Πτώση ασανσέρ στο “Γεννηματάς”: Έκοψαν την άδεια της εργαζομένης που κινδύνευσε

Ενώ είχε αιτηθεί άδεια έξι μέρες πριν την πτώση του ανελκυστήρα στο «Γεννηματάς», έκοψαν την άδεια στην εργαζόμενη που κινδύνευσε λόγω… ΕΔΕ.

Όχι απλώς κινδύνευσε η ζωή της και αντί να της χορηγήσουν άδεια για λόγους ψυχικής οδύνης επιχείρησαν να τη διαψεύσουν, τώρα, κόβουν και την άδεια στην εργαζόμενη του Νοσοκομείου «Γεννηματάς» που κινδύνευσε να βρεθεί στο κενό μετά την πτώση του ανελκυστήρα, την περασμένη Κυριακή.

Μάλιστα, η τεχνολόγος που κινδύνευσε είχε αιτηθεί την άδεια, όπως προκύπτει από το έγγραφο, στις 4 Αυγούστου, δηλαδή 6 ημέρες πριν το συμβάν, όμως, αντί να της την εγκρίνουν, την απέρριψαν «λόγω του συμβάντος με τον ανελκυστήρα».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγεία Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε ότι η εταιρεία που έκανε τον έλεγχο δεν διαπίστωσε καμία απολύτως βλάβη, ενώ πίσω από το συμβάν το οποίο ευθέως αμφισβητούσε, ο ίδιος έβλεπε «επικοινωνιακά και αντιπολιτευτικά παιχνίδια».

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή του Νοσοκομείου «Γεννηματάς» «μετά την καταγγελία μας το μεσημέρι της Κυριακής 10/8/25 – επώνυμα και ενυπόγραφα – και μετά την μήνυση της συναδέλφου κατά παντός υπευθύνου, μετά την άθλια απάντηση Άδωνι Γεωργιάδη που καταγγέλλει τους συνδικαλιστές της Αριστεράς και την ίδια την τεχνολόγο του Ακτινολογικού -που παραλίγο να σκοτωθεί ή να τραυματιστεί- σήμερα μαθαίνουμε ότι ενυπόγραφα αναστέλλεται η κανονική της άδεια τάχα για την προστασία των ασθενών αλλά και λόγω της ΕΔΕ που μόλις ξεκίνησε…»

Μπούλινγκ και τρομοκρατία

Εργαζόμενοι του νοσοκομείου χαρακτηρίζουν την κίνηση του διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας «εργασιακό εκφοβισμό, μπούλινγκ, τρομοκρατία, αλητεία, ανευθυνότητα και συγκάλυψη» και ζητούν να ενημερωθούν για το ποια εταιρεία συντήρησης βεβαιώνει ότι το ασανσέρ δεν είχε βλάβη.

Επίσης ζητούν επίσημη ενημέρωση για «το πόρισμα του εντεταλμένου φορέα για την αξιολόγηση του ασανσέρ που αναμενόταν να έρθει και πότε δόθηκε ή θα δοθεί το ασανσέρ σε λειτουργία για όλους».

«Δεν θα κάνετε Τέμπη το νοσοκομείο μας. Εδώ δεν είναι ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ είναι ακόμα δημόσιο νοσοκομείο και όχι ξέφραγο αμπέλι», καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι.