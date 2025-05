Φεστιβάλ Καννών 2025: “Χρυσός Φοίνικας” στον Τζαφάρ Παναχί και το “It Was Just an Accident”

Έπεσε η αυλαία του 78ου Φεστιβάλ των Καννών με το “It Was Just an Accident” του Τζαφάρ Παναχί να κερδίζει τον Χρυσό Φοίνικα. Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές ανά κατηγορία.

Φέρνοντας κοντά έναν ταραχώδη κόσμο μέσω του κινηματογράφου, το 78ο Φεστιβάλ Καννών ολοκληρώθηκε με επιτυχία – παρά το γεγονός ότι ξεκίνησε με καλέσματα για ειρήνη στην Ουκρανία, ενώ ηχηρές ήταν και οι παρεμβάσεις για την ανάγκη εκεχειρίας στη Γάζα μέσω επιστολής καλλιτεχνών.

Το ηχηρότερο, δε, ήταν το ντοκιμαντέρ “Put Your Soul on Your Hand and Walk”, αφιερωμένο στην παλαιστίνια πολεμική φωτορεπόρτερ Φατίμα Χασούνα, η οποία και σκοτώθηκε από ισραηλινό πύραυλο, μια ημέρα μετά την ανακοίνωσή του στο λαινάπ των Καννών.

Όλα τα παραπάνω, μέχρι την τελευταία ημέρα, όταν ένα τεράστιο μπλακάουτ έπληξε ολόκληρη την περιοχή, διακόπτοντας τις προβολές και προκαλώντας αναστάτωση στους θεατές.

Με την οργάνωση να έχει προνοήσει, το φεστιβάλ διέθετε εφεδρικές γεννήτριες, που εξασφάλισαν τη συνέχιση των εκδηλώσεων στο Palais, όπου η πρόεδρος της κριτικής επιτροπής Ζιλιέτ Μπινός και οκτώ ακόμη καλλιτέχνες ανέβηκαν στη σκηνή για την απονομή των βραβείων.

Ο σκηνοθέτης Bi Gan, νικητής του ειδικού βραβείου για την ταινία «Resurrection» στο πλευρό της Ζιλιέτ Μπινός Joel C Ryan/Invision/AP

Ο Ιρανός Τζαφάρ Παναχί κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα για το «It Was Just an Accident». Όπως προέβλεψε και ο Θοδωρής Δημητρόπουλος, ήταν μια οσκαρική αποκάλυψη για το φετινό φεστιβάλ των Καννών.

Ο Παναχί επέστρεψε στις Κάννες, μετά το βραβείο Σεναρίου για το 3 Faces, θέλοντας να πετύχει το σπάνιο γκραν σλαμ των τριών μεγάλων φεστιβάλ. Και το πέτυχε. Έχει ήδη κερδίσει Χρυσό Λέοντα στη Βενετία και Χρυσή Άρκτο στο Βερολίνο.

Ο Τζον Σ. Ράιλι, που βρισκόταν εκεί για να υποστηρίξει την ταινία του «Heads or Tails?» (όπου υποδύεται τον Μπάφαλο Μπιλ), έκλεψε την παράσταση τραγουδώντας στα αγγλικά το «La vie en rose», ζητώντας συγγνώμη για τη γλώσσα. «Κάτι απρόβλεπτο συμβαίνει πάντα όταν βρίσκομαι στις Κάννες», σχολίασε ο Ράιλι, απονέμοντας το βραβείο καλύτερου σεναρίου στους Ζαν-Πιέρ και Λικ Νταρντέν για το «Young Mothers».

Το βραβείο της κριτικής επιτροπής μοιράστηκαν ο Ισπανός σκηνοθέτης Ολιβιέ Λαξέ για το «Sirat» και η Γερμανίδα Μάσα Σιλίνσκι για το «Sound of Falling», οι δύο πιθανώς πιο πρωτότυπες φωνές του φετινού διαγωνισμού.

Το βραβείο καλύτερου ηθοποιού απονεμήθηκε στον Βάγκνερ Μούρα για την ερμηνεία του στο «The Secret Agent», όπου υποδύεται έναν πατέρα που κρύβει την ταυτότητά του προκειμένου να αποφύγει τη δολοφονία κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας στη Βραζιλία. Ο Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο τιμήθηκε με το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για την ίδια ταινία.

Η Ζιλιέτ Μπινός ξεκίνησε την τελετή απονομής απονέμοντας ειδικό βραβείο στον Κινέζο σκηνοθέτη Μπι Γκαν για το «Resurrection».

Η Άλις Ρόρχβαχερ παρέδωσε το βραβείο της “Χρυσής Κάμερας” για την καλύτερη πρώτη ταινία στον Χασάν Χαντί, σκηνοθέτη του «The President’s Cake», ο οποίος έγινε ο πρώτος Ιρακινός σκηνοθέτης που βραβεύτηκε ποτέ στις Κάννες.

Πέραν της Ζιλιέτ Μπινός, η φετινή κριτική επιτροπή, που είχε πλειοψηφία γυναικών, περιλάμβανε την Ιταλίδα ηθοποιό Άλμπα Ρόρχβαχερ, την Ινδή σκηνοθέτη Παγιάλ Καπαδιά, τη Γαλλο-Μαροκινή συγγραφέα Λεϊλά Σλιμάνι, τις Αμερικανίδες σταρ Χάλι Μπέρι και Τζέρεμι Στρονγκ, τον Νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη Χονγκ Σανγκσού, τον Μεξικανό Κάρλος Ρεϊγκάδας και τον Κονγκολέζο Ντιέουντο Χαμάντι.

Φεστιβάλ Καννών 2025: Αναλυτικά η λίστα με τους νικητές