PiF: Επιτακτική η ανάγκη για νέα φαρμακευτική πολιτική με ενίσχυση της χρηματοδότησης

Τι ανάφερε η Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, πρόεδρος του PhARMA Innovation Forum Greece, μιλώντας στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας.

Την ανάγκη χάραξης μιας νέας φαρμακευτικής πολιτικής που θα διασφαλίζει την καθολική πρόσβαση των ασθενών στις κατάλληλες θεραπείες, στον κατάλληλο χρόνο, στο πλαίσιο μιας βιώσιμης αγοράς φαρμάκου, ανέδειξε η Λαμπρίνα Μπαρμπετάκη, πρόεδρος του PhARMA Innovation Forum (PIF) Greece μιλώντας στο Πανελλήνιο Συνέδριο για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας, το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα του PIF.

Εισαγωγικά σημείωσε ότι η νέα φαρμακευτική πολιτική θα πρέπει να εξασφαλίζει την καθολική πρόσβαση των ασθενών στη σωστή θεραπεία με βάση τις συγκεκριμένες, καθορισμένες ανάγκες τους, στο σωστό χρόνο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επίσης, η νέα πολιτική θα πρέπει να αγγίζει τα ζητήματα κλινικών μελετών, έρευνας και ανάπτυξης, τις υπάρχουσες ιατρικές ανάγκες, τις διαδικασίες αξιολόγησης και τα πραγματικά δεδομένα. Οι κρίσιμες αποφάσεις που θα πρέπει να πάρει η πολιτεία θα πρέπει να αφορούν ζητήματα χρηματοδότησης, δομές και διαδικασίες. Βασική προϋπόθεση είναι ένα οικονομικά βιώσιμο περιβάλλον.

«Η σημερινή συνθήκη δεν θα είναι βιώσιμη για την αγορά φαρμάκου στο εγγύς μέλλον και αν δεν δοθούν άμεσα λύσεις, διακυβεύεται η μελλοντική προσβασιμότητα των ασθενών στις καινοτόμες θεραπείες», τόνισε η κ. Μπαρμπετάκη προσθέτοντας: «Οι λύσεις αυτές δεν μπορεί παρά να προέλθουν από την ταυτόχρονη προώθηση μεταρρυθμίσεων και την ενίσχυση του προϋπολογισμού. Και οι δύο κατευθύνσεις θα πρέπει να υποστηριχθούν παράλληλα, καθώς από μόνη της η κάθε μία δεν επαρκεί. Θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί το μοντέλο της χρηματοδότησης του φαρμάκου με επαναπροσδιορισμό των πόρων και υιοθέτηση μιας ολιστικής προσέγγισης του προϋπολογισμού, που θα φέρουν εξοικονομήσεις, βελτιωμένη αποδοτικότητα του συστήματος, χρηματοδότηση με βάση τα δεδομένα και τα αποτελέσματα, αλλά και ευρύτερα υγειονομικά και κοινωνικά οφέλη».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η πρόεδρος του PIF, η βιομηχανία είναι σήμερα ο βασικός χρηματοδότης της αγοράς φαρμάκου στην Ελλάδα, ενώ η συνεισφορά της αναμένεται να ξεπεράσει την αντίστοιχη του κράτους κατά 27% (58% έναντι 31% αντίστοιχα) μέχρι το 2026, γεγονός που καταδεικνύει τη μη βιωσιμότητα του σημερινού μοντέλου.

«Αυτή η στρέβλωση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς άμεση ενίσχυση του κρατικού προϋπολογισμού για το φάρμακο πέραν της ενίσχυσης μέσω του RRF, ώστε να υποχωρήσει άμεσα το ύψος των υποχρεωτικών επιστροφών μέχρι το τέλος του 2024. Παράλληλα, θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για τη μείωση και τον εξορθολογισμό της δαπάνης, αλλά και δραστικές μεταρρυθμίσεις για τον έλεγχο της συνταγογράφησης με ορίζοντα πενταετίας», τόνισε η κ. Μπαρμπετάκη καταθέτοντας προτάσεις με συγκεκριμένα μέτρα που θα υποστηρίξουν τη βιωσιμότητα του συστήματος.

Στις προτάσεις αυτές περιλαμβάνονται η ανακατανομή της χρηματοδότησης μέσω RRF με βάση τις πραγματικές ανάγκες και η διατήρησή του ως μόνιμης χρηματοδότησης πέραν του 2025, η υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η επαναξιολόγηση του φαρμακευτικού προϋπολογισμού και της κατάτμησής του στα διαφορετικά κανάλια.

Η πρόεδρος του PIF συμμετείχε στην ενότητα: «Προαπαιτούμενα και προκλήσεις για μία εθνική φαρμακευτική πολιτική», το οποίο συντόνισε ο Κώστας Αθανασάκης, Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας και Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, Τμήμα Πολιτικών Δημόσιας Υγείας, Σχολή Δημόσιας Υγείας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, με ομιλητές τους Πάνο Καναβό, Associate Professor of International Health Policy, Dept of Health Policy, London School of Economics (LSE), Deputy Director at LSE Health και Σωτήρη Βανδώρο, Καθηγητή Οικονομικών Υγείας, University College London (UCL). Στη συζήτηση συμμετείχαν και οι: Άρης Αγγελής, Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Υπουργείο Υγείας, Ευάγγελος Μανωλόπουλος, Πρόεδρος Ε.Ο.Φ., Καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιατρικό Τμήμα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξανδρούπολη, Ζαχαρίας Ραγκούσης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas, Θεόδωρος Ελ. Τρύφων, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Συνδιευθύνων Σύμβουλος ELPEN και Νίκος Δέδες, Πρόεδρος του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «Θετική Φωνή» και Γραμματέας ΔΣ της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας.