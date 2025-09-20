“Οδύσσεια” για 59χρονο με έμφραγμα – Έκανε το γύρο των Κυκλάδων πριν χειρουργηθεί στην Αθήνα

Άνδρας που υπέστη έμφραγμα στη Σίφνο, πήγε στη Σύρο και έπειτα στη Μύκονο μέχρι τελικά να φτάσει στην Αθήνα, όπου χειρουργήθηκε. Τι λέει ο αδερφός του.

Ένας 59χρονος άνδρας που υπέστη έμφραγμα στη Σίφνο, έκανε τον γύρο των Κυκλάδων, μέχρι να μεταφερθεί στην Αθήνα, όπου χειρουργήθηκε.

Η περιπέτεια για τον 59χρονο ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία και απευθύνθηκε στο κέντρο υγείας της Σίφνου.

«Πήγε στο ιατρείο με υψηλή πίεση 19,5 και η γιατρός ειδοποίησε πλωτό και τον έβγαλε την Παρασκευή να φύγει για Σύρο. Εκεί τον κράτησαν 4- 5 ημέρες, έφυγε χθες Τετάρτη, τον πήγανε στη Μύκονο με το ελικόπτερο», ανέφερε ο αδελφός του 59χρονου στο Mega.

«Τον κατέβασαν εκεί στο κέντρο Υγείας. Έφυγε το ελικόπτερο πήγε στη Νάξο, πήρε ένα άλλο περιστατικό, γύρισαν μετά από δύο τρεις ώρες, τον παρέλαβαν και έφυγαν και πήγαν στην Αθήνα. Πέρασε μια ”Οδύσσεια” ο αδελφός μου, κάθε τόσο έχουμε τέτοια περιστατικά και πρέπει ο ασθενής να ακολουθήσει αυτή την οδό» προσθέτει.

«Κάνω την ερώτηση στον υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη: Είναι δυνατόν ένας με ένα έμφραγμα να μπει σε ένα πλωτό είτε είναι 3 μποφόρ είτε είναι 5 και να φτάσει σε ένα κέντρο υγείας το οποίο στην ουσία δεν του προσφέρει τίποτα; Βρισκόμαστε στο έλεος του Θεού» τόνισε ο αδερφός του 59χρονου.