Ξεκινά ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης – Όσα πρέπει να ξέρετε

Την έναρξη του εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας. Οι ομάδες που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο.

Το Υπουργείο Υγείας τονίζει τη σημασία του έγκαιρου αντιγριπικού εμβολιασμού για την περίοδο 2025-2026, ειδικά για όσους ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Ο έγκαιρος εμβολιασμός προστατεύει αποτελεσματικά έναντι της σοβαρής νόσησης ή ακόμα και του θανάτου και ειδικά για τα άτομα με αυξημένη ευαλωτότητα.

Σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών, ο εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης συστήνεται ιδιαίτερα για τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω, τα βρέφη και παιδιά 6 μηνών έως 5 ετών, τα παιδιά άνω των 5 ετών και τους ενήλικες με χρόνια νοσήματα ή επιβαρυντικούς παράγοντες, τις εγκυμονούσες, λεχωΐδες και θηλάζουσες, τα άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία, τα παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια ασπιρίνη, τα άτομα που φροντίζουν βρέφη ή ασθενείς με υποκείμενα νοσήματα. Επιπλέον, συστήνεται ιδιαιτέρως σε κλειστούς πληθυσμούς, εργαζόμενους στον χώρο της υγείας και σε κέντρα διαμονής προσφύγων, αστέγους, καθώς και όσους έρχονται σε τακτική επαφή με ζώα υψηλού κινδύνου.

Τα διαθέσιμα αντιγριπικά εμβόλια για την περίοδο 2025-2026 περιλαμβάνουν τα Vaxigrip TIV, Influvac, Flucelvax, Efluelda, Fluad και Fluenz, με συγκεκριμένες ενδείξεις ανά ηλικία και κατάσταση υγείας.

Η επιλογή του κατάλληλου σκευάσματος γίνεται πάντα με γνώμονα την ασφάλεια του ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των εγκύων και των ατόμων υψηλού κινδύνου. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι ασφαλής, αποτελεσματικός και μπορεί να συγχορηγηθεί με το εμβόλιο κατά του COVID-19, σε διαφορετικά σημεία του σώματος.

Τα συμβατικά αντιγριπικά εμβόλια μπορούν να χορηγηθούν και στα φαρμακεία, χωρίς ιατρική συνταγή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Κάθε εμβολιασμός καταχωρίζεται υποχρεωτικά στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, εξασφαλίζοντας σωστή παρακολούθηση, ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και προστασία της δημόσιας υγείας.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη καλεί όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν έγκαιρα, να τηρούν τις οδηγίες προστασίας και να συμβάλλουν στην πρόληψη σοβαρών επιπλοκών και στη μείωση των νοσηλειών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας www.moh.gov.gr ή να επικοινωνήσουν με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.

Τι γνωρίζουμε για τη γρίπη

Η γρίπη είναι μεταδοτική νόσος του αναπνευστικού συστήματος που οφείλεται στον ιό της γρίπης. Μπορεί να προκαλέσει ήπια έως σοβαρή νόσο, ορισμένες όμως φορές είναι δυνατόν να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο. Οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και τα άτομα με ορισμένα χρόνια νοσήματα βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές της γρίπης.

Σύμφωνα με την διαχρονική επιδημιολογική επιτήρηση στην Ελλάδα, φαίνεται ότι η δραστηριότητα της εποχικής γρίπης συνήθως εμφανίζει αύξηση τον Ιανουάριο, η οποία κορυφώνεται μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου και συχνά συνοδεύεται με αποδιοργάνωση της επαγγελματικής και της κοινωνικής ζωής, υπέρμετρη αύξηση της κατανάλωσης φαρμάκων και όχι σπάνια, αύξηση της θνησιμότητας.

Ο χρόνος έναρξης του επιδημικού κύματος της εποχικής γρίπης δεν μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια, αλλά σκόπιμο είναι να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι στοιχεία δραστηριότητας της γρίπης στην κοινότητα της περιόδου 2024-2025, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του ΕΟΔΥ (Σχετ. 13):

Ο δείκτης γριπώδους συνδρομής που χρησιμοποιείται ως δείκτης της εποχικής δραστηριότητας της γρίπης στην κοινότητα άρχισε σταδιακά να αυξάνεται μετά την εβδομάδα 46/2024 (11-17 Νοεμβρίου 2024) μέχρι την αρχή του 2025. Στη συνέχεια παρουσίασε επιπέδωση (plateau) που διήρκεσε μέχρι την εβδομάδα 9/2025 (24 Φεβρουαρίου έως 3 Μαρτίου 2025) οπότε άρχισε η σταδιακή του μείωση.

Στα μέτρα περιορισμού της εξάπλωσης της γρίπης περιλαμβάνονται η συστηματική εφαρμογή μέτρων ατομικής υγιεινής (π.χ. συχνό πλύσιμο χεριών), η απομόνωση των πασχόντων και η αποφυγή του συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά έχουν περιορισμένη αποδοτικότητα και –παρότι σημαντικά– δεν επαρκούν.

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης είναι ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο, όταν χορηγηθεί σωστά και έγκαιρα, προφυλάσσει από τη μετάδοση του ιού, συμβάλλει στην προστασία από τις σοβαρές επιπλοκές, καθώς και στη μείωση των απουσιών από την εργασία, το σχολείο και κάθε άλλη κοινωνική εκδήλωση. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τα διεθνή συστήματα φαρμακοεπαγρύπνησης, το αντιγριπικό εμβόλιο είναι ασφαλές, ενώ δεν έχουν καταγραφεί σοβαρές συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες.