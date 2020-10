Online Red Days από τη MediaMarkt

ΗMediaMarkt, κορυφαία μάρκα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, φέρνειεκτάκτως τις γνωστές Red Days σε online έκδοση και μόνο για δύο ημέρες! 13 και 14 Οκτωβρίου, μοναδικέςRed Days προσφορές έως και 67% φθηνότερα, αποκλειστικά στο mediamarkt.gr, για να αποκτήσουμε ό,τιχρειαζόμαστε για να ανανεώσουμε τον χώρο μας και αυτό το φθινόπωρο.

Στο διήμερο προσφορών Red Days-Online edition της MediaMarkt, μπορείτε να αποκτήσετε, εύκολα καιγρήγορα, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις, κλιματιστικά, αφυγραντήρες, περιφερειακά,κονσόλες gaming για πρώτη φορά σετόσο προνομιακές τιμές.

Επισκεφθείτετο ηλεκτρονικό κατάστημα mediamarkt.gr της MediaMarkt και βρείτε:





· Όλες τις οικιακές συσκευές έως -29%





Πλυντήριο ρούχωνBekoμόνο 269€

Koυζίνα Indesit μόνο299€

Ψυγειοκαταψύκτης Hisenseμόνο 379€





· Όλεςτις τηλεοράσεις έως -50%

ΤηλεόρασηLEDF&U FHDμόνο 169€





· Όλεςτις μικροσυσκευές έως -67%





· Όλατα κλιματιστικά & αφυγραντήρες έως -35%





Air Condition F&U Wi-Fi μόνο 259€

Αφυγραντήρας Rohnson μόνο 179€





· Όλουςτους σκληρούςδίσκους έως -64%

Εξωτερικός σκληρός δίσκος Toshiba Basics 1TB μόνο 19,90€













· Όλατα smartphones έως -46%





· Όλατα φορητά ηχεία έως -47%





Ασύρματοφορητό ηχείο Marshall Acton IΙ Voice Alexa μόνο 159€





· Όλατα Laptops & περιφερειακά έως -23%





· Όλατα Gaming αξεσουάρ & software έως -35%

Κονσόλα Xboxone S 1Tb All Digital V2 μόνο 169€





· Όλεςοι φωτογραφικές μηχανές έως -28%





H MediaMarkt, γνωστή για τις χαμηλές τιμές, δίνει τη δυνατότητα νακάνετε δικό σας, ακριβώς αυτό που χρειάζεστε από το σπίτι, το γραφείο ή on the go, από το tablet ή το smartphone σας σε ένα συναρπαστικό διήμερο προσφορώνRed Days-Online edition με ασφάλεια, κρατώντας τιςαποστάσεις και για πρώτη φορά τόσο χαμηλά…μόνο για δύο μέρες!