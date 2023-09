Το μπαχαρικό που θα γίνει τα 2 καλύτερα ευρώ που μπορείς να ξοδέψεις για την υγεία σου

Στα καταστήματα με μπαχαρικά και βότανα και στα μεγάλα σούπερ μάρκετ υπάρχει ένα συστατικό που λειτουργεί αντιρευματικά, εφιδρωτικά, αντιπυρετικά, διουρητικά και καθαρτικά.

Με εξωτερική εφαρμογή μπορεί να ανακουφίσει μυικές κράμπες. Αν το καταναλώσουμε ζεστό μπορεί να τονώσει την κυκλοφορία του αίματος.

ADVERTISING

Και όλα αυτά στην τιμή των 2 ευρώ τα 100 γραμμάρια στην ολόκληρη εκδοχή και στα 1.15 ευρώ στην τριμμένη έκδοση των 50 γραμμαρίων.

Το δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας είναι ο αστεροειδής γλυκάνισος, γνωστός και ως illicium verum.

Είναι ξηρός καρπός που προέρχεται από ένα μικρό δέντρο εγγενές στην Κίνα και το Βιετνάμ.

Ενώ χρησιμοποιείται συνήθως για να προσθέσει γεύση σε αλμυρά και σε γλυκά πιάτα, η παραδοσιακή κινεζική ιατρική εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες του εδώ και 3.000 χρόνια.

Αυτές περιλαμβάνουν αντιιικές ενώσεις (πχ σικιμικό οξύ -πρόδρομη ένωση για την παραγωγή γνωστού αντιγριπικού φαρμάκου) και αντιβακτηριδιακούς παράγοντες (πχ ανηθόλη -παράγωγο του φαινυλοπροπανίου, αρωματικής ένωσης που απαντάται πολύ στη φύση, σε αιθέρια έλαια και συνεισφέρει στην οσμή του γλυκάνισου, του μάραθου και των άλλων φυτών).

Η επιστήμη πίσω από τα οφέλη του αστεροειδή γλυκάνισου

Ο αστεροειδής γλυκάνισος έχει χαρακτηριστεί ως "φυσικό φάρμακο" για λοιμώξεις του αναπνευστικού, πεπτικά προβλήματα -όπως ναυτία και δυσκοιλιότητα-, κολικούς στα μωρά. Έχει χρησιμοποιηθεί και ως ‘αποσμητικό’ αναπνοής.

Οι αντιοξειδωτικές ενώσεις που περιέχει (κερσετίνη, λεμονένιο και λιναλοόλη), προστατεύουν και ενισχύουν τα φυτά από τα οποία προέρχονται.

Όταν καταναλώνονται από τον άνθρωπο, οι ενώσεις αυτές προσφέρουν αντιφλεγμονώδεις, αντιοξειδωτικές και ενδεχομένως ακόμη και ιδιότητες πρόληψης ασθενειών.

«Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες του αστεροειδή γλυκάνισου και της διατροφής των ολόκληρων τροφίμων θα μπορούσαν θεωρητικά να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου ορισμένων χρόνιων ασθενειών που επηρεάζονται από το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή», εξηγεί η Δρ. Monisha Bhanote, γιατρός με ειδικότητα στην ανατολική και κλινική παθολογία, την Κυτταροπαθολογία και την Ολοκληρωμένη Ιατρική, «αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνο και νευροεκφυλιστικές ασθένειες».

Μελέτη που δημοσιεύτηκε στην EC Clinical and Medical Case Reports αποκαλύπτει πως έχει υψηλή ποσότητα αντιφλεγμονώδους ανηθόλης.

«Τα αιθέρια έλαια της ανηθόλης έχουν επιδείξει αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή δράση, υποδηλώνοντας έναν ρόλο στην καταπολέμηση ορισμένων λοιμώξεων», αναφέρει η Δρ. Βhanote.

Ένα από τα άλλα αναπνευστικά οφέλη του αστεροειδή γλυκάνισου είναι ότι δρα ως αποχρεμπτικό. Αυτό σημαίνει ότι χαλαρώνει και καθαρίζει τη βλέννα από την αναπνευστική οδό, διευκολύνοντας την αναπνοή.

Περιέχει ήπια καταπραϋντικά συστατικά, που διευκολύνουν τον ύπνο. Ένας πιθανός λόγος είναι ότι είναι γεμάτος μαγνήσιο.

Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο The Journal of Research and Medical Sciences διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που αύξησαν την πρόσληψη μαγνησίου κοιμήθηκαν 15% πιο γρήγορα, πιο βαθιά και περισσότερο από εκείνους που δεν έπαιρναν μαγνήσιο.

«Το μπαχαρικό θεωρείται επίσης, ότι επηρεάζει τους νευροδιαβιβαστές και τις ορμόνες για να προκαλέσει ηρεμιστικά, χαλαρωτικά αποτελέσματα, προάγοντας έτσι πιο υγιή πρότυπα ύπνου» διευκρινίζει η ειδικός.

Eπιπροσθέτως, η πιθανή αντισπασμωδική δράση του μπαχαρικού μπορεί να χαλαρώσει τους μύες της πεπτικής οδού, προάγοντας την ομαλή πέψη και μπορεί να προσφέρει ανακούφιση σε άτομα με σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Πώς μπορούμε να καταναλώσουμε τον αστεροειδή γλυκάνισο

Η Δρ. Bhanote πρότεινε να προτιμάμε τον κινεζικό αστεροειδή γλυκάνισο από τους άλλους και έναν τρόπο που μας επιτρέπει να αποκομίσουμε τα οφέλη του ‘χρυσού’ αυτού μπαχαρικού.

Φτιάχνουμε ρόφημα με τα εξής συστατικά:

Συστατικά:

1 λοβό αστεριού γλυκάνισου

1 ξυλάκι κανέλας

1 φέτα φρέσκο τζίντζερ (προαιρετικά)

1 φλιτζάνι βραστό νερό

Μέλι ή λεμόνι (προαιρετικά)

Βάζουμε σε ένα θερμομονωτικό σκεύος και προσθέτουμε τον αστεροειδή γλυκάνισο, το ξυλάκι κανέλας και το τζίντζερ. Ρίχνουμε βρασμένο νερό και το αφήνουμε να ‘λειτουργήσει’ για έως 7 λεπτά. Αφαιρούμε τα συστατικά, βάζουμε λίγο μέλι ή λίγο λεμόνι και το πίνουμε.

Μπορούμε και να τον προσθέσουμε σε διάφορα φαγητά (πχ το ρύζι, αλλά και σε συνταγές με κάρυ), αφού πρώτα τον αλέσουμε.

Για την ιστορία, τελευταία χρησιμοποιείται ως λιγότερο δαπανηρό υποκατάστατο του γλυκάνισου στο ψήσιμο και την παραγωγή λικέρ.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις