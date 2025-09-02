Ποια τρόφιμα καταστρέφουν τη σεξουαλική υγεία του άνδρα

Όχι μόνο σε αύξηση του βάρους, αλλά και σοβαρή ορμονική διαταραχή προκαλούν τα επεξεργασμένα τρόφιμα, σύμφωνα με νέα μελέτη.

Μια νέα, πρωτοποριακή μελέτη, που έγινε σε άνδρες, διαπίστωσε ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, εκτός του ότι προκαλούν σε αύξηση του βάρους, διαταράσσουν τις ορμόνες, με αποτέλεσμα να δημιουργούν προβλήματα στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία.

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι με την αύξηση της διείσδυσης των υπερεπεργασμένων τροφίμων τα τελευταία 50 χρόνια, τα ποσοστά παχυσαρκίας και διαβήτη τύπου 2 έχουν εκτοξευθεί, ενώ η ποιότητα και η ποσότητα του σπέρματος έχει μειωθεί κατακόρυφα.

Αυτές τις αλλαγές μπορεί να τις έχει προκαλέσει η αυξανόμενη δημοτικότητα των υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, αναφέρουν οι ερευνητές, τα οποία έχουν συνδεθεί με μια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις στην ανδρική υγεία.

Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν είναι ακόμα σίγουροι αν φταίει η βιομηχανική φύση των ίδιων των συστατικών, η επεξεργασία των τροφίμων ή το γεγονός ότι οδηγούν τους ανθρώπους να τρώνε περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε.

Σε κάθε περίπτωση για τις αρνητικές συνέπειες ενοχοποιούνται τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Στο πλαίσιο της μελέτης, μια διεθνής ομάδα επιστημόνων ανακάλυψε ότι το βάρος των ανθρώπων αυξάνεται όταν ακολουθούν μια διατροφή με υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, σε σύγκριση με μια ελάχιστα επεξεργασμένη διατροφή, ακόμη και όταν καταναλώνουν τον ίδιο αριθμό θερμίδων.

Η μελέτη αποκάλυψε, επίσης, ότι μια διατροφή πλούσια σε υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα εισάγει υψηλότερα επίπεδα ρύπων που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την ποιότητα του σπέρματος.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στην επιστημονική επιθεώρηση Cell Metabolism.

«Τα αποτελέσματά μας αποδεικνύουν ότι τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα βλάπτουν την αναπαραγωγική και μεταβολική μας υγεία, ακόμη και αν δεν καταναλώνονται σε υπερβολικές ποσότητες. Αυτό δείχνει ότι είναι η επεξεργασμένη φύση αυτών των τροφίμων που τα καθιστά επιβλαβή», λέει η Jessica Preston, κύρια συγγραφέας της μελέτης, η οποία πραγματοποίησε την έρευνα κατά τη διάρκεια του διδακτορικού της στο NNF Center for Basic Metabolic Research (CBMR) του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης.

Ίδιες θερμίδες, διαφορετικά αποτελέσματα

Για να λάβουν τα καλύτερα δυνατά δεδομένα, οι επιστήμονες συνέκριναν τις επιπτώσεις στην υγεία των μη επεξεργασμένων και των υπερεπεξεργασμένων διατροφών στο ίδιο άτομο.

Προσέλαβαν 43 άνδρες ηλικίας 20 έως 35 ετών, οι οποίοι ακολούθησαν για τρεις εβδομάδες καθεμία από τις δύο διατροφές, με ένα διάστημα «εκκαθάρισης» τριών μηνών μεταξύ τους.

Οι μισοί ξεκίνησαν με την υπερεπεξεργασμένη διατροφή και οι μισοί με την μη επεξεργασμένη διατροφή.

Οι μισοί από τους άνδρες έλαβαν επίσης μια διατροφή υψηλής θερμιδικής αξίας με 500 επιπλέον θερμίδες την ημέρα, ενώ οι μισοί έλαβαν την κανονική ποσότητα θερμίδων για το μέγεθος, την ηλικία και τα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας τους. Δεν τους είπαν ποια διατροφή ακολουθούσαν.

Τόσο η μη επεξεργασμένη όσο και η υπερεπεξεργασμένη διατροφή είχαν την ίδια ποσότητα θερμίδων, πρωτεϊνών, υδατανθράκων και λιπών.

Οι άνδρες απέκτησαν περίπου 1 κιλό περισσότερο λίπος κατά τη διάρκεια της υπερεπεξεργασμένης διατροφής σε σύγκριση με τη μη επεξεργασμένη διατροφή, ανεξάρτητα από το αν ακολουθούσαν τη διατροφή με κανονικές ή υπερβολικές θερμίδες. Επίσης, επηρεάστηκαν και αρκετοί άλλοι δείκτες καρδιαγγειακής υγείας.

Τι έτρωγαν οι άνδρες στη μελέτη για τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα

Αν και οι υπερεπεξεργασμένες και οι μη επεξεργασμένες δίαιτες ήταν ισοδύναμες σε θερμίδες και μακροθρεπτικά συστατικά, δεν θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικές.

Η μη επεξεργασμένη διατροφή

Η μη επεξεργασμένη διατροφή περιλάμβανε πολλά πολύχρωμα ολόκληρα τρόφιμα και φυτά πλούσια σε φυτικές ίνες.

Ακολουθεί ένα τυπικό μενού μιας ημέρας με αυτή τη διατροφή:

Πρωινό: Ομελέτα, ντομάτες, ψητές πατάτες, φρυγανισμένο ψωμί σίκαλης και μια μπανάνα

Μεσημεριανό: Σαλάτα με ρεβίθια, κοτόπουλο και σάλτσα σουσάμι, μαζί με φαλάφελ και χούμους

Σνακ: Τυρί, βραστά αυγά, χούμους, κράκερ ολικής άλεσης, καπνιστό σολομό, κομμένες κόκκινες πιπεριές και φρέσκα φρούτα

Δείπνο: Ζυμαρικά ολικής άλεσης με ανάμεικτα λαχανικά και δανέζικες κεφτέδες με φασόλια. Ή φρέσκες σαλάτες σερβιρισμένες με αβοκάντο, σολομό ή τόνο και ψιλοκομμένο μάνγκο ή ανανά ως συνοδευτικό.

Η υπερεπεξεργασμένη διατροφή

Η υπερ-επεξεργασμένη διατροφή, από την άλλη πλευρά, περιείχε πολλά συσκευασμένα τρόφιμα. Οι ερευνητές δήλωσαν ότι τη σχεδίασαν έτσι ώστε να μοιάζει με μια τυπική διατροφή σε χώρες όπου οι άνθρωποι τρώνε τακτικά πολλά υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα.

Πρωινό: Γλυκά, μπάρες πρωτεΐνης, ζαχαρούχα δημητριακά πρωινού, φρυγανισμένο λευκό ψωμί με βούτυρο, στιγμιαία πουρέ πατάτας και χυμός πορτοκαλιού.

Μεσημεριανό: Σάντουιτς με λευκό ψωμί, χυμοί, σοκολατούχο γάλα και ανάμεικτα γλυκά.

Σνακ: Πατατάκια με ξινή κρέμα και κρεμμύδι, πατατάκια με αλάτι, σοκολατένιες μπάρες, σοκολατούχο γάλα, κράκερ, αποξηραμένα βερίκοκα και ανάμεικτα γλυκά.

Δείπνο: Χάμπουργκερ με κέτσαπ σε ψωμάκι, κρεμώδη μακαρόνια ή χοιρινό σε ψωμάκι με σάλτσα μπάρμπεκιου, μαζί με κολοκυθάκια, ψητές πατάτες και λεμονάδα.

Υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα μολυσμένα με ενδοκρινικούς διαταράκτες

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν επίσης μια ανησυχητική αύξηση του επιπέδου της φθαλικής ένωσης cxMINP, μιας ουσίας που χρησιμοποιείται στα πλαστικά και διαταράσσει το ορμονικό σύστημα, στους άνδρες που ακολουθούσαν την υπερεπεξεργασμένη διατροφή.

Οι άνδρες που ακολουθούσαν αυτή τη διατροφή παρουσίασαν επίσης μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης και της ορμόνης που διεγείρει τα ωοθυλάκια, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή σπέρματος.

«Μας συγκλόνισε το πόσες σωματικές λειτουργίες διαταράχθηκαν από τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα, ακόμη και σε υγιείς νεαρούς άνδρες. Οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις είναι ανησυχητικές και υπογραμμίζουν την ανάγκη αναθεώρησης των διατροφικών οδηγιών για καλύτερη προστασία από τις χρόνιες ασθένειες», λέει ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, καθηγητής Romain Barrès από το Κέντρο Βασικής Μεταβολικής Έρευνας NNF του Πανεπιστημίου της Κοπεγχάγης και το Πανεπιστήμιο Côte d’Azur.