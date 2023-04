Ένα ταξίδι γεύσεων και εμπειριών σας περιμένει στο Rodos Park

Το Rodos Park καλωσορίζει τη σεζόν με νέα ταυτότητα και φιλοσοφία, τοποθετώντας τη φιλοξενία στην καρδιά της εμπειρίας του ταξιδιού. Φιλοξενία σημαίνει πράξη, βίωμα, δράση, χειρονομία, προσφορά. Με αυτό το γνώμονα το Rodos Park προγραμματίζει μια σειρά εκδηλώσεων που έχουν σκοπό να φέρουν τους επισκέπτες του πιο κοντά στην ελληνική κουλτούρα, τη γαστρονομία και τον πολιτισμό, προσφέροντας εμπειρίες που οι επισκέπτες του θα έχουν πάντα στην καρδιά τους.

Στις 30 Ιουνίου το Galaxy Roof Lounge Bar υποδέχεται τον Βασίλη Κυρίτση, του γνωστού Αθηναϊκού μπαρ The Clumsies, που τα τελευταία 9 χρόνια βρίσκεται σταθερά στη λίστα με τα κορυφαία 50 μπαρ σε ολόκληρο τον κόσμο (The World's 50 Best Bars)! Ο Βασίλης, με έμπνευση τη Ρόδο και γνώμονα τη φιλοσοφία του Rodos Park για την ουσία της φιλοξενίας θα δημιουργήσει cocktail αποκλειστικά για τους επισκέπτες του Galaxy Roof Lounge Bar.

Τη σκυτάλη στο πρόγραμμα παίρνει η γαστρονομία, με τον διακριμένο σεφ Γκίκα Ξενάκη που στις 22 Ιουλίου θα βρεθεί στο εστιατόριο Il Parco του ξενοδοχείου, και στη λογική του chef's table θα παρουσιάσει ένα μενού που θα δημιουργήσει αποκλειστικά για τους τυχερούς της βραδιάς. Η μαγειρική φιλοσοφία του σεφ Γκίκα Ξενάκη στρέφεται γύρω από τα φρέσκα αγνά προϊόντα και την εντοπιότητα και αποτυπώνει την ελληνική γαστρονομική παράδοση και τον πλούτο της ελληνικής γης με το δικό του ξεχωριστό δημιουργικό στυλ.

Η γαστρονομία αποτελεί βασικό άξονα της φιλοξενίας για το Rodos Park που, με επικεφαλής τον Executive Chef Κωνσταντίνο Βασιλείου, έχει διασφαλίσει ότι η εμπειρία στα εστιατόρια και τα μπαρ του ξενοδοχείου θα είναι πάντα απολαυστική.

Στο πλαίσιο αυτό ακολουθεί και το διήμερο οινογνωσίας του Rodos Park που θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου με τον Ανδρέα Ματθίδη, Dip WSET, Πρόεδρο των Ελλήνων Sommeliers να επιμελείται το wine pairing για τα μεσημεριανά μενού, ενώ παράλληλα θα παρουσιάσει και τα κρασιά που θα επιλέξει για να συνοδεύσουν τα βραδινά μενού του Σαββατοκύριακου. Μια μοναδική ευκαιρία για τους λάτρεις του κρασιού να γνωρίσουν περισσότερα για το κρασί και την τέχνη του wine pairing σε ένα υπέροχο περιβάλλον.

Στο Rodos Park, η φιλοξενία αποκτά άλλη διάσταση με τον επισκέπτη να περιηγείται σε χώρους υψηλής αισθητικής, σε κήπους με πλούσια βλάστηση και αρώματα, στοιχεία που προσφέρουν την απόλυτη ηρεμία, μακριά -αλλά και τόσο κοντά- από το πολυσύχναστο κέντρο της πόλης. Το ξενοδοχείο έμβλημα της Ρόδου, έχει αφήσει το στίγμα του στη ροδιακή φιλοξενία και έχει συμβάλει σημαντικά στην εξέλιξη της ποιότητας του τουρισμού του νησιού και η φετινή χρονιά με το πρόγραμμα ιδιαίτερων εκδηλώσεων, αποτελεί υπόσχεση πως θα συνεχίσει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το νησί!