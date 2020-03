Παχυσαρκία: Οι Έλληνες αδιαφορούν για τα παραπάνω κιλά

Ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα έρευνας σύμφωνα με τα οποία, οι Έλληνες τείνουν να μην αντιμετωπίζουν την παχυσαρκία ως ασθένεια, παρά τα αυξημένα ποσοστά της στην Ελλάδα. Αντιθέτως, πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για ένα προσωρινό πρόβλημα το οποίο λύνεται με δίαιτα, αδιαφορώντας για τις ασθένειες που σχετίζονται με την παχυσαρκία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2019 από Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας και παρουσιάστηκε σήμερα, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Παχυσαρκίας (WOD) που έχει οριστεί για το 2020 στις 4 Μαρτίου.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ευθύμιος Καπάνταης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας: «Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να γίνει ευρύτερα αντιληπτό γιατί η παχυσαρκία είναι μια νόσος και ποιες είναι οι αιτίες και οι συνέπειές της. Οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να κάνουν τη διαφορά με την καλύτερη ενημέρωσή τους για τη νόσο και καταβάλλοντας προσπάθειες για την αντιμετώπιση των αναγκών και των ανησυχιών των ασθενών».

Όσον αφορά στον τρόπο αντιμετώπισης του υπερβάλλοντος βάρους σύμφωνα με την έρευνα, το 68% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι είναι ενάντια στην ιατρική θεραπεία κυρίως λόγω πιθανών παρενεργειών, καθώς και επειδή δηλώνουν αντίθετοι στη φαρμακευτική αγωγή γενικά. Αντιθέτως, το 88% απάντησε πως αναγνωρίζει τη σωστή διατροφή και τη σωματική άσκηση ως τις καλύτερες μεθόδους απώλειας βάρους.

Τα παραπάνω ευρήματα σχολίασε ο κ. Βαλσαμάκης Γεώργιος, μέλος Δ.Σ της Ελληνικής Ιατρικής Εταιρείας Παχυσαρκίας: «Το αντικείμενο της παχυσαρκίας ως μέρος της ιατρικής κατάρτισης καταλαμβάνει πολύ λίγο χώρο, και θα έπρεπε να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες στην κατανόηση της παχυσαρκίας από τους επαγγελματίες υγείας και στις ολοκληρωμένες θεραπευτικές προσεγγίσεις που μπορούν να παρασχεθούν ως μέρος της ιατρικής φροντίδας προς τους ασθενείς».

Η Παγκόσμια Ημέρα Παχυσαρκίας (WOD) που έχει οριστεί για το 2020 στις 4 Μαρτίου, αποτελεί σημείο αναφοράς για τοπικές, εθνικές και διεθνείς δράσεις στην υποστήριξη των ανθρώπων με παχυσαρκία. Σκοπός είναι να οδηγήσει στην επίσημη αναγνώριση της παχυσαρκίας, από την πολιτεία και την κοινωνία, ως χρόνιας νόσου που απαιτεί ενεργό και δραστική διαχείριση, δηλαδή πρόληψη και θεραπεία. Επίσης, στόχος είναι να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη γνώση και κατανόηση της παχυσαρκίας ως θεραπεύσιμης ασθένειας, ιδίως μεταξύ των επαγγελματιών υγείας ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στην θεραπεία της.

Το Ευρωπαϊκό σύνθημα "Αντιμετωπίζοντας την παχυσαρκία μαζί σε όλη την Ευρώπη" στοχεύει στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση των ευκαιριών για τους υπεύθυνους να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν συλλογικά την αυξανόμενη επιδημία της παχυσαρκίας. Είναι επίσης μια ευκαιρία για να τονιστεί η ανάγκη για ευρύτερη αναγνώριση της παχυσαρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών ως θεραπεύσιμης χρόνιας νόσου και να επιστήσουμε την προσοχή στα οφέλη που θα επιφέρει η αντιμετώπισή της τόσο στα άτομα όσο και στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Η παχυσαρκία αναγνωρίζεται πλέον από οργανώσεις υγείας όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η Αμερικανική Ιατρική Ένωση (AMA) και η Καναδική Ιατρική Ένωση (CMA), ως χρόνια πάθηση που απαιτεί μακροχρόνια διαχείριση και αντιμετώπιση. Παράλληλα, η εκστρατεία υποστηρίζει τις ευρύτερες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη Μελέτη της Παχυσαρκίας (EASO-European Association for the Study of Obesity), των Εθνικών Εταιρειών και των συνεργαζόμενων κέντρων να ενθαρρύνουν τους ευρωπαίους πολίτες που είναι υπέρβαροι ή παχύσαρκοι να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στον τρόπο ζωής τους, με αποτέλεσμα να διαχειριστούν το βάρος τους και να βελτιώσουν τη γενικότερη υγεία και την ποιότητα της ζωής τους.

Τα καίρια μηνύματα που θέλησε να προβάλει η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας κατά τη διάρκεια της Συνέντευξης Τύπου είναι τα ακόλουθα: Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίση παχυσαρκίας που παίρνει διαστάσεις επιδημίας, η οποία παρουσιάζει αυξανόμενες οικονομικές επιβαρύνσεις στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Η ανταπόκριση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στο πρόβλημα της παχυσαρκίας δεν λειτουργεί, και έτσι προκύπτει η ανάγκη για μία νέα προσέγγιση. Η πρόληψη της παχυσαρκίας πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη αύξηση του επιπολασμού της παχυσαρκίας αποδεικνύει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη θεραπεία αλλά και την πρόληψη.

Η παχυσαρκία πρέπει να αναγνωρίζεται ευρύτερα στην Ευρώπη ως χρόνια νόσος, ενώ η ΕΕ έχει ήδη αναγνωρίσει ότι η παχυσαρκία μπορεί να αποτελέσει αναπηρία.