη απειλή. Οι πιο ηλικιωμένοι απολυμαίνουν τα πάντα ακόμη και τις σακούλες, ενώ οι απορίες αφορούν υπαρξιακά ζητήματα, όπως: Θα ζήσω; θα επιβιώσω αν...; θα επανέλθουμε ποτέ στον προηγούμενο τρόπο ζωής μας;", ανέφερε, δίνοντας παράλληλα και την απάντηση ότι σύντομα θα ισορροπήσει η κατάσταση και ο λαός μας θα επανέλθει στην ομαλότητα, χάρη στο δυνατό DNA που διαθέτει.

Σε ό,τι έχει να λάνει την χρήση της πλατφόρμας από άτομα κάθε ηλικίας ακόμη και από άνδρες σε ποσοστό 27% ο κ. Γκούβας υπογράμμισε ότι πρόκειται για μια εύχρηστη εφαρμογή με απλουστευμένες οδηγίες, η οποία εν ευθέτω χρόνο θα διαχωρίζει τα περιστατικά στους ανάλογους αποδέκτες (γιατρούς- ειδικούς).

Ο ίδιος είναι πρόεδρος στην εταιρεία Informatics and Innovative Tech in Psychiatry Branch of GPA και η εταιρία 12μελής με πυρήνα τριών μελών, ξεπήδησε από τον χώρο των startups με αρχική χρηματοδότηση κυπριακών κεφαλαίων. Σύντομα θα επεκταθεί στην Σουηδία και την Αγγλία και θα λειτουργεί διαδικτυακά και με ραντεβού βάση επιλογής που θα γίνεται με κριτήριο το παρεχόμενο βιογραφικό του ειδικού και το κόστος. Με τιμές από 25 -150 ευρώ χωρίς επιβάρυνση του πελάτη, από την πλατφόρμα.

Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα και είναι εντυπωσιακή η χρηστικότητα της από το κοινό, τόνισε ο κ. Γκούβας, γεγονός το οποίο αξιοποίησε και ο περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, ο οποίος μέσω της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας προχώρησε στην συνεργασίαμε την Melapus, διαβλέποντας ότι πολύς κόσμος έχει την ανάγκη υποστήριξης από ειδικό, λόγω του ισχυρού ψυχολογικού αποτυπώματος που έχουν διαμορφώσει οι πρωτοφανείς συνθήκες που βιώνει η χώρα.

"Ωστόσο οι πολίτες δεν είναι μόνοι τους. Είμαστε δίπλα τους και όλοι μαζί θα δώσουμε τη μάχη για να αναχαιτίσουμε την επιδημία, διατηρώντας τη σωματική και τη ψυχική μας υγεία", υπογράμμισε από την πλευρά, του αναφερόμενος στο θέμα, ο κ. Γ.Πατούλης.