Η Hellas Direct “Digital Brand of the Year” στα Digital Media Awards 2020!

Η Hellas Direct βραβεύτηκε στις εξής κατηγορίες:

ADVERTISING

· Digital Brand of the Year | Marketing &Advertising Services

· Best Content Marketing: βραβείο Gold

· Best Content Distribution Strategy for a WebPublisher: βραβείοGold

· Best Use of Facebook for a Web Publisher: βραβείο Gold

· Best Engagement Strategy: βραβείο Bronze

· Ειδικό βραβείο Best New Entry Πρωτοεμφανιζόμενα Web /Mobile Sites περιεχομένου: βραβείο Gold

«Η διάκριση της Hellas Direct και ιδίως η ανάδειξή της ως Digital Brand of the Year μας προκαλεί ιδιαίτερη συγκίνηση γιατί ένα από τα πράγματα που μας ξεχωρίζει ως Hellas Direct είναι ο χαρακτήρας μας, το ύφος μας και η rethink φιλοσοφία μας. Ευχαριστούμε και τα 130 μέλη της, που δεν σταματούν ποτέ να καινοτομούν!»,σχολίασε ο συνιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής της Hellas Direct Αλέξης Πανταζής.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτή τη διάκριση, κυρίως επειδή επιβεβαιώνει την πεποίθησή μας ότι δεν υπάρχει καλύτερη συνταγή από το να δίνεις στα μέλη της ομάδας σου την απόλυτη ελευθερία κινήσεων, ώστε να μπορούν να παίρνουν πρωτοβουλίες και να ρισκάρουν για να καινοτομήσουν. Μας κάνουν περήφανους κάθε μέρα!», τόνισε ο συνιδρυτής και Εκτελεστικός Διευθυντής της Hellas Direct Αιμίλιος Μάρκου.

«Στην Hellas Direct έχουμε την τάση να αμφισβητούμε τα πάντα και να προσπαθούμε να τα αλλάξουμε προς το καλύτερο. Δώσαμε ένα twist σε ένα τόσο «συμβατικό» θέμα όπωςείναι η ασφάλεια, και η υποδοχή ήταν κάτι παραπάνω από θετική! Η πρόκληση για κάποιον non-publisher ήταν τεράστια και αυτός είναι ο λόγος που είμαστε όλοι τόσο υπερήφανοι για την in-house ομάδα μας,που πέτυχε να φέρει 5 βραβεία αλλά και τον τίτλο “Digital Brand of the Year” μόλις στην πρώτη συμμετοχή στα βραβεία» σχολίασε η Head of Digital Media & Content της Hellas Direct, Ελίνα Νομικού.

Η Hellas Direct είναι μία αμιγώς digital ασφαλιστική εταιρία που βασίζεται στην τελευταία τεχνολογία και τη χρήση advanced analytics. Προσφέρει ασφάλεια αυτοκινήτου, μηχανής και κατοικίας στην Ελλάδα και ασφάλεια κατοικίας στην Κύπρο. Πρόσφατα διακρίθηκε ως μία από τις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ευρώπη για το 2019, απότους Financial Times.