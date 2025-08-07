ΠΟΕΡΓΙ: Γιατί δεν στηρίζει τα δημόσια και προωθεί ιδιωτικά εργαστήρια στην Κω ο Γεωργιάδης;

Αντίθετοι στις αποφάσεις του Άδωνι Γεωργιάδη, δηλώνουν οι εργαστηριακοί γιατροί (ΠΟΕΡΓΙ), καθώς ο υπουργός δεν στηρίζει το ΕΣΥ, αλλά τους ιδιώτες στην Κω, όπως αναφέρουν.

Για «θεσμικό εκτροχιασμό και καταχρηστική απειλή», κάνει λόγο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαστηριακών Ιατρών (ΠΟΕΡΓΙ), αναφερόμενη στις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Κω.

Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαστηριακών γιατρών αντιτίθενται στην εξαγγελία εγκατάστασης διαγνωστικής αλυσίδας στην Κω, δηλαδή, στην πρόθεση του υπουργείου Υγείας να εγκαταστήσει ιδιωτική διαγνωστική αλυσίδα στο νησί, μετά την αποχώρηση των μικροβιολόγων από τον ΕΟΠΥΥ.

«Αντί να ενισχυθεί το μικροβιολογικό εργαστήριο του Νοσοκομείου –μια δημόσια δομή που μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των ασφαλισμένων– ο υπουργός επέλεξε να συνομιλήσει με ιδιώτες επιχειρηματίες για άνοιγμα νέου κέντρου με σύμβαση ΕΟΠΥΥ. Σε μια περίοδο που έρχονται διαρκώς στο φως υποθέσεις εξυπηρετήσεων και προνομιακών σχέσεων με την εξουσία, τέτοιες πρακτικές ενισχύουν την πεποίθηση περί θεσμικής σήψης», αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΠΟΕΡΓΙ.

Στη συνέχεια οι εργαστηριακοί γιατροί τονίζουν πως το ζήτημα δεν είναι ποιος ιδιώτης επιλέγεται.

«Το πρόβλημα είναι ότι ένας υπουργός Υγείας δεν μπορεί να λύνει δημόσια προβλήματα μέσω προσωπικών επαφών με ιδιώτες, αντί να αξιοποιεί τις κρατικές δυνατότητες. Ακόμα κι αν απαιτείται η συνδρομή του ιδιωτικού τομέα, αυτή πρέπει να προκύπτει με θεσμικά κατοχυρωμένες και διαφανείς διαδικασίες, όχι με άτυπες συνεννοήσεις».

Τονίζεται δε πως είναι απορίας άξιον το γεγονός ότι το υπουργείο δεν επιδεικνύει αντίστοιχη ευαισθησία για την έλλειψη κλινικών γιατρών με σύμβαση ΕΟΠΥΥ, τόσο στην Κω όσο και σε πολλές άλλες περιοχές. Ποια κριτήρια καθορίζουν τις «προτεραιότητες» του υπουργείου; αναρωτιούνται οι εκπρόσωποι των γιατρών.

«Η δήλωση του υπουργού για αποκλεισμό των μικροβιολόγων της Κω από μελλοντικές συμβάσεις ΕΟΠΥΥ για πέντε χρόνια συνιστά θεσμικό εκτροχιασμό και καταχρηστική απειλή. Υπονομεύει την ισονομία και την ελευθερία άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Ακολούθως, η ΠΟΕΡΓΙ καλεί τον υπουργό Υγείας να ανακαλέσει τις δηλώσεις του και να δημοσιοποιήσει με ποιο καθεστώς συνομιλεί με ιδιώτες.

«Οι ηθικά αποδεκτοί δρόμοι είναι δύο: η ενίσχυση του Νοσοκομείου της Κω και η κατάργηση του clawback, ώστε να λειτουργούν οι διαγνωστικές μονάδες με αξιοπρέπεια και βιωσιμότητα. Κάθε άλλη λύση υπονομεύει την εμπιστοσύνη και τη θεσμική νομιμότητα», αναφέρεται και η ανακοίνωση καταλήγει ως εξής: «Η ΠΟΕΡΓΙ θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τον κλάδο των ιδιωτών εργαστηριακών γιατρών και να αντιστέκεται σε κάθε μορφή πολιτικής ή θεσμικής εκτροπής».