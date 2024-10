Seneca Medical Group: Ο ηγέτης στην αποκατάσταση μαλλιών

Με εμπειρία πάνω από 35 χρόνια, η Seneca Medical καταπολεμά άμεσα και αποτελεσματικά το πρόβλημα της τριχόπτωσης, με πρωτοποριακές και σύγχρονες θεραπείες.

Η Seneca Medical Group αποτελεί έναν από τους κορυφαίους φορείς παγκοσμίως στον τομέα της ιατρικής αποκατάστασης μαλλιών και της παροχής εξειδικευμένων θεραπειών κατά της τριχόπτωσης. Έχοντας περισσότερα από 35 χρόνια τεχνογνωσίας, ο όμιλος παραμένει πιστός στο όραμά του και πρωτοπορεί προσφέροντας προηγμένες θεραπείες.

Οι βραβεύσεις και η φήμη που έχει αποκτήσει, ως αποτέλεσμα της πολυετούς εμπειρίας της, καθιστούν τη Seneca Medical Group σημείο αναφοράς στην παροχή καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων στο πρόβλημα της τριχόπτωσης, για όλες τις πάσχουσες περιοχές. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 43.000 ασθενείς με τριχόπτωση έχουν εμπιστευτεί τον όμιλο.

Διεθνής αναγνώριση

Τον Σεπτέμβριο η Seneca Medical Group κατέκτησε τρία βραβεία στο πλαίσιο των Medical Beauty Awards 2024. Συγκεκριμένα, η Seneca Medical Group το Gold Award στην κατηγορία “Best Hair Clinic Design “, το Gold Award στην κατηγορία “Best New Hair Clinic Brand” και το Silver Award στην κατηγορία “Best Hair Clinic Chain / Franchise Brand “, με τον όμιλο να επιβεβαιώνει με αυτές τις διακρίσεις τη συνεχή δέσμευσή του για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα του.

Για το σύνολο του πολυετούς έργου της, η Seneca Medical Group έχει βραβευτεί με το Διεθνές Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας 2018, το Βραβείο Καλύτερης Κλινικής Μαλλιών 2018, ως «Διεθνή Κλινική Μαλλιών της Χρονιάς» στο IMTJ 2018, το Βραβείο Εξυπηρέτησης Ασθενών 2018-2020-2021-2022-2023 από WhatClinic.com, ως Καλύτερη Κλινική Αντιμετώπισης της Τριχόπτωσης της Χρονιάς 2018 στα Scottish Beauty Awards, το Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας από τα Βραβεία Bizz 2018, το Ευρωπαϊκό Επιχειρηματικό Βραβείο το 2019, το Βραβείο Eagles of Health 2021, το Healthcare Business Award 2022, το Trichology Clinic of the Year & Hair Transplant Clinic of the Year 2022/23.

Πρωτοποριακές μέθοδοι με άμεσα αποτελέσματα

Στη Seneca Medical Group, οι θεραπείες πραγματοποιούνται μόνο από γιατρούς και κάτω από αυστηρά πρωτόκολλα. Ο όμιλος προσφέρει μία σειρά από σύγχρονες θεραπείες οι οποίες καλύπτουν τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ασθενούς.

Ναυαρχίδα των υπηρεσιών της είναι η μεταμόσχευση μαλλιών με τη μέθοδο Direct FUE (Follicular Unit Extraction). Αυτή η τεχνική αποτελεί μία από τις πιο εξελιγμένες παγκοσμίως, καθώς προσφέρει φυσικά αποτελέσματα με γρήγορη αποκατάσταση. Με την ίδια τεχνική ο όμιλος πραγματοποιεί εμφυτεύσεις φρυδιών και γενιών.

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης μαλλιών Direct FUE της Seneca Medical βασίζεται στην εξαγωγή μεμονωμένων τριχοθυλακίων από το πίσω μέρος της κεφαλής όπου η τριχοφυΐα είναι σταθερή και η μεταφορά τους στις περιοχές όπου παρατηρείται αραίωση ή απώλεια μαλλιών. Πρόκειται για μία ελάχιστα επεμβατική μέθοδο η οποία πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και μόνο από πιστοποιημένους από την SENECA Training Academy γιατρούς. Η εξειδικευμένη ομάδα του ομίλου χρησιμοποιεί εργαλεία ακριβείας και η διαδικασία εξασφαλίζει ένα φυσικό αποτέλεσμα.

Εκτός από τη μεταμόσχευση μαλλιών, η Seneca Medical προσφέρει και άλλες θεραπείες για την αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, όπως η θεραπεία PRP (Platelet-Rich Plasma). Πρόκειται για μία συντηρητική μέθοδο με εντυπωσιακά αποτελέσματα και απευθύνεται σε ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται στα αρχικά στάδια της τριχόπτωσης και δεν είναι ακόμα υποψήφιοι για χειρουργική αποκατάσταση. Φυσικά αυτή η μέθοδος δεν αποκλείει και τους ασθενείς που θέλουν να ενισχύσουν το αποτέλεσμα της επέμβασης στο τριχωτό. Κατά τη διαδικασία χρησιμοποιεί το πλάσμα από το αίμα τού ίδιου του ασθενούς για να ενισχύσει την ανάπτυξη των μαλλιών και να επιβραδύνει την τριχόπτωση.

Δέσμευση στη συνεχή καινοτομία και έρευνα

Η αφοσίωση της Seneca Medical Group στη συνεχή έρευνα και την εξέλιξη νέων τεχνολογιών είναι το «κλειδί» στη διατήρηση της ηγετικής της θέσης στην αγορά. Μέσα από πολυάριθμες κλινικές με έδρα την Ευρώπη, ο όμιλος βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ασθενών του με αποτελεσματικές λύσεις που αποκαθιστούν την αυτοπεποίθηση και την εμφάνιση, επιτρέποντάς τους να ζήσουν μια καλύτερη καθημερινότητα απαλλαγμένοι από το άγχος της τριχόπτωσης.