ΑΒ Βασιλόπουλος: "Τα 'δικά μας' Social Media είναι δικά σας Social Media"

Να γίνεσαι το trend. Να επιδράς και να αλληλεπιδράς. Να “φτιάχνεις” την επικαιρότητα. Αλλά και να “παίρνεις θέση” προς όφελος όλων: του σκοπού σου, των πελατών, της κοινωνίας. Και, πάνω από όλα, να φτιάχνεις όμορφες, δυνατές ιστορίες ανθρώπων.

ADVERTISING

Κάπως έτσι αντιλαμβανόμαστε όλοι εμείς στην ΑΒ Βασιλόπουλος την παρουσία μας στην καθημερινότητά σας. Και μέσα από τα Social Media, φροντίζουμε να το δείχνουμε. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα όταν μας το δείχνετε και εσείς. Γιατί τα “δικά μας” Social Media είναι δικά σας Social Media. Και τα δικά μας βραβεία στα Social Media Awards 2020 ανήκουν και σε εσάς.

Όπως το Gold βραβείο στην κατηγορία Best of Twitter για το Best Trending Content, με την οργανική ανάρτηση για τη Γιορτή του Πατέρα “ΑΒ Βασιλόπουλος - Happy Father’s Day”. Ένας πατέρας κρατά στην αγκαλιά του την κόρη του, την οποία έχει αφήσει πρώτα να τον μακιγιάρει και να του βάλει κοκαλάκια στα μαλλιά. Μια πολύ γλυκιά, δυνατή και όμορφη στιγμή, που έγινε viral και #1 trending topic για τουλάχιστον 24 ώρες!

Και τo Bronze βραβείο στην κατηγορία Best Covid-19 Response, Best Real Time Activation, για την καμπάνια “Φροντίζουμε”. Ήταν η -ανθρωποκεντρική και πάλι- απάντησή μας στις ανάγκες και τις ευκαιρίες που προκάλεσε και δημιούργησε η κρίση της πανδημίας. Τα κανάλια μας (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LinkedIn) έγιναν πλατφόρμες ενημέρωσης, αλλά και φροντίδας για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, την κοινωνία και των ανθρώπων μας, εκείνων που βρέθηκαν -και βρίσκονται- στην πρώτη γραμμή.

Σε σένα, λοιπόν, που πάτησες like.

Σε σένα που μοιράστηκες το περιεχόμενό μας.

Σε σένα που σχολίασες.

Σε σένα που ρώτησες.

Σε σένα, ακόμη, που αντέδρασες.

Σε όλους εσάς που ”βγάλατε” ένα μέρος του εαυτού σας στα δικά μας Social Media, οφείλουμε ένα μεγάλο “ευχαριστώ”. Και μια δέσμευση ότι θα είμαστε εδώ, για ό,τι θέλεις να είσαι!