Προειδοποίηση του CDC για πολιομυελίτιδα σε 5 ευρωπαϊκές χώρες

Tα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ εξέδωσαν προειδοποίηση επιπέδου 2 για πέντε χώρες της Ευρώπης, εξαιτίας κρουσμάτων πολιομυελίτιδας.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) των ΗΠΑ εκδίδουν ειδοποιήσεις για τους Αμερικανούς, οι οποίοι θέλουν να ταξιδέψουν εκτός συνόρων, προκειμένου να γνωρίζουν τους κινδύνους υγείας που υπάρχουν σε κάθε προορισμό, βάσει επιδημιών ασθενειών.

Υπάρχουν τέσσερα επίπεδα, με το 4 να αφορά τον πολύ υψηλό κίνδυνο και την αποφυγή ταξιδιών εκεί, για το 3 υπάρχει επανεξέταση για τα μη απαραίτητα ταξίδια, με υψηλό κίνδυνο ασθένειας λόγω εκτεταμένων ή παρατεταμένων κρουσμάτων, το 2 προτείνει την εφαρμογή ενισχυμένων προφυλάξεων, με αυξημένο κίνδυνο ασθένειας, λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ή συνεχιζόμενης μετάδοσης στην περιοχή και το 1 συστήνει την εφαρμογή των κλασικών προφυλάξεων -ο κίνδυνος ασθένειας ή προβλημάτων υγείας είναι χαμηλός.

Στην τελευταία οδηγία που εκδόθηκε από το CDC, δεν υπήρχαν προειδοποιήσεις επιπέδου 4 και 3. Υπήρχαν όμως, πολλές χώρες στο Επίπεδο 2, λόγω πολιομυελίτιδας.

Οι 5 χώρες της Ευρώπης που έχουν κρούσματα πολιομυελίτιδας

Στη λίστα με τις 39 χώρες που έχουν αναφέρει «επαρκή κρούσματα» σε περιβαλλοντικά δείγματα -λύματα ή μεμονωμένα κρούσματα-, είναι πέντε ευρωπαϊκές και συγκεκριμένα οι Φινλανδία, Γερμανία, Πολωνία, Ισπανία και Μεγάλη Βρετανία.

Στην προειδοποίηση αναφέρεται ότι η πολιομυελίτιδα είναι μια εξαιρετικά μολυσματική ασθένεια που προκαλείται από τον ιό της πολιομυελίτιδας και μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη παράλυση ή θάνατο, ιδιαίτερα εάν επηρεάζει τους μυς που χρησιμοποιούνται για την αναπνοή ή προκαλεί εγκεφαλική λοίμωξη.

Μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τροφίμων, νερού ή στενής επαφής με μολυσμένο άτομο. Πολλές περιπτώσεις μπορεί να είναι ασυμπτωματικές, αυξάνοντας τον κίνδυνο άγνωστης μετάδοσης.

Είναι ακόμα επικίνδυνη η πολιομυελίτιδα;

Εδώ και δεκαετίες χάριν των εμβολίων έχουν περιοριστεί σημαντικά τα κρούσματα πολιομυελίτιδας που σκότωσε χιλιάδες ανθρώπους στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Όπως όμως, φαίνεται από την προειδοποίηση του CDC δεν έχουν εξαλειφθεί πλήρως, ενώ σε κάποιες χώρες (πχ Αφγανιστάν, Πακιστάν) είναι σε έξαρση.

Κινδυνεύουν αυτοί που δεν έχουν κάνει το εμβόλιο. Σε αυτούς που εμβολιάστηκαν ως παιδιά, το CDC συστήνει να εξετάσουν το ενδεχόμενο ενισχυτικής δόσης -εφόσον δεν την έκαναν ποτέ ως ενήλικες.

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στο εμβόλιο, εντός των ΗΠΑ, είναι μέρος του προγράμματος εμβολιασμού για παιδιά, με το ποσοστό κάλυψης να είναι στο 90% -καθώς είναι στα προαπαιτούμενα για να μπορεί να φοιτήσει σε δημόσιο σχολείο ένα παιδί.

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο, έχουν προκύψει αρνητές και ως εκ τούτου υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί.

Στις συστάσεις για την προστασία από την πολιομυελίτιδα ανήκουν το συχνό πλύσιμο χεριών και η αποφυγή μουχλιασμένων τροφίμων ή πόσιμου νερού.