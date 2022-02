Οι Οργανούληδες στα δημοτικά σχολεία

Οι Οργανούληδες, τo μοναδικό, καινοτόμο και διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Δημοτικού (τάξεις Β’, Γ’, Δ’, Ε', ΣΤ’), που στόχο έχει να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν τα πάντα για την υγεία τους και παράλληλα να ανοίξει τον διάλογο γύρω από τη δωρεά οργάνων μέσα στην οικογένεια, ξεκίνησε τις διαδικτυακές παρουσιάσεις του στα Δημοτικά Σχολεία τον Ιανουάριο του 2022. Η πρώτη παρουσίαση είχε εξαιρετική επιτυχία καθώς συμμετείχαν σε αυτή 397 μαθητές και 29 εκπαιδευτικοί.

Η δεύτερη online παρουσίαση για μαθητές Δημοτικών Σχολείων από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022 (10.00 π.μ.).

Οι Διευθυντές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λοιπόν, που επιθυμούν να συμμετάσχουν με τους μαθητές τους στις προσεχείς διαδικτυακές παρουσιάσεις μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα του Εκπαιδευτικού προγράμματος «Οργανούληδες», για να μάθουν περισσότερες πληροφορίες ή να μπουν απευθείας στο παρακάτω link και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής είτε για τον Φεβρουάριο, είτε για κάποια από τις επόμενες προγραμματισμένες ημερομηνίες μέχρι τον Μάιο του 2022.





Δηλώστε συμμετοχή





Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες στείλτε μήνυμα στο [email protected]

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν.





Το πρόγραμμα περιλαμβάνεται στις δράσεις και παρεμβάσεις Αγωγής της Υγείας του Υπουργείου Υγείας για το σχολικό έτος 2021-2022 (ΙΘ Θεματικός άξονας) και πραγματοποιείται με την επιστημονική αιγίδα του ΕΟΜ και την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση.

