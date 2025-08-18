Βιομηχανία βρεφών με υψηλό IQ στήθηκε στη Silicon Valley – Πόσο κοστίζουν

Στελέχη του κλάδου τεχνολογίας πληρώνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να επιλέξουν έμβρυα με υψηλό IQ, πριν τα εμφυτεύσουν σε μήτρα, με στόχο να δημιουργήσουν πιο έξυπνους ανθρώπους.

Ο Tsvi Benson-Tilsen είναι ένας μαθηματικός που πέρασε επτά χρόνια ερευνώντας πώς να αποτρέψει μια προηγμένη μορφή τεχνητής νοημοσύνης από το να καταστρέψει την ανθρωπότητα, πριν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι δεν ήταν δυνατόν να τη σταματήσει.

Τώρα, έχει στρέψει το μυαλό του στην προώθηση της τεχνολογίας αιχμής για τη δημιουργία εξυπνότερων ανθρώπων που θα είναι σε θέση να μας σώσουν όλους από την τεχνητή νοημοσύνη.

«Η διαίσθησή μου λέει ότι είναι μια από τις μεγαλύτερες ελπίδες μας», δήλωσε ο Μπένσον-Τίλσεν, συνιδρυτής του Berkeley Genomics Project, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που υποστηρίζει το νέο πεδίο.

Και δεν πρόκειται για επιστημονική φαντασία, αλλά για την έρευνα στη Silicon Valley του Σαν Φρανσίσκο, όπου το ενδιαφέρον για τη δημιουργία πιο έξυπνων μωρών τα τελευταία χρόνια κορυφώνεται.

Οι μελλοντικοί γονείς εδώ πληρώνουν έως και 50.000 δολάρια για νέες υπηρεσίες γενετικού ελέγχου που περιλαμβάνουν έλεγχο του IQ των εμβρύων, πριν φυσικά αυτά εμφυτευτούν στη μήτρα με την κλασική μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως γράφει η Wall Street Journal.

Τεχνολογικοί φουτουριστές όπως ο Elon Musk παροτρύνουν τους πνευματικά προικισμένους να πολλαπλασιαστούν, ενώ επαγγελματίες «προξενητές» φέρνουν σε επαφή στελέχη τεχνολογίας με λαμπρούς συντρόφους εν μέρει για να αποκτήσουν λαμπρούς απογόνους.

«Αυτή τη στιγμή έχω έναν, δύο, τρεις διευθύνοντες συμβούλους τεχνολογίας και όλοι τους προτιμούν το Ivy League», δήλωσε η Jennifer Donnelly, μια προξενήτρα υψηλών προδιαγραφών που χρεώνει έως και 500.000 δολάρια.

Η γοητεία με αυτό που κάποιοι αποκαλούν «γενετική βελτιστοποίηση» αντανακλά βαθύτερες πεποιθήσεις της Silicon Valley σχετικά με την αξία και την επιτυχία.

«Νομίζω ότι έχουν την αντίληψη ότι είναι έξυπνοι και επιτυχημένοι και ότι αξίζουν να βρίσκονται εκεί που βρίσκονται επειδή έχουν καλά γονίδια», δήλωσε ο Sasha Gusev, στατιστικός γενετιστής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ.

«Τώρα έχουν ένα εργαλείο όπου πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα και στα παιδιά τους, σωστά;»

Σήμα κινδύνου από τους ειδικούς στη βιοηθική

Το αυξανόμενο φετίχ του IQ προκαλεί συζητήσεις, με τους ειδικούς στη βιοηθική να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις νέες υπηρεσίες γενετικού ελέγχου.

«Είναι δίκαιο; Αυτό είναι κάτι για το οποίο πολλοί άνθρωποι ανησυχούν», δήλωσε ο Hank Greely, διευθυντής του Κέντρου για το Δίκαιο και τις Βιοεπιστήμες στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ.

«Είναι μια σπουδαία πλοκή επιστημονικής φαντασίας: Οι πλούσιοι δημιουργούν μια γενετική υπερκατάσταση που καταλαμβάνει την εξουσία και οι υπόλοιποι είμαστε προλετάριοι».

Ωστόσο, στη Silicon Valley, όπου τα κορυφαία νηπιαγωγεία απαιτούν τεστ IQ και το άνοιγμα στις καινοτομίες είναι μεγάλο, οι γονείς δεν επιβαρύνονται από ηθικά διλήμματα σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας για την επιλογή της νοημοσύνης των παιδιών τους πριν από τη γέννηση.

Η Silicon Valley αγαπάει το IQ

«Υπάρχει πλέον ένα ολόκληρο οικοσύστημα από συνήθως εξαιρετικά πλούσιους ανθρώπους ή ορθολογιστές που έχουν εμμονή με τη νοημοσύνη, όπως στο Μπέρκλεϊ, οι οποίοι θέλουν πραγματικά να γνωρίζουν τα αποτελέσματα IQ ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν ως ένα από τα κριτήρια για την επιλογή του εμβρύου τους», δήλωσε ο Stephen Hsu, συνιδρυτής της Genomic Prediction, μιας από τις πρώτες εταιρείες που προσέφεραν γενετικές εξετάσεις εμβρύων.

Οι νεοσύστατες εταιρείες Nucleus Genomics και Herasight έχουν αρχίσει να προσφέρουν προβλέψεις IQ, βάσει γενετικών δοκιμών, για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να επιλέξουν ποια έμβρυα θα χρησιμοποιήσουν για εξωσωματική γονιμοποίηση.

Η ζήτηση στην περιοχή Bay Area είναι μεγάλη για τις υπηρεσίες, οι οποίες κοστίζουν περίπου 6.000 δολάρια στην Nucleus και έως 50.000 δολάρια στην Herasight.

«Η Silicon Valley, λατρεύει το IQ», δήλωσε ο Kian Sadeghi, ιδρυτής της Nucleus Genomics.

Αυτό δεν είναι απαραίτητα αυτό που οι γονείς αλλού εκτιμούν περισσότερο.

«Μιλάτε με τις μαμάδες και τους μπαμπάδες της Αμερικής… δεν είναι όλοι οι γονείς που θέλουν το παιδί μου να γίνει, ξέρετε, ένας ακαδημαϊκός στο Χάρβαρντ. Όπως, όχι, θέλω το παιδί μου να γίνει σαν τον Λεμπρόν Τζέιμς».

Μεταξύ αυτών που έχουν στραφεί σε τέτοιου είδους δοκιμές είναι η Simone και ο Malcolm Collins, ηγέτες του εκκολαπτόμενου προναταλιστικού κινήματος, το οποίο ενθαρρύνει τα πολλά μωρά.

Το ζευγάρι, που εργάστηκε στον τομέα της τεχνολογίας και του επιχειρηματικού κεφαλαίου, έχει τέσσερα παιδιά μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης και χρησιμοποίησε το Herasight για να αναλύσει μερικά από τα έμβρυά του.

Η Simone Collins δήλωσε ότι επέλεξαν το έμβρυο με το οποίο είναι τώρα έγκυος επειδή είχε χαμηλό αναφερόμενο κίνδυνο για καρκίνο.

Αλλά ήταν επίσης ευτυχείς επειδή βρισκόταν «στο 99ο εκατοστημόριο της πολυγονιδιακής του βαθμολογίας ως προς την πιθανότητα να έχει πραγματικά εξαιρετικά υψηλή νοημοσύνη».

«Απλώς σκεφτήκαμε ότι αυτό ήταν το πιο ωραίο πράγμα», είπε.

Η Collins δήλωσε ότι η υψηλότερη νοημοσύνη συνδέεται με πολλά καλά πράγματα, όπως το υψηλότερο εισόδημα, αλλά πραγματικά θα ήθελε να υπήρχαν γενετικά τεστ που θα μπορούσαν να ελέγξουν τη φιλοδοξία.

Παιδιά χωρίς ασθένειες και με υψηλό IQ

Λίγα ζευγάρια θα υπέμεναν τη δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης, εκτός αν ήταν απαραίτητο.

Αλλά ένα ζευγάρι από την Bay Area του Σαν Φρανσίσκο, και οι δύο μηχανικοί λογισμικού, την επέλεξαν με τη θέλησή τους.

Το ζευγάρι ανησυχούσε για ασθένειες στις οικογένειές του, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και ο καρκίνος.

Ανησυχούσαν επίσης για τις προβλέψεις IQ, επειδή ήλπιζαν ότι τα παιδιά τους θα μπορούσαν να λύσουν τα σημαντικά προβλήματα του κόσμου και να απολαύσουν τη ζωή του μυαλού.

Περιέγραψαν τους εαυτούς τους ως «αρκετά τυπικούς για ανθρώπους των υπολογιστών» που τους αρέσει η επιστημονική φαντασία, οι γρίφοι λογικής και οι φιλικοί διαξιφισμοί.

Πόσο καλά μπορεί κανείς να προβλέψει το IQ με γενετικά τεστ

Η απάντηση είναι «όχι πολύ καλά», δήλωσε ο Shai Carmi, αναπληρωτής καθηγητής στο Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ, ο οποίος υπήρξε πρωτοπόρος στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τέτοιου είδους προβλέψεις.

Ο Carmi δήλωσε ότι οι ερευνητές έχουν βρει κάποια συσχέτιση μεταξύ της γνωστικής ικανότητας και της αθροιστικής επίδρασης χιλιάδων παραλλαγών στο ανθρώπινο γονιδίωμα.

Τα τρέχοντα μοντέλα εξηγούν περίπου το 5% έως 10% των διαφορών στη γνωστική ικανότητα μεταξύ των ανθρώπων, σημείωσε.

Εάν οι γονείς κατατάξουν τα έμβρυά τους με βάση το προβλεπόμενο IQ, θα μπορούσαν να κερδίσουν τρεις με τέσσερις μονάδες κατά μέσο όρο σε σύγκριση με την τυχαία επιλογή, είπε. «Δεν πρόκειται να είναι κάτι που θα κάνει το παιδί σας θαύμα».

Οι ειδικοί προειδοποιούν επίσης για τις ακούσιες συνέπειες. Χαρακτηριστικά που κάποιοι μπορεί να μην επιθυμούν για τα παιδιά τους θα μπορούσαν να έρθουν μαζί με την επιλογή για υψηλό IQ.

«Εάν επιλέγετε αυτό που νομίζετε ότι είναι το έμβρυο με το υψηλότερο IQ, θα μπορούσατε επίσης, ταυτόχρονα, άθελά σας να επιλέξετε ένα έμβρυο με τον υψηλότερο κίνδυνο διαταραχής του αυτιστικού φάσματος», δήλωσε ο Gusev, ο στατιστικός γενετιστής του Χάρβαρντ.

Οι μελετητές σημειώνουν ότι υπάρχουν πιο παραδοσιακοί, χιλιόχρονοι τρόποι για να στοχεύσουμε σε ένα πιο έξυπνο παιδί, όπως η εκπαίδευση ή η αναπαραγωγή με ένα άλλο έξυπνο άτομο. «Αυτό είναι μάλλον πιο διασκεδαστικό», δήλωσε η Paula Amato, γιατρός γονιμότητας στο Πανεπιστήμιο Υγείας και Επιστήμης του Όρεγκον.

Στη Silicon Valley, ακόμη και οι παραδοσιακές προσεγγίσεις μπορεί να είναι δαπανηρές, με τα στελέχη της τεχνολογίας να επιστρατεύουν επαγγελματίες για να βρουν έξυπνους συντρόφους.

«Η νοημοσύνη και το υψηλό IQ συζητούνται όλη την ώρα», δήλωσε η Donnelly, η προξενήτρα υψηλών προδιαγραφών, με έδρα το Ντάλας. Αν και δεν συζητείται τόσο ανοιχτά, όλοι αυτοί οι πελάτες σκέφτονται τους μελλοντικούς τους απογόνους.

«Θέλουν να μεγαλώσουν παιδιά με υψηλές επιδόσεις, σωστά;» εξήγησε η Donnelly. «Δεν σκέφτονται μόνο την αγάπη, σκέφτονται τη γενετική, τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα και την κληρονομιά».

Περισσότερες ιδιοφυΐες

Το πιο ασυνήθιστο κίνητρο για τη δημιουργία πιο έξυπνων μωρών προκύπτει από μια έξυπνη ομάδα επιστημόνων πληροφορικής στο Μπέρκλεϊ. Γνωστοί ως ορθολογιστές, φοβούνται ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί υπαρξιακό κίνδυνο για την ανθρωπότητα.

«Πιστεύουν ότι ένας από τους τρόπους με τους οποίους ενδεχομένως θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ασφαλή ΤΝ είναι αν είχαμε εξυπνότερους ανθρώπους να τα φτιάχνουν», δήλωσε ο Hsu, συνιδρυτής της Genomic Prediction.

«Μερικοί από αυτούς τους τύπους έχουν δεσμευτεί σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα ευγονικής όπου δημιουργούν εξυπνότερους ανθρώπους και οι εξυπνότεροι άνθρωποι είναι αυτοί που θα κάνουν την τεχνητή νοημοσύνη ασφαλή».

Ο Μπένσον-Τίλσεν, γιος ενός ραβίνου και ηγέτης αυτής της προσπάθειας, αρέσκεται να διατυπώνει τους στόχους του πολύ προσεκτικά. Είπε ότι θέλει να «δώσει τη δυνατότητα στους γονείς να κάνουν γονιδιωματικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης του αναμενόμενου δείκτη νοημοσύνης του παιδιού τους».

Αυτό το στοιχείο της γονεϊκής επιλογής, είπε, είναι μια κρίσιμη διαφορά μεταξύ της ορθολογιστικής ώθησης για εξυπνότερα μωρά και της σκοτεινής ιστορίας των κυβερνητικών προγραμμάτων ευγονικής, όπως η εξόντωση των «ανεπιθύμητων» ανθρώπων από τη ναζιστική Γερμανία.

Ο Benson-Tilsen δήλωσε ότι πιστεύει πως οι άνθρωποι με περισσότερη εγκεφαλική δύναμη ίσως μπορέσουν να βρουν τρόπο να ευθυγραμμίσουν την τεχνητή νοημοσύνη με τις ανθρώπινες αξίες -ή να πείσουν τους ανθρώπους να μην την κατασκευάσουν καθόλου.

«Ενδιαφέρομαι για πράγματα που θα έχουν κατά κάποιο τρόπο μεγάλα αποτελέσματα», είπε, «και ειδικότερα για πράγματα που θα κάνουν περισσότερες ιδιοφυΐες, όπως λέγεται».